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الرئيسية | سياسة | بنشماش يهزم الشيخي بفارق كبير ويفوز برئاسة مجلس المستشارين

بنشماش يهزم الشيخي بفارق كبير ويفوز برئاسة مجلس المستشارين

بنشماش يهزم الشيخي بفارق كبير ويفوز برئاسة مجلس المستشارين
هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:10

حسم حكيم بنشماش، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة الرئيس السابق لمجلس المستشارين، السباق حول رئاسة الغرفة الثانية لصالحه، في الجولة الأولى، على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية، نبيل الشيخي.

وفاز بنشماش برئاسة مجلس المستشارين في الدور الأول من الاقتراع، بعدما حصل على الغالبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس، وجلهم ينتمون لفرق الأغلبية المشكلة لحكومة سعد الدين العُثماني. في المقابل، حصل مرشح الحزب الذي يقود الحكومة على أصوات فريقه فقط.

وتبعا لذلك، حصل حكيم بنشماش على ما مجموعه 63 صوتا، مقابل 19 لنبيل الشيخي، من الأصوات المعبر عنها الذي بلغت 91 من أصل 120 صوتا، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 9، منها صوت بورقة بيضاء.

وحضر عملية التصويت 119 مستشارا برلمانيا من أصل 120، في حين قرر 28 مستشارا ينتمون لفريقي الاستقلال والكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة عملية التصويت رفعا للحرج عنهما بسبب الاصطفافات بين "البام" و"البيجيدي".

وفي "تفسير قرار الامتناع عن التصويت"، قال فريق حزب الاستقلال إنه "لن يصوت على مرشح الحزب الذي يقود الأغلبية، لأن ذلك لا يمكن لنا من موقعنا في المعارضة"، مضيفا أنه "لن نزكي الغموض ونساهم في العبث السياسي الذي يخلط أوراق الأغلبية والمعارضة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي ينبغي أن يكرس التنافس الديمقراطي المبني على الوضوح في المقروئية بالنسبة للمواطن والتمايز بين مكونات الغرفة الثانية".

وأضاف حزب الاستقلال أنه لن يصوت لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة، "مع الاحترام الواجب للأشخاص والهيئات، الذي يحظى ترشيحه بدعم من مكونات من الأغلبية الحكومية حسب ما صرحوا به سابقا، لأن ذلك سيؤدي إلى إنتاج اتفاقات غير سليمة ديمقراطيا".

واعتبر الفريق الاستقلالي أن "هذه ممارسات تضفي الضبابية على المشهد السياسي وتمس بمصداقية المؤسسات التمثيلية والدستورية، هذا فضلا عن كون عرض المرشح الحالي وحصيلته المرحلية على رأس مجلس المستشارين لا تتقاطع مع التغيير الذي يتطلع إليه الحزب والمواطنون للرفع من فعالية هذه المؤسسة وحكامة تدبيرها وإشعاعها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - خالد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:20
مبروك.

الحمد لله أن حزب العدالة و التنمية لم يفز بالمقعد و إلا سيواصل تمدده داخل مفاصل الدولة و ستكون العواقب على المغرب وخيمة.
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-26
2 - محمد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:22
النتيجةً كانت محسومة ومعروفة وترشيح الشيخي كان فقط مايسمى حفظ ماء وجهً الديموقراطية المغربية أمام نظيراتها العالمية فالكعكة السياسية
في مقسومة بالتراضي بين الأحزاب السياسية
وكل واحد عارف جطو كلشي واضح وباين
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42
3 - سماااااااتي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:22
البواجد تاني سخفو هههه علام معا هاد الناس
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-4
4 - khalid BOUELJIR الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:23
شاعب.يريد جديد.2019 .في المغرب.لان موطن بي حاجة لي مستقبل مغرب زاهر
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0
5 - مواطن الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:24
بما أن وزارة الداخلية هي الساهر على الجماعات المحلية والإدارات العمومية،ودور المجلس لم يعد يؤدي دور المعارضة الحقيقي والتشريع يكتفي فقط بما يقدمه الملك من مشاريع وستغلال الفرصة للانقضاض على الغنيمة فماذا لو جربنا توقيف المجلس فقط لمدة 5 سنوات، فكم ستوفر الدولة من أموال كانت عبئا على كتف حاملي الضرائب (علما أن أعضاء المجلسين 600 بمعدل 60000 للواحد
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5
6 - أبو ليلى المهلهل الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:25
هزيمة ساحقة مدوية و نكراء لحزب الباجدة الذي يقود حكومة خدام الدولة العاجزة والفاشلة، و موت سريري و إنهيار غير معلن و مؤجل للتحالف الحكومي الأغلبي المتصدع بسبب حرب الريع و الامتيازات بين الدكاكين الريعية السياسوية المكونة لهذا التحالف.
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-4
7 - adil الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:26
للأسف دولتنا ينخرها الفساد من كل النواحي ، لك الله يا مواطن
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15
8 - karim الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:26
مبروك للسيد بنشماس على هذا الفوز. لا شك أنه سوف يعطي دينامية جديدة للعمل البرلماني لما معروف عنه من الجدية و المرونة
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-17
9 - عبدالصمد تاني الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:26
هنيئا للرفيق حكيم بن شماش الذي فاز برئاسة مجلس المستشارين ب 63 صوت.

