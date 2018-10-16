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الرئيسية | سياسة | سقوط مرشح "البيجيدي" بنيران الأغلبية يهدد انسجام حكومة العثماني

سقوط مرشح "البيجيدي" بنيران الأغلبية يهدد انسجام حكومة العثماني

سقوط مرشح "البيجيدي" بنيران الأغلبية يهدد انسجام حكومة العثماني
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:00

من جديد، فشل حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، في إقناع أحزاب الأغلبية بالتصويت لصالح مرشحه في انتخابات تجديد رئيس مجلس المستشارين، في الوقت الذي يؤكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته وأغلبيته "قوية ومتماسكة ولن يتوقف عملها لمجرد تراشقات سياسية بين مكوناتها".

واستطاع بنشماش، عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن يحصل على 63 صوتا من مجموع 91 من الأصوات المعبر عنها، بينما حاز نبيل شيخي، عن حزب العدالة والتنمية، على 19 صوتا. وقد امتنع 28 مستشارا عن التصويت، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 9 أصوات.

وصوتت لصالح زعيم "الجرار" أربعة فرق من أحزاب الأغلبية الحكومية، هي فريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري، بالإضافة إلى فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في حين قرر 28 مستشارا ينتمون إلى فريقي الاستقلال والكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة عملية التصويت رفعا للحرج عنهما بسبب الاصطفافات بين "البام" و"البيجيدي."

ويظهر من خلال نتائج التصويت أن جل المكونات بمجلس المستشارين ترفض إبرام أي اتفاق سياسي مع حزب العدالة والتنمية، وهو وضع يصفه البعض بـ"الشاذ والعبثي"، بينما يعتبره آخرون نتيجة حتمية "لمحاولة "البيجيدي" التحكم في المشهد السياسي."

المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة يرى أن النتائج التي أفرزتها انتخابات تجديد الثقة في بنشماش "طبيعية، باستثناء أصوات الاتحاديين التي ذهبت إلى البام."

وأوضح العمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأغلبية الحكومية ولدت بشكل قيصري، وطوال هذه المدة بذل رئيس الحكومة محاولات للحفاظ على تماسك فريقه."

وأضاف أن العثماني "يحاول أن يضع خلافات أغلبيته جانبا، لكنه في تصريح سابق أعلن بصراحة بأن ما يجمع مكونات الأغلبية هو البرنامج الحكومي، وهي الصراحة التي كان على بنكيران أن يتحدث بها منذ تشكيل الحكومة".

تصويت الاتحاد الاشتراكي لصالح بنشماش اعتبره العمراني بـ"مثابة رد للجميل إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تمسك بمشاركته في الحكومة الحالية"، مضيفا أن "بقاء مرشح "البيجيدي" وحيداً فيه إشارة قوية إلى أنه حزب غير مرغوب فيه من قبل باقي التنظيمات السياسية."

وتوقع المحلل السياسي أن يشتد التنافس مستقبلاً بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، مستبعدا أن يكون هناك ائتلاف حكومي سيجمعهما في محطات أخرى قادمة.

من جهته، قال حكيم بنشماش، في تصريح لهسبريس، بعد انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين، إن "الفائز هو المؤسسة البرلمانية وتجربتنا الديمقراطية التي تنتظر منا الكثير من المبادرات."

وزاد قائلاً: "أعي جديا ثقل المسؤولية بعد تجديد الثقة في شخصي، خصوصا في هذه المرحلة الهامة جدا التي تجتازها بلادنا، وفي ظل التحديات المتفاقمة والأوراش التي لم تعد تقبل التأجيل."

وأضاف أنه سيعمل بروح وطنية وسيواصل منهجية انفتاح المؤسسة البرلمانية على المجتمع المغربي، مشيرا إلى خطاب الملك محمد السادس الذي جاء فيه أن "المغرب يحتاج إلى وطنيين حقيقيين وليس إلى انتهازيين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الديمقراطية الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:13
الاستثناء المغربي... الأغلبية البرلمانية والحكومية تصوت على المعارضة لرئاسته، عجائب الدنيا السبع، ما هي القوة الباطنة التي تسير المغرب،؟ الجواب: القوة هي التحكم،،، والله تعيينا من هادشي.. نخليو ليكم المغرب ديرو فيه لي بغيتو أكثر من ما تيدرو فيه... وعند ربكم تختصمون...
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18
2 - میمو الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:14
بنشماس یتکلم بهذه الطریقه,اذن من هم النتهاریین الذین تکلم علیهم الملک,وما المسوولیه التی تحمل علی عاتقک انت ومن حوالیک غیر انتهار الفرص للظفر بالمناصب وتحقیق المکاسب الشخصیه علی حساب هذا الشعب المسحوق
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15
3 - hafid الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:20
Ces partis hypocrites, ils font tout pour faire dégouter les marocains du parti Justice et développement, vu qu'ils n'ont réussi pas à le détruire en étant en opposition , et le font à l'intérieur du gouvernement, surtout le parti de Akhnnouche.
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-1
4 - ملاحظ الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:22
الخلافات تم الخلافات
ماذا انجزتم لكي تختلفوا
دائما نفس الوجوه ونفس الصياح
الامم تتقدم بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب
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3
5 - كاتب الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:25
مهزلة بما يسمى بالأغلبية الحكومية، هذه أغلبية مصالح فقط لا غير
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5
6 - علي زاوا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:27
البواجدة تابعين غا المناصب و الامتيازات حزب ملهوط بامتياز
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-2
7 - خالد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:28
زعما من نيتكم كانت انتخابات النتيجة معلومة قبل الاجراءات الشكلية كل ما في الأمر مسرحية وضحك على الذقون.
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8 - بائع القصص الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:29
وحلة مع الطاجين ديال الأحزاب المعارضة في الحكومة، تعيا ما تزيد فيه البرقوق ولحم راه داك شي ما بغا يطلع بنين...
هذا هو الاستثناء المغربي
الموووهم غير دوز فضيحة كيف ما درتي، المشكل قديم غير ما عقتوش بيه أوصافي حتى بداو الناس يوصلهم الوعي مع الموبايل ولا كلشي مفروش.
غير المخزن بقا على طبيعته كيف ديما وأصبح عاين باين
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9 - Azad meryam الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:30
واش هاد الباجدة مابغاوش يقتانعوا انهم غير مرغوب فيهم فبلادنا؟؟؟ علاش لاصقين فالكراسي؟؟ اش اعطاو لهاد البلاد ؟؟؟ وجهم قاصح.
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10 - driss الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:31
إنهم مجرد كