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الرئيسية | سياسة | بنكيران يتهم قيادات في حزب العدالة والتنمية بممارسة "البلطجة"

بنكيران يتهم قيادات في حزب العدالة والتنمية بممارسة "البلطجة"

بنكيران يتهم قيادات في حزب العدالة والتنمية بممارسة "البلطجة"
هسبريس- مصطفى شاكري
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:45

عاد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إلى لهجة التصعيد، التي دأب عليها خلال خرجاته الأخيرة، ردا على بعض قيادات الحزب، خلال اللقاء الذي جمعه بشبيبة حزب العدالة والتنمية، ليلة الأحد. كما لم يفوت الفرصة للحديث عن كواليس "البلوكاج"، الذي أعقب انتخابات 2016.

ووجه عبد الإله بنكيران من جديد مدفعيته صوب "تيار الاستوزار"، الذي اتهم بعض قياداته بممارسة البلطجة، قائلا: "رغم كل ما قيل عن العدالة والتنمية من فساد، توجد حالات قليلة لا يتعدى عددها سِتّاً، لكن بدأت تظهر نزعة المصالح عند مجموعة من الأشخاص الذين يوجدون في مواقع المسؤولية".

وأضاف الأمين العام السابق لحزب "المصباح" أن "بعض قياديي الحزب بدؤوا يمارسون البلطجة، وصاروا يقولون إن الأوضاع بخير، بل يدافعون عن أنفسهم وحصيلتهم"، داعيا قيادة الحزب إلى عدم السكوت عن الأوضاع الحالية، ومقاومة هذه السلوكات.

وأضاف "هذه التصرفات ستوصل الحزب إلى ما أصبحت عليه بعض الأحزاب المعروفة، التي تعتمد مبدأ البلطجة. صحيح أن الحزب غير منزه عن اتباع المصالح، لكن الأساسي أننا لم نأت من أجل هذا".

وفي رده على منتقدي ولايته الحكومية، أكد بنكيران أن "التغيير يصطدم بالمقاومين وغير المتفقين مع سياسة الحزب، وهذا مرده إلى رغبة بعض الأطراف في الاستفادة من المناصب الحكومية واستغلالها لخدمة مصالحها الشخصية".

وأوضح رئيس الحكومة السابق أن الحزب أثر بشكل إيجابي على المجتمع، بعدما ساهم في محاربة الفساد والاستبداد، مبرزا أن الحكومة اهتمت أكثر بالشأن الاجتماعي.

وبخصوص فقدان المواطنين الثقة في شخصه، قال بنكيران: "انتصر الحزب بشكل قاطع في استحقاقات 2015، وهو انتصار باهر، كما أن تحالفاتنا الانتخابية في المدن كانت أبهر، إذ شملت حتى المدن التي لم نملك فيها الأغلبية".

واستطرد قائلا: "لقد أعطاني الشعب دليلا على نجاحي، وأرد على القائلين إن الحكومة كانت تمثل فقط 10 في المائة من المغاربة، بتنظيم تصويت إلزامي، آنذاك سيعرف الجميع النتيجة".

ووجه بنكيران رسائل ضمنية إلى الجناح الذي يتهمه بالسعي إلى الهيمنة على المشهد السياسي الوطني، قائلا: "لا يهم إذا لم نحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات، بل ماذا سيقع إذا سقطت الحكومة؟ سنعود إلى صناديق الاقتراع وسنرى من يملك التأييد".

"المبادئ غلبت في انتخابات 2016، ولم تنجح السلطة والخداع والمال في تغيير نتائجها. نجحنا في الظفر بالانتخابات الجزئية لأن الحزب يؤمن بالمبادئ"، يقول بنكيران، قبل أن يضيف "بطبيعة الحال لا يريدون الأمل الذي زرعناه في المجتمع، فلتعرفوا أن الناس صوتوا علينا ليس لجلب الثروة، وإنما لأنهم اقتنعوا بأن الحكومة ستطبق العدل وتحافظ على هوية المغاربة".

ولم يفوت بنكيران فرصة اللقاء لمهاجمة نور الدين عيوش بخصوص حملة الدارجة التي قادها في الآونة الأخيرة، حيث قال إن "الدارجة شكل من أشكال اللغة العربية، التي يتحدث بها العرب والأمازيغ على السواء، فالدارجة لا تثير أي مشكل، لكن تستعمل العربية في الخطب والكتابة بهدف التفاهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - اعرب الحسين الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:54
بنكيران ماعرفتش اش دخلو مازال مسكين ما بغا اسكت وراه تا حد ما مسوق ليكًمازال
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5
2 - عبدالصمد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:54
عجيب وغريب أمر هؤلاء الباجدة، سنوات وهوما يطلقون لسانهم
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10
3 - جاااادو الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:55
ترشيح البيجيدي للشيخي لرئاسة مجلس المستشارين عندو تفسير واحد هو التهافت على المناصب والمسؤوليات سعيا للتحكم والتسلط.
#بئس_التحكم
#لا_لمراكمة_المناصب
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6
4 - سماااتي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:56
العدالة والتنمية حزب انتهازي يعبد كرسي السلطة لا تهمه إلا مصالحه الشخصية كأغلب أعضائه، و زاد في مآسي هذا الشعب المقهور.
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9
5 - ميسي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:56
بنكيران بغا اخدم عاوتاني الرووبووات ديالوا الله ارد بيك اودي اسي عبدالاله
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5
6 - قلب الأسد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:56
هي غير البلطجية وسكتي أعمي عبدالإله الظلم والحكرة والقمع وكل لي يتصور عقلك ولي مايتصوروا ولكن هاهي جاية الانتخابات والله أنا على شي واحد لا حطيتها
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3
7 - نورة الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:56
الزمان وحده كان كفيلا بإظهار حقيقة تجار الدين الذين يلهثون وراء المناصب والسلطة ويستغلون طيبة المغاربة الذين وضعوا ثقتهم فيهم، وما ترشيح الشيخي إلا دليل آخر يزكي خيانة المصباح للشعب.
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9
8 - فدوى الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:57
رأي شخصي :
ان القرار الصادر عن حزب العدالة و التنمية بترشح أحد مستشاريها في إنتخابات رئاسة مجلس المستشارين دون الرجوع و التشاور مع الاغلبية هو دليل واضح لجميع متتبعي الشأن السياسي بان حزب العدالة و التنمية لم يحترم ميثاق الأغلبية و التحالف الحكومي. و من هنا يتضح لنا عن مدى تعلق هذا الحزب بالمناصب ولو بخرق جميع القوانين المهم هو الكرسي المريح .
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9 - مول العقل الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:57
"تكريس العبث وإضعاف الثقة في العمل السياسي ومصداقية العمل الحزبي" هو ما أقدمتم عليه يا سيدي في الأمانة العامة لحزبكم بعد أن أكدتم مرة أخرى للرأي العام ولجميع المتتبعين أن العدالة والتنمية هو حزب "ملهوط" لا يناضل إلا من أجل الوصول إلى السلطة والحكم، لا يرفع الصوت إلا من أجل الحفاظ على حلاوة الكرسي، ولا يحترم حلفاءه إذا تعلق الأمر بسباق نحو منصب أو امتياز، إنه حزب اللهطة الذي أبان في محطات عديدة على حبه الشديد للرئاسة كيفما كانت و في أي ظرف كان، وهذا ما يبرر تصريح الملهوط الأكبر الذي لا يخرج من جحره إلا إذا تعلق الأمر بالمصلحة الشخصية "للقيادات المعلومة" لحزبه... ترشيحكم للسيد شيخي في آخر اللحظات لينافس على منصب رئيس مجلس المستشارين هي خطوة غير موفقة أظهرت لنا من جديد درجة حبكم المجنون للاستحواذ على المناصب وكأنكم تعيشون لوحدكم في هذا الوطن الأبي.. كفى من هذه الممارسات ارتقوا جزاكم الله فالقاع قد ازدحم.
#اللهطة
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0
10 - yahya ++ الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:57
اخي بن كيران مثل هده المواقف ما احوجنا اليها صدحت بالحق و الله معينك
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11 - موسى الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:58
ترشيح نبيل شيخي لرئاسة مجلس المستشارين في الوقت بدل الضائع بشكل إنفرادي وبدون التنسيق مع مكونات الأغلبية خطوة بدون معنى اللهم إن كانت للإستهلاك الاعلامي وتثبيت البيت الداخلي ليس إلا...
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12 - ع.ع. الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:59
جميع رؤساء الحكومات في العالم ما ان ينهوا فترة توليهم المسؤولية الا و يغربون و يتوارون و لا يظهروا الا قليلا جدا احتراما لمنطق الحكم الذي يقول ان المعنى فشل و لا نعرف كيف سوف يبرر ما قام به خلال ولايته و ثانيا لعدم الخلط و التشويش...الاخونجيا لا عقل لهم و لا منطق و لا علوم حقة و لا اي شيئ فقط الهرج و المرج و الحروب الكلامية اللسانية التي تنتهي بالكوارث الجهنمية كما في الشرق العربي... ايننا من اليوسفي و بوعبيد و الفاسي و بوستة و العمراني و عصمان...شتان بين العقل و التخرميز الاخونجي الميتافيزيقي الاخرق
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-2
13 - رقصة المذبوح الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:59
البلطجة هي التي استعملتها إبان ولايتك المشؤومة حين طحنت بلا رأفة المواطن البسيط و قمت بتمرير قوانين قضت على المكتسبات الضئيلة أصلا لفئة عريضة من الموظفين و الأجراء. يذكرني هذا الشخص بدون كيشوط في اعتقاده الراسخ بأنه حارب الفساد يوما و هذا الشيء بالطبع يوجد فقط في مخيلته. الجحيم معبد بالنوايا الحسنة يا بنكيران.
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0
14 - اكسلانس الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:00
بغينا سي بنكيران ينورنا الاصلاحات لي دار فبيت النعاس و الكوزينة و الصالون ديالو واش جات فيهم الخدمة مزيانة، و لا خاصو يعاود الاصلاح مجددا.
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2
15 - ملاحظ الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:02
عن أي شأن اجتماعي اهتمت به الحكومة يوم كنت تتراسها . اللهم الزيادة في الأسعار الزيادة في سن التقاعد اصلاح صناديق التقاعد من جيوب المواطنين بعد أن تم نهبها . اصلاح المكتب الوطني للكهرباء ومعالجة عجزه من جيوب المواطن تحرير سعر الكازوال بعد أن قلت بانه سيخضع لنظام المقايصة وسينخفض بمجرد انخفاصه في السوق الدولية الا ان ذلك لم يحصل . بل استفادت من ذلك شركات كبرى . وهاهم اخوانك اليوم في الحزب يشمرون على سواعدهم الزيادة في الضريبة المفروضة على السيارات . ماذا اقول اهلكتم الحرث والنسل . ...
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16 - ملولي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:05
سير الله ياخد فيك الحق كيما جوعتينا وازمتينا وخليتينا مقاتلين مع طرف الرغيف الذي أصبح همنا الوحيد فهاد الساعة ،مخليتي لا تعليم لا صحة لا إقتصاد سير تقي الله فهاد الوطن و أبناء الشعب .
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17 - انتهازيو العدالة والتنمية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:05