بينما منافسه عن حزب البواجدا والتنمية حصل على 19 صوت.
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-9
10 - حاميدو الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:27
أكثر من 60 سنة على الاستقلال و هذه الأحزاب تتنافس و تتسابق و تجري وتلهث والبلاد تتأخر و تتراجع وتتخلف و تغرق.....
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14
11 - محمد علي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:29
الرجل المناسب في المكان المناسب يستحقها بجدارة واستحقاق ونتمنى الآن ان يقدم رؤية جديدة تكون في صالح المواطن المغربي والبلد وبالتوفيق بمشيئة الله.
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-7
12 - متتبع الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:30
ابن الريف الذي تنكر له وفقد نخوة ٱهله في الدفاع عن المنطقة ومصالحها بل وتحالف مع لوبي المحروقات بانشاء محطة البيع في عز المقاطعة ولم يقطع مع الفساد ٱو اللا محاسبة في مجلسه رغم الشعارات الفضفاضة التي رفعها.قام باستغلال نفوذه والشطط في السلطة الممنوحة له للإفراج عن ابنته ومراكمة المزيد من المليارات رغم ٱنه من عائلة فقيرة في الٱصل: الحاصول إلى مزبلة التاريخ
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10
13 - Ziryab الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:31
البرلمان هو جهاز تشريعي و رقابي. لكن في المغرب البرلمان لا يشرع شيئا و لا يراقب أحدا. فهو بنفسه مراقب و يشتغل بالتعليمات شأنه شأن الحكومة. و من يدعي التغيير و الإصلاح فهو كاذب. لأن المصلح المفترض يحتاج نفسه للإصلاح. و كذلك لأن سلطة القرار بيد الملك و هو على حسب الدستور لا يخضع للمحاسبه و قراراته لا تناقش طبقا للفصول 53،52،51،50 من الدستور. و هذه طريقة فريدة في العمل الديموقراطي. أنه بحق إستثناء مغربيا.
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12
14 - مروى الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:31
نتيجة جد متوقعة وبديهية فلا غرابة ان الفائز من حزب الاصالة والمعاصرة مدعوما باصوات الأغلبية وهذا هو العبث بعينه
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8
15 - Hassan الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:31
لا حول ولا قوة إلا بالله كنا نطلب بتخليق الإدارة أصبحنا نطلب بتخليق نواب الأمة . بعد مهزلة الحلوى صوتت الأغلبية على مرشح المعارضة و الغريب أن الحزب الذي يقود الأغلبية قدم مرشح هو رئيس الفريقه بمجلس المستشارين ...ويتساءلون لماذا يقاطع المواطنون الإنتخابات ؟؟؟!!!
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4
16 - سعيد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:32
إن شاء الله الهزيمة الكبرى ستكون في الانتخابات
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2
17 - Sadik YEMLAH الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:33
تخلطات. عودة لنقطة البداية : دابا شكون الحكومة ف الحكومة و شكون ف المعارضة ؟ لي فاهم يفهمنا و شكرا.
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3
18 - نبيل الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:33
من غرائب الديمقراطية في العالم أن شخص من المعارضة يفوز برئاسة مجلس المستشارين الذي يصوت فيه أحزاب و أطياف المعارضة و أحزاب و أطياف الأغلبية لتكون الغلبة للمعارضة إإ
السِؤال كيف فاز شخص من المعارضة مادامت الكتلة أو العدد الأكبر ممثل في أحزب الأغلبية ؟
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4
19 - كاره لامبة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:34
بداية فشل موفقة إن شاء الله، اللهم أدمها نعمة عليكم. آمين
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1
20 - خالد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:36
العدالة و التنمية أصبح في خبر كان
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3
21 - مغربي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:36
هنيئا لبنشماس بالفوز مستحق الرجل مناسب في المكان مناسب عن الجدارة و استحقاق بالشفافية و النزاهة عبر الاقتراع كفى من تلاسنات و التشاعبات الواهية و القلاقل و النعرات و التضليل في حق ابناء المغاربة المنتمين لحزب جرار فالمصالح العليا للمغرب و المغاربة تتجلى في اتحادنا و تضامننا و تلاحمنا و مواكبتنا العصر بالكافة التجلياته خلف مؤسسة الملكية الراءدة بالجميع المقاييس في الخدمة المصالح العليا للمغرب و المغاربة التي تعد فوق كل اعتبار المرحلة الحالية بالعالم اليوم الدقيقة و الخطيرة و المراحل القادمة وطنيا و اقليميا و قاريا و دوليا تتطلب تظافر جهود كل المغاربة لتغلب على الاكرهات و التحديات الاقتصادية و الاجتماعية الجانب مخططات الأعداء في العالم المصالح فوق اعتبار وبالتالي علينا ترك المصالح الضيقة بالسىعة الفاءقة قبل فوات اوان.
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2
22 - البعمراني الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:39
لا أفهم احزاب من الاغلبية الحكومية تصوت لحزب معارض. فهموني فأنا لم اعد افهم العبث
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3
23 - بوزبال الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:40
السلام عليكم شي واحد افهمني عافاك كيفاش احزاب الحكومة كتصوت على واحد من المعارضة؟ وكيفاش كلشي كيقول التغيير واحنا عندنا الوجوه ديما ؟واش حنا دراري كنرضعو صبعنا
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3
24 - hafid الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 18:42
على من تضحكون الشعب لا يعرف ماهو البرلمان أو مجلس المشتشارين أو .... الشعب يعرف فقط أن يعيش بسلام والحق في الشغل والتعليم والصحة أما هذه الإنتخابات الهزلية لا تفيد في شيئ
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