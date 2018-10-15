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كُتّاب وآراء
بنكيران: العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة
يبدو أن عبد الإله بنكيران قد أنهى الهدنة التي حاول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، جاهدا الحفاظ عليها مع باقي الفرقاء السياسيين، بعدما وجه العديد من الإشارات التي لم تخل من معنى تجاه حلفاء الحزب داخل الحكومة؛ كما لم يفوت الفرصة دون مهاجمة غريمه السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة.
ولم يتردد الأمين العام السابق لـ"حزب المصباح"، خلال اللقاء الذي جمعه مع شبيبة "المصباح" ليلة أمس الأحد، في القول إن حزب العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة، مشددا على عدم التراجع بشأن المواقف السياسية التي تصدرها بعض الجهات، "ولو أدى ذلك إلى إسقاط الحكومة، التي ليست من المقدسات"، وزاد: "سنعيد إجراء الانتخابات مرة أخرى، وإذا لم نفز فيها ماذا سيقع أصلا؟".
ورد بنكيران على تصريحات رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، التي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، قائلا: "الذي يدخل إلى السياسة بمنطق الاستثمار أكيد أن أهدافه ربحية، ولا شك أننا نجحنا في هزيمة أنصار الفساد، الذين يلجؤون إلى التشويش قصد ربح الآخرين".
وأضاف رئيس الحكومة السابق، الذي اختار التصعيد: "رد الأمانة العامة للحزب على تصريحات الطالبي العلمي لم يكن قويا بما فيه الكفاية، ولم يعجبني الوضع في الحقيقة؛ فإما أن نهمل رأيه مثلما نتعامل مع أشخاص آخرين معروفين في الساحة السياسية، أو نرد عليه بلهجة حازمة".
وهاجم عبد الإله بنكيران "حزب الجرار"، بقوله: "حاولنا تجنب الحزب الذي أراد الهيمنة على المشهد السياسي، وفعلا كان سيخرب البلاد، والدليل على ذلك ما وقع في المناطق التي هيمن عليها في الانتخابات".
وأبرز الأمين العام السابق للعدالة والتنمية أن "التصريح الذي أدلى به حكيم بنشماش، المرشح لرئاسة مجلس المستشارين، بخصوص شرائه فيلا بأموال جلالة الملك، يعتبر قلة حياء"، واستطرد: "أولا، لا نعرف هل أعطاه جلالة الملك هذه الأموال، وإن منحه إياها فينبغي السكوت وعدم إخراجها للعلن، لأنه يجب توقير الملك لأنه أمير المؤمنين، وهو رئيس دولة لم يأت بالانتخابات، وإنما عبر التاريخ والمحن".
وبخصوص تعيين محمد بنشعبون على رأس وزارة المالية أكد بنكيران أنه "شخص محترم وذو كفاءة، لكنه ليس من التجمع الوطني للأحرار"، داعيا شبيبة الحزب إلى الاستعداد "لمحن البلاد" وإعطاء نموذج مغاير للآخرين.
وكشف بنكيران بعض كواليس "البلوكاج" الذي أعقب انتخابات 2016، بقوله: "لقد أخرت تشكيل الحكومة لمدة شهر آنذاك لكي أتشاور مع التجمع الوطني للأحرار، لأنه يتوفر على كفاءات مهمة لم أريد أن أحرم الحكومة منها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
لانهم يتيقون بالمظاهر...بأصحاب اللحي ...ولا يتقون بما أنزل الله..
انا مقاطع للانتخابات، وساسجل عائلتي في اللوائح لكي تكون لائحة كبيرة للمقاطعة،
لا تنبسوا بكلمة
انتهى الكلام
ارضوا
وارفعوا راية السلام
لا تكونوا من الضالين
ولا المغضوب عليهم
بمعاداة حزب اللئام
عفوا حزب الله العلام
وهبه لنا هدية
والهدية تقبل
بلا تضجر
ولا تحسر
مادامت من الوهاب
خالق الآنام
غدا ستقول بأنك مرسل من عند الله
من لم يشكر النعم تعرض لزوالها . وهذا ما وقع في المغرب
اكبر آفة وقع فيها المغاربة هي التصويت لتجار الدين والدفع بهم إلى سدة الحكم.
أنه اكبر غلط.
شكوانا للهرب العالمين .
والله ثم والله لن اسامح أي مسؤول ساهم في تفقير و تجهيل و اي شيء أضر بي وبابناء شعبي
لا بلعكس هو نقمه من اشعب المغربي في حكومتك رفعت الدعم عن المواد زتوا سنوات التقاعد العثماني ينوي زياده في ضريبه على السيارات ومدا بعد كل هده النقمه .صحيح من قال عنكم انتن ذئاب في تياب.
M. Benkirane ! basta ! tu as eu largement le temps d'être un chef de gouvernement responsable ! tu ne l'as jamais été. cesse de culpabiliser tout le monde pour ton échec. Tu as simplement été un pétard qui a fait pschitt ! des leaders comme toi, le Maroc en a vu une quantité "industrielle", sauf que ceux-ci ont bien compris qu'ils avaient déçu et ont disparu gentiment de la scène sans qu'on les y invite. Toi Benkirane ! tu persistes et tu signes !
Non... en politique, il faut savoir quand partir... disparaître ... un jour peut-être, un historien déterrera ton histoire... ce sera peut-être un jour : rendre à Benkirane ce qui appartenait à Benkirane. Pour l'instant ! stp ! on n'est plus capables.
العمل السياسي و تحمل المسؤولية العمومية هي خدمة للشعب و ليست هدية.
حين يعتقد أفراد أو مجموعات أنهم هدية لشعب .... فهنا تبدأ الديكتاتورية
للأسف فهمك خاطئ كما جل المسؤولين
ولن يغفر له المغاربة على الدين
الذي تاجر به من اجل خدمة مصالحه
ومصالح حزبه....وطحن الفقراء....
و طحن الطبقة المتوسطة...وتخريب
الاقتصاد وخلق الياس في نفوس
الشباب.....!
ومن بين انجازاته :
الزيادة في المديونية...!
الزيادة في المحروقات....!
الزيادة في البطالة....!
الزيادة في التقاعد....!
الزيادة في جميع الاسعار....!
الزيادة في افلاس المقاولات الصغرى
والمتوسطة......!
الزيادة في النفور وتبخيس السياسة
الزيادة في هجرة الادمغة في جميع
المجالات....!
الزيادة في الهدر المدرسي.....!
الزيادة في النفور من التحصيل
العلمي والثقافي وو...!
والزيادة في تسريح العمال ....!
والزيادة في تهميش النقابات
والتصدي لمكتسبات الموظفين.....!
والزيادة في مزانية حزبه......!
المتاجرة بالدين خطر حقيقي على
التنمية والمجتمع ككل.....!!
يجب حل كل حزب يتاجر بالدين.....!
كما ان السلطة والمال خطر حقيقي
على التنمية والمجتمع.....!
- حدف صندوق المقاصة.. - حرر الأسعار... أوقف التوظيف ... منع الإضراب ... أجهز على المتقاعدين... ضيق على المعلمين .... تسامح مع المفسدين و تحالف معهم ... تبع سياسة البنك الدولي ليغرق البلاد في الدين الخارجي. ..صبح من دووا الأرصدة البنكية..... نزيدك و لا باراكا..
هذه راها مصيبة طاحت على المغاربة .... الله إفك بيننا و بينكم بخير من قبل أن تطغوا فتدمرون أنفسكم و تدمرونا معكم ...
السياسي والآن عليهم إحصاء مآسيها وآخرها الإنسان الضرير الذي وافته المنية في قلب وزارة تشرف عليها وزيرة من هذا الحزب الذي إن هو أتمم هذه الولاية فستنضاف مآسي أخرى .
فيما يخص تصريح بنشماس فهو لم ينكر فضل صاحب الجلالة عليه .
ولكن السيد بنكيران ربما أخذ الكثير وهو يعرف ذلك ولكن طوال لسانه تسبب له في نهايته مع العلم لقد وظف نجليه وشباب الوطن رغم شواهده فلا زالوا ينتظرون،وكفى من الركوب على الوطن .
نقمة على الشعب المغربي
الزيادة الزيادة الزيادة
هذه هي النعمة
غير غموه
استغلال الدين لارتكاب الشوهة تلو الأخرى
اكبر طامة علينا
من سيء إلى أسوء
حسبنا الله ونعم الوكيل
زدتو في كلشي، ونقصتو من كل ما هو في صالح المواطن. بصح البرلموييييون منسيتوهومش.واش اعباد الله حتى الجريدة مايشروها بفلوسهوم،عايشين حياة فابووووور ،من اكلها الى تنقلها الى سفرهاالى......
العدالة والتنمية نقمة وبلاء على المغابة
***المال***المناصب***الجنس اللطيف***
منهم من قالى ان الراءيس رجول من اهلي الجنة يمشي على الارض. منهم منقال ان الراءيس نبي من قال لوكان فولان هو الله لعبدته ومنهم من قالى
نحن هدية من الله لشعب المغربي
يكما انت هو بنكيران المنتضار دير شي معجزة امن غدا شغيل ميات الف شاب عاطل وفي اخير هد الشهر يخدو اوجرتهم اومسبقة .ياك انتوما هو الكاضو نتعنا .استغفير الله.