الرباح ، الرميد ، الداودي ، العثماني ، يتيم ، الحقاوي ...هؤلاء مجرد انتهازيون و نفعيون وصلوا على ظهر الشعب بعدئد رموا بالشعب وبأصواته في قمامة الزبالة ... العثماني قبل بكل شئ من أجل أن يكون رئيس حكومة قالوا له أدخل الاتحاد الاشتراكي أدخله بدون تردد، قالوا له ادخل التكنوقراط فأدخلهم بدون تردد قالوا له تخلي عن اهم الوزارت الفلاحة ، المالية ، العدل ، التجارة والصناعة وقبل بكتابات عامة لا تسمن ولا تغني من جوع فتخلى عنها بدون تردد ..ولو كانوا قالوا للعثماني ومن يدور في فلكه من الانتهازيين أدخل وزيرا صهوينا لحكومتك لأدخله بدون أن يشعر بالخجل ...وفي الأخير يأتي العثماني فيقول : نحن نريد الإصلاح ..باش غدي تصلح ؟ أش تحت اديك باش تصلح به ؟ غدي تصلح بالتيمم ....لحسن الحظ أن الله فضح مثل هؤلاء النفعيون وفضح ضعف كفاءتهم وأن رأسمالهم هو التمسح بالدين ...لكن ما لا أستطيع فهمه كيف لشبيبة هذا الحزب أن تتبع قيادتها وهي وترى بأم عينيها انتهازية هؤلاء ....أنا شخصيا لا أجد جدوى من بقاء حزب العدالة والتنمية لأنه لا فرق بينه وبين أحسن حزب إداري وممخزن في المغرب ، بالله عليكم قالوا لي أين الفرق ؟
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18 - hicham rbati الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:06
تحية طيبة للجميع اخي عبد الله حزبكم ابان عن ضعفه ودليل هو كلامك نفسه، عندما كنت رئيس حكومة كنت تتصرف نفس تصرف لكن عتماني رئيس حالي كان يصفق رغم كل اخفقات التي كنت واقع فيها، الكل كان معك لكن ان اصبحت تتحدث وكان مغرب في عهدك كان جنة وان اصبح جهنم، نفس سياسة تتمنهج والمغرب الحمد الله بخير او منقصنا حتى حجا لنقصنا هو شوية ديل صحة وتعليم ره مزيان هو ادك صحبو تكوين مهني وتعليم العالي خص عي شعب يقر اصفي مغرب ره مزيان الحمدالله ديمقراطية وحقوق الإنسان وحيوان مهم كلشي مزيا هد ايمت عد جبدو وحد لقلق مسكين كن وحل في وحد شجرة
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19 - Mustapha الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:08
البلطجه تعلموه منك أسي بنكيران .
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20 - najat الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:10
نحن الشباب فقدنا الثقة في السيد بنكيران، لأنه لم يحارب الفساد، ولم يفعل شيء يذكر للشباب المعطل، ولا ولا... وفقدنا الثقة في الحكومة جميعا، لا أحد يختلف عن الآخر.
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21 - morid الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:10
كل الاحزاب الى مزبلة التاريخ لم يعد اي شى يخفى على المغاربة عاقوووو
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22 - الحقيقة بدون تزييف الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:12
قبل أن يضيف "بطبيعة الحال لا يريدون الأمل الذي زرعناه في المجتمع، فلتعرفوا أن الناس صوتوا علينا ليس لجلب الثروة، وإنما لأنهم اقتنعوا بأن الحكومة ستطبق العدل وتحافظ على هوية المغاربة".
.....
كذبت يا بنزيدان فالمغاربة يريدون جلب الثروة و جلب الاستثمارات و التشغيل و المستشفيات والرفاهية . بالعربية تاعربات بغينا لفلوس البينكا لحبة لعاقا. أما الهوية فلا ننتظرك انت ولا نحتاج إليك باش تعلمنا دين أو تورينا فين كاين جامع. ولمغاربة مسلمين منذ 14 قرن ماشي دخلنا للإسلام اول أمس على يدكم يا موسى بن نصير زمانه. فوق هادشي كامل انتم آخر من يتحدث عن الهوية المغربية لأنكم مسلوبين الهوية ولاءكم ليس للوطن والشعب وإنما للخليفة الذي تحلمون به و تعتبرون أنفسكم الإخوان وكل من ليس معكم أعداء. وتحتقرون اللغة و الثقافة و الحضارة الأمازيغية وتعتبرونها دونية رغم أنها المكون الأساسي والرئيسي لأرض المغرب وباقي شمال أفريقيا
هذا من بين أسباب فشل الإسلاميوين في تسيير البلدان و تسبب في المزيد من الاحتقان. لأنهم يعيشون في عالم ميتافيزيقي والاوهام رأس مالهم هو المتاجرة ب دين أو ما يسمونه الهوية.
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23 - الفيلسوف الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:13
نريد أن يصبح المغرب بلدا علمانيا
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