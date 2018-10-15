بنكيران: العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة

هسبريس - مصطفى شاكري

يبدو أن عبد الإله بنكيران قد أنهى الهدنة التي حاول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، جاهدا الحفاظ عليها مع باقي الفرقاء السياسيين، بعدما وجه العديد من الإشارات التي لم تخل من معنى تجاه حلفاء الحزب داخل الحكومة؛ كما لم يفوت الفرصة دون مهاجمة غريمه السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة.

ولم يتردد الأمين العام السابق لـ"حزب المصباح"، خلال اللقاء الذي جمعه مع شبيبة "المصباح" ليلة أمس الأحد، في القول إن حزب العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة، مشددا على عدم التراجع بشأن المواقف السياسية التي تصدرها بعض الجهات، "ولو أدى ذلك إلى إسقاط الحكومة، التي ليست من المقدسات"، وزاد: "سنعيد إجراء الانتخابات مرة أخرى، وإذا لم نفز فيها ماذا سيقع أصلا؟".

ورد بنكيران على تصريحات رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، التي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، قائلا: "الذي يدخل إلى السياسة بمنطق الاستثمار أكيد أن أهدافه ربحية، ولا شك أننا نجحنا في هزيمة أنصار الفساد، الذين يلجؤون إلى التشويش قصد ربح الآخرين".

وأضاف رئيس الحكومة السابق، الذي اختار التصعيد: "رد الأمانة العامة للحزب على تصريحات الطالبي العلمي لم يكن قويا بما فيه الكفاية، ولم يعجبني الوضع في الحقيقة؛ فإما أن نهمل رأيه مثلما نتعامل مع أشخاص آخرين معروفين في الساحة السياسية، أو نرد عليه بلهجة حازمة".

وهاجم عبد الإله بنكيران "حزب الجرار"، بقوله: "حاولنا تجنب الحزب الذي أراد الهيمنة على المشهد السياسي، وفعلا كان سيخرب البلاد، والدليل على ذلك ما وقع في المناطق التي هيمن عليها في الانتخابات".

وأبرز الأمين العام السابق للعدالة والتنمية أن "التصريح الذي أدلى به حكيم بنشماش، المرشح لرئاسة مجلس المستشارين، بخصوص شرائه فيلا بأموال جلالة الملك، يعتبر قلة حياء"، واستطرد: "أولا، لا نعرف هل أعطاه جلالة الملك هذه الأموال، وإن منحه إياها فينبغي السكوت وعدم إخراجها للعلن، لأنه يجب توقير الملك لأنه أمير المؤمنين، وهو رئيس دولة لم يأت بالانتخابات، وإنما عبر التاريخ والمحن".

وبخصوص تعيين محمد بنشعبون على رأس وزارة المالية أكد بنكيران أنه "شخص محترم وذو كفاءة، لكنه ليس من التجمع الوطني للأحرار"، داعيا شبيبة الحزب إلى الاستعداد "لمحن البلاد" وإعطاء نموذج مغاير للآخرين.

وكشف بنكيران بعض كواليس "البلوكاج" الذي أعقب انتخابات 2016، بقوله: "لقد أخرت تشكيل الحكومة لمدة شهر آنذاك لكي أتشاور مع التجمع الوطني للأحرار، لأنه يتوفر على كفاءات مهمة لم أريد أن أحرم الحكومة منها".