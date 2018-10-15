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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | سياسة | بنكيران: العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة

بنكيران: العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة

بنكيران: العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:20

يبدو أن عبد الإله بنكيران قد أنهى الهدنة التي حاول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، جاهدا الحفاظ عليها مع باقي الفرقاء السياسيين، بعدما وجه العديد من الإشارات التي لم تخل من معنى تجاه حلفاء الحزب داخل الحكومة؛ كما لم يفوت الفرصة دون مهاجمة غريمه السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة.

ولم يتردد الأمين العام السابق لـ"حزب المصباح"، خلال اللقاء الذي جمعه مع شبيبة "المصباح" ليلة أمس الأحد، في القول إن حزب العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة، مشددا على عدم التراجع بشأن المواقف السياسية التي تصدرها بعض الجهات، "ولو أدى ذلك إلى إسقاط الحكومة، التي ليست من المقدسات"، وزاد: "سنعيد إجراء الانتخابات مرة أخرى، وإذا لم نفز فيها ماذا سيقع أصلا؟".

ورد بنكيران على تصريحات رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، التي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، قائلا: "الذي يدخل إلى السياسة بمنطق الاستثمار أكيد أن أهدافه ربحية، ولا شك أننا نجحنا في هزيمة أنصار الفساد، الذين يلجؤون إلى التشويش قصد ربح الآخرين".

وأضاف رئيس الحكومة السابق، الذي اختار التصعيد: "رد الأمانة العامة للحزب على تصريحات الطالبي العلمي لم يكن قويا بما فيه الكفاية، ولم يعجبني الوضع في الحقيقة؛ فإما أن نهمل رأيه مثلما نتعامل مع أشخاص آخرين معروفين في الساحة السياسية، أو نرد عليه بلهجة حازمة".

وهاجم عبد الإله بنكيران "حزب الجرار"، بقوله: "حاولنا تجنب الحزب الذي أراد الهيمنة على المشهد السياسي، وفعلا كان سيخرب البلاد، والدليل على ذلك ما وقع في المناطق التي هيمن عليها في الانتخابات".

وأبرز الأمين العام السابق للعدالة والتنمية أن "التصريح الذي أدلى به حكيم بنشماش، المرشح لرئاسة مجلس المستشارين، بخصوص شرائه فيلا بأموال جلالة الملك، يعتبر قلة حياء"، واستطرد: "أولا، لا نعرف هل أعطاه جلالة الملك هذه الأموال، وإن منحه إياها فينبغي السكوت وعدم إخراجها للعلن، لأنه يجب توقير الملك لأنه أمير المؤمنين، وهو رئيس دولة لم يأت بالانتخابات، وإنما عبر التاريخ والمحن".

وبخصوص تعيين محمد بنشعبون على رأس وزارة المالية أكد بنكيران أنه "شخص محترم وذو كفاءة، لكنه ليس من التجمع الوطني للأحرار"، داعيا شبيبة الحزب إلى الاستعداد "لمحن البلاد" وإعطاء نموذج مغاير للآخرين.

وكشف بنكيران بعض كواليس "البلوكاج" الذي أعقب انتخابات 2016، بقوله: "لقد أخرت تشكيل الحكومة لمدة شهر آنذاك لكي أتشاور مع التجمع الوطني للأحرار، لأنه يتوفر على كفاءات مهمة لم أريد أن أحرم الحكومة منها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (71)

1 - أبو طاگاز الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:29
بل أنتم عقاب لنا على أخلاقنا و تصرفاتنا .. "كما تولوا يولى عليكم" ! اللهم ارفع عنا عقابك يا رب
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189
2 - اعرب الحسين الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:30
بنكيران دار عقلو على سلامتك عاد عرفتي واش الاحرار عندها كفاءات
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-40
3 - yass الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:30
اتق الله..و ابتعد عن ذكر الله في خطابتك السياسية فالمغاربة منزكبيرهم لصغيره كيدعو فيكم و ف حزبكم.
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150
4 - ب بوقليعة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:31
العدالة و التنمية عقاب للمغارب من عندي الله ..
لانهم يتيقون بالمظاهر...بأصحاب اللحي ...ولا يتقون بما أنزل الله..
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146
5 - الاندلس الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:32
أقسم بالله منصوت على العدالة خرجت على البلاد
انا مقاطع للانتخابات، وساسجل عائلتي في اللوائح لكي تكون لائحة كبيرة للمقاطعة،
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107
6 - مغربي حر الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:32
أكبر بلية ابتُلي َ بها المغاربة هو حزبكم الذي يخدم مصالحه و لا يهتم للطبقة المتوسطة و زادها فقرا.. و لم يستطع الاقتراب من الطبقة البرجوازية و عبّد لها طرق الاغتناء.
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116
7 - wolf الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:33
وبااااز مكتحشمش غرقتي البلاد انت او الحزب ديالك اسي بنكيران او بسبابك الشباب طج كلشي بغا يحرك سديتي فوجهوا الافاق او توظيف واا عطينا تساع لنتا لا الحزب ديالك ما بقينا تايقين فالتوحد
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94
8 - عبدالصمد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:33
على سلامة اسي عبدو داب عاد فقتي من نعاس
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18
9 - العربي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:33
اصمتوا
لا تنبسوا بكلمة
انتهى الكلام
ارضوا
وارفعوا راية السلام
لا تكونوا من الضالين
ولا المغضوب عليهم
بمعاداة حزب اللئام
عفوا حزب الله العلام
وهبه لنا هدية
والهدية تقبل
بلا تضجر
ولا تحسر
مادامت من الوهاب
خالق الآنام
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17
10 - نعمان الرباطي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:33
حزب العدالة والتنمية بلاء ابتلينا به لا أقل ولا أكثر
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67
11 - name الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:33
بالاحرى حزب العدالة والتنمية هو امتحان و ابتلاء من الله عزوجل
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47
12 - ميسي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:33
الاحرار فيها كفاءات احسن منك اودي اسي بنكيران شئت ام ابيت
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9
13 - مواطن الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:34
حاشا واش سيدي ربي يسلط علينا داك الحزب لي باع البلاد للفساد، شوف ياكما وكان بغيتي تقصد هدية من عند الشيطان.
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65
14 - عبده الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:34
واش هاد منادم عندو شعقال أو الله يجيب...هذا مسكين خصو شحصص عند شطبيب نفسي....
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39
15 - عبدالحق الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:34
سبحان الله هدية من عند الله
غدا ستقول بأنك مرسل من عند الله
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32
16 - مغربي حرررر الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:34
والله ماعندك وجه علاياش تحشم ..هذا الحزب نقمة علينا وشكرا للسيد أخنوش على البلوكاج الذي أزاحك عن صدور المغاربة..
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33
17 - yaaaaaaaaadris الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:35
بالله عليكم أيها المغاربة ، ألا يُعتبر هذا الهراء و هذه الهلوسات الشيطانية ، إستغلالا فاجرا للدين في الألاعيب السياسية
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40
18 - الرحمني الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:35
هذيك الهدية غير خودها ما خاصنا بها
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35
19 - houcine الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:35
العدالة والتنمية نقمة من الله الى المغاربة.
من لم يشكر النعم تعرض لزوالها . وهذا ما وقع في المغرب
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33
20 - علي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:36
العدالة والتنمية عقوبة من الله عز وجل أرسلها للمغاربة كما ارسل القملة والجرادة على اقوام قبلنا
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36
21 - abddoo abdoo abdoo الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:36
العدالة والتنميه أهلكوا الحرث والنسل اللهم عجل برحيلهم حتى تستريح البلاد والعباد من جرروتهم وتجنب البلاد من فتنة آتية لا محالة.
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38
22 - hassan الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:37
العدالة والتنمية غضب من الله على المغاربة.استغفر الله .كن المغرب ضربو شي زلزال غيكون الطف من العدالة و التنمية.
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31
23 - مواطن الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:38
فإذا كان الله سبحانه وتعالى ابتلى الأقوام السابقة بالضفادع والقمل وغيرها من النقاءم، فنحن نحن سلط علينا هؤلاء الذجالين وغيرهم من الأحزاب الانتهازيين،فعلى المغاربة أن يستفيقوا من غفلتهم وان يطالبوا بحل جميع الأحزاب وإيقاف العمل،وصد أبواب القبتين للتخلص من عبىء هؤلاء الملهوطين
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26
24 - لوجه قاسح الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:40
العدالة و التنمية هدية من الله ليكم انتما لي درتو منها لباس على ظهر الشعب
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26
25 - حيران الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:40
السلام عليكم لا يأتي من الله الا الخير ولم أرى في هذا الحزب منذ أتى إلى الحكومة الا البطالة التشرميل لا صحة لا تعليم عن أي هبة تتكلمون عذرا نسيت تتكلمون عن أنفسكم عن مشاريعكم عن مستقبل أولادكم الذي ضمنتموه لهم ولكن هيهات ثم هيهات نسيتم أن هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها عند ملك الملوك قدموا بين يديه ماذا جمعتم واذخرتم وهو أعلى واعلم بذلك سبحانه
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25
26 - عبد الصمد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:41
العدالة والتنمية ابتلاء وامتحان من الله عز وجل للشعب المغربي، فإذا أحب الله عبدا ابتلاه بالمصاعب والمشاكل كي يختبر صبره.
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18
27 - Rifia waftakhir الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:42
هل ياثرى اكتمل بناء الصالون وبيت النعاس ام لا ،تضحكون على المغاربة.
اكبر آفة وقع فيها المغاربة هي التصويت لتجار الدين والدفع بهم إلى سدة الحكم.
أنه اكبر غلط.
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22
28 - بلال الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:43
هههه من أحسن النكت التي سمعتها في الاشهر الاخيرة، العدالة والتنمية تحت بنكيران كان فعلا يحضى بشيء من الاحترام والتقدير ولا أنكر انني وعاىلتي والعديد من معارفي صوتنا على البيجيدي ولكن كان ذلك بسبب بنكيران فقط ولكن مع الأسف فوجئنا بعد ستة أشهر تنحيته لانه لم يرضى بشروط هيمنة الاحزاب المخزنية وتنصيب العثماني الذي جعل مع الأسف هذا الحزب كذلك حزبا مخزنيا محضا، العثماني الذي لم ولن اصوت عليه ابدا وكذلك البيجيدي لن ينال صوتنا ابدا.
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5
29 - عابر سبيل الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:43
العجب والله إلى العجب.مابقيت فاهم أنا والو.أقسم بالله
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7
30 - السلاوي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:43
الى كان كلامك صحيح اذن ربي ماحاملش المغاربة و عطانا حزب الشلاهبية باش اعاقبنا. منين جيتو ماشي الجفاف لي ولا اضربنا، الفيضانات لي ولات تضربنا و تدي كلشي لي فطريقها كيما نتوما ديتيو كلشي لي فطريقكم، حتا من غريبة و كعب غزال ماشاط معاكم
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15
31 - مبهووووور الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:44
بش هدية بعدم تقتنا كاملة عطينهلكوم و خدلتنا...خدعتنا باسم دين. واش تتعرف بان سكوت عن الظالم ظلم للمظلوم.. و تجيتغولنا عفا الله عما سلف بلحشم بلا حيا،عل شكون لخصو يعفو نت و ل شعب ، رحن لخصنا نعفو و لمنعفوش..انا تنعرف لمقدش عل تمسيح ولعفريت تيستقل مشي تبيع لنا لهدر.. الله يحفظ هذه لبلاد من كل شر
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12
32 - عصامالوجدي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:44
هههههههههه نكات بنكيران لا تنتهي .
شكوانا للهرب العالمين .
والله ثم والله لن اسامح أي مسؤول ساهم في تفقير و تجهيل و اي شيء أضر بي وبابناء شعبي
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13
33 - القاضي العلوي الريفي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:45
أكبر خطأ سيرتكبه المغاربة هو مقاطعة الانتخابات لأن هذا الحزب البئيس عنده كتلة ثابتة يضمن بها الفوز ...لهذا يجب المشاركة بكثافة والقيام بتصويت عقابي أكثر منه تصويت على حزب معين ..فوز هذا الحزب مرة اخرى يعني برنامج جديد من الاجراءات اللاشعبية
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18
34 - مهدي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:46
لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو ما يمكنن التعليق به
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11
35 - كازاوي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:49
خدوا المناصب لكن خلولي الوطن
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8
36 - مول ديطاي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:51
سلام عليكم:
لا بلعكس هو نقمه من اشعب المغربي في حكومتك رفعت الدعم عن المواد زتوا سنوات التقاعد العثماني ينوي زياده في ضريبه على السيارات ومدا بعد كل هده النقمه .صحيح من قال عنكم انتن ذئاب في تياب.
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13
37 - زيزو الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:52
حاش لله أن تجعلوا من أنفسكم أشخاصا مقدسين وتعتبروا انكم هدية من الله هدا اللانزلاق في التشبه بالقدسية والكذب على الله والشعب والتواطئ مع الفساد والمفسدين.انتم الفساد بغطاء الدين ساهمتم في قتل وظلم المغاربة في عيشهم ومعيشهم ولم تتوقف آلتكم بعد وتستمرون في تشريد الاسر واستخفاف كامل بالمواثيق الدولية بحيث ما حدث ويحدث يوميا بقيادتم من خروقات لحقوق المغاربة يجعلكم من مجرمي الحرب ووجب محاكمتكم دوليا
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14
38 - محمد علي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:52
ان الاحزاب بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
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7
39 - الوطنية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:53
هل الله يهدي حزبا من الظلمة لان لا حلف في الاسلام . العدالة والتنمية هدية من الشيطان أفسدت على المغاربة كل الفرص بالتجويع والحكرة والتهميش والبطالة . وهم يسرحون ويمرحون ومنهم من غير الزوجة حتى
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11
40 - le cynique الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:54
Faites taire cet énergumène ! plus capable d'entendre ces clownneries. Benkirane devrait avoir le droit de prêche dans une mosquée perdue dans le fin fond du pays. Il est devenu la risée du citoyen. Comment ne s'en rend-t-il pas compte?. Hchouma!
M. Benkirane ! basta ! tu as eu largement le temps d'être un chef de gouvernement responsable ! tu ne l'as jamais été. cesse de culpabiliser tout le monde pour ton échec. Tu as simplement été un pétard qui a fait pschitt ! des leaders comme toi, le Maroc en a vu une quantité "industrielle", sauf que ceux-ci ont bien compris qu'ils avaient déçu et ont disparu gentiment de la scène sans qu'on les y invite. Toi Benkirane ! tu persistes et tu signes !
Non... en politique, il faut savoir quand partir... disparaître ... un jour peut-être, un historien déterrera ton histoire... ce sera peut-être un jour : rendre à Benkirane ce qui appartenait à Benkirane. Pour l'instant ! stp ! on n'est plus capables.
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4
41 - عبدو الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:54
الشعب المغربي ولله الحمد عاق بكم يا تجار الدين ولم يعد هذا الشعب يصدقكم أو يصوت عليكم مستقبلا. حزب العدالة والتنمية إلى ;;;;;.
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12
42 - الله يعطينا وجهك الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:55
العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة!!! أش من مغاربة كيهدر علهم هذا السيد واش المغاربة لي فالكاريان او شردوهم أو المعاقين لماعندهم حق في هذا البلاد أوزيد أوزيد
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5
43 - بوستة عبدالرحيم الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:56
اين كنت اسي بنكيران عندما كنت على رأس الحكومة والطبقة الوسطى و المستضعف تتعرض لتنكيل نحن لا نتق بك ولا بأي حزب اخر لنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل
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4
44 - رأي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:57
هدية من الله للمغاربة !!! واش بنكيران كان في كامل قواه العقلية عندما قال هذا الكلام ؟ ؟ ؟ الزيادة في الأسعار ، تدهور التعليم و الصحة و العدل ، تفشي ظاهرة " الحريك " ... و نعمة الهدية ! ناس زمان قالوا " اللي حشموا ماتوا " .
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5
45 - مغربي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:58
وااااااا سي بنكيران
العمل السياسي و تحمل المسؤولية العمومية هي خدمة للشعب و ليست هدية.
حين يعتقد أفراد أو مجموعات أنهم هدية لشعب .... فهنا تبدأ الديكتاتورية
للأسف فهمك خاطئ كما جل المسؤولين
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4
46 - محمد تكنيت الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:59
لم اكر يوما شخصا سياسيا مثل هدا المنافق الدي غدر بنا وغدر بالشعب وجميع القرارت المصيرية مريرة في عهده حتى تلك الساعة المشوؤمة في عهده اقرات ..انهم تجار الدين بامتياز
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7
47 - انتهى سباسيا.....! الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:00
بنكيرات انتهى سياسيا....!
ولن يغفر له المغاربة على الدين
الذي تاجر به من اجل خدمة مصالحه
ومصالح حزبه....وطحن الفقراء....
و طحن الطبقة المتوسطة...وتخريب
الاقتصاد وخلق الياس في نفوس
الشباب.....!
ومن بين انجازاته :
الزيادة في المديونية...!
الزيادة في المحروقات....!
الزيادة في البطالة....!
الزيادة في التقاعد....!
الزيادة في جميع الاسعار....!
الزيادة في افلاس المقاولات الصغرى
والمتوسطة......!
الزيادة في النفور وتبخيس السياسة
الزيادة في هجرة الادمغة في جميع
المجالات....!
الزيادة في الهدر المدرسي.....!
الزيادة في النفور من التحصيل
العلمي والثقافي وو...!
والزيادة في تسريح العمال ....!
والزيادة في تهميش النقابات
والتصدي لمكتسبات الموظفين.....!
والزيادة في مزانية حزبه......!
المتاجرة بالدين خطر حقيقي على
التنمية والمجتمع ككل.....!!
يجب حل كل حزب يتاجر بالدين.....!
كما ان السلطة والمال خطر حقيقي
على التنمية والمجتمع.....!
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8
48 - جراة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:01
بان لي بنكيران كيلعب على أعصاب لمغاربة عارف فين اوصل الوضع الإقتصادي والاجتماعي ديال لمغاربة ليأتي مرة أخرى ليضع الملح على الجراح!
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49 - ابو احمد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:01
خصكم شي مؤتمر استثنائي طلع الشبيبة وتترأس انت الحزب
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2
50 - حميمو الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:02
قصدك العدالة والتنمية التركي اما انتم فشر وغضب من الله على الشعب المغربي حسبيا الله ونعم الوكيل فيكم
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10
51 - حسن.ق الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:02
الله أود. ... شكون ل :
- حدف صندوق المقاصة.. - حرر الأسعار... أوقف التوظيف ... منع الإضراب ... أجهز على المتقاعدين... ضيق على المعلمين .... تسامح مع المفسدين و تحالف معهم ... تبع سياسة البنك الدولي ليغرق البلاد في الدين الخارجي. ..صبح من دووا الأرصدة البنكية..... نزيدك و لا باراكا..
هذه راها مصيبة طاحت على المغاربة .... الله إفك بيننا و بينكم بخير من قبل أن تطغوا فتدمرون أنفسكم و تدمرونا معكم ...
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9
52 - ساخر الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:03
قال بنكيران :حزب العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة . والحقيقة تثبت ذلك ففي عهد هذا الحزب غرق المغاربة في بحر من النعم منها الزيادات الممتالية في مختلف الضرائب على راس كل سنة .وعرفت الاجور تجميدا مباركا مند 2011 وتعرضت الوقفات والاحتجاجات لحماية من طرف رجال الامن وانصات اصم من طرف الحكومة وووو.....
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10
53 - MOHAMMED MEKNOUNI الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:03
العدالة والتنمية مصيبة سلطها الله على الذين أوصلوها لتسيير شؤونهم ليتأكدوا من شيطنتها للإسلام
السياسي والآن عليهم إحصاء مآسيها وآخرها الإنسان الضرير الذي وافته المنية في قلب وزارة تشرف عليها وزيرة من هذا الحزب الذي إن هو أتمم هذه الولاية فستنضاف مآسي أخرى .
فيما يخص تصريح بنشماس فهو لم ينكر فضل صاحب الجلالة عليه .
ولكن السيد بنكيران ربما أخذ الكثير وهو يعرف ذلك ولكن طوال لسانه تسبب له في نهايته مع العلم لقد وظف نجليه وشباب الوطن رغم شواهده فلا زالوا ينتظرون،وكفى من الركوب على الوطن .
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8
54 - لاراش الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:03
أنتم ورباعة خدام الدولة أكبر مصيبة ابتلى الله بها المغاربة. شجرة الدين التي كنتم تتسترون ورائها وسترتم بها غابة الفساد و الاستبداد إبان 2011 سقطت أوراقها و اقتلع الشعب جذورها. وإن غدا لناظره قريب
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55 - ابو احمد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:03
توحشناك كنت امفوج علينا بحالك بحال كبور
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56 - ريفناو الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:10
إذا لم تسنح فقل ما شئت يا بنزيدان شطحاتك وترهاتك لن تفيدك في شيء يا كبير السحرة لو كان في قلبك ذرة من إيمان لما نطقت ببنت شفا بعد فعلتك التي فعلت في المغاربة وإلى مزبلة التاريخ يا مسيلمة الكذاب حتى منافسوك في السياسة ومن تنتقدهم أفضل منك 1000 مرة
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57 - مواطنة 1 الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:12
بل هو عقاب من عند الله ! لكن المغاربة سلط الله عليهم هذا الحزب حتى يفضح أمره ، حزب شهواني : اللحية وقلة الحياء ، فضائح جنسية وعلاقات غرامية غير شرعية .... قل ما شئت فلن تنجحوا في خداع هذا الشعب . الله يدير لينا منكم تاويل الخير ....
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58 - سيمو الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:13
انتم اكبر بلاء اصاب هدا الشعب منهار شديتو حكومة وحنا غارقين في الازمات
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59 - abde الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:19
بل أنتم بلاء آخر الزمان الذي ابتلينا به
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60 - sociallllllll الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:20
ارى كثير ديال الناس عبدت الأحرار لن نصوت لا على الأحرار ولا على العدالة كلهم فاسدين اما ان نختر حزب ليس في تشكيل هذه الحكومة يكون خارج من الحكومة الحالية ام لا نصوت على احد بالمرة اخنوش والعثماني وبن عبد الله ووو كل من شكلو هذه الحكومة الحالية الى مزبلت التاريخ انشاء الله ولايتان وهما مشكلين هذه الحكومة ماذا فعلو ؟ والبارح قالو زادو لينا غي الضريبة على السيارات هاذ الشي لي ربحنا منهم
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61 - saad الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:21
هديتكم عند لقائكم ربكم لو كنت عمر لصدقناك كرئيس للحكومة زاد هم المغربة وزاد الفقر والهشاشة حتى صندوق المقاصة انتم السبب فيه والمواد البيترولية والغدائية قاليك هذية ههههههه
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62 - ممدو الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:22
هههههه هدا داوي منيتو هدي عقاب شديد عل أبتعاد عن طريق مستقيم اللهم لاتحاسبنا بمافعل السفهاء منا
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63 - ابو ايمن الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:22
كبر مقتن عند الله أن يقول ما لا يفعلون. يبدو ان السيد بنكيران أصابه الخرف يفعل ما لا يقل و يقول ما لا يفعل. هذا الحزب اكثر مصيبة ابتلي بها المغاربة نطلب الله أن يفكنا منهم
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64 - abdo الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:23
ان الاحزاب الدينية هي فيروس ضد التمدن والانفتاح والابداع وكدالك الحقوق والمكتسبات بها تجهض كل الاشياء الجميلة
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65 - sofia الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:24
وجودكم فقط من اجل الظفر بخيرات الوطن دون غيرها. فعلا اصبح سقوطكم في الانتخابات نعمة لهذا البلد.
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66 - الوطن قبل كل قزم الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:30
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نقمة على الشعب المغربي
الزيادة الزيادة الزيادة
هذه هي النعمة
غير غموه
استغلال الدين لارتكاب الشوهة تلو الأخرى
اكبر طامة علينا
من سيء إلى أسوء
حسبنا الله ونعم الوكيل
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67 - M.Abdou الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:37
اريد ان اضع سؤالا واحدا على سي بنكيران،وارجو ان يتامل فيه جيدا اذا كان مزال عندو شي وجه باش يقابل المغاربة.هل ربح شي مغربي شي حاجة (ولو فلس)منين وصلت العدالة والتفقير للحكم؟
زدتو في كلشي، ونقصتو من كل ما هو في صالح المواطن. بصح البرلموييييون منسيتوهومش.واش اعباد الله حتى الجريدة مايشروها بفلوسهوم،عايشين حياة فابووووور ،من اكلها الى تنقلها الى سفرهاالى......
العدالة والتنمية نقمة وبلاء على المغابة
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68 - حمو رابي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:37
وا حنا بغينا نقدموكوم قربان لله لنكفر عن خطيئتنا حين صوتنا على حزب البلادة و الثرثرة
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69 - أبو ليلى المهلهل الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:38
بنكيران والباجدة و الثالوث المقدس:
***المال***المناصب***الجنس اللطيف***
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70 - amin sidi الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:38
سلام. ناس القرويين والزهراوين جاههوم مرض الزمهامير والخرف .
منهم من قالى ان الراءيس رجول من اهلي الجنة يمشي على الارض. منهم منقال ان الراءيس نبي من قال لوكان فولان هو الله لعبدته ومنهم من قالى
نحن هدية من الله لشعب المغربي
يكما انت هو بنكيران المنتضار دير شي معجزة امن غدا شغيل ميات الف شاب عاطل وفي اخير هد الشهر يخدو اوجرتهم اومسبقة .ياك انتوما هو الكاضو نتعنا .استغفير الله.
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71 - مواطن الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:43
فقرت الشعب المغربي وجوعتوه يا أعداء الله والوطن سنقتص منكم يوم القيامة المغاربة يكرهونكم أشد الكره وسترون النتيجة في الانتخابات المقبلة
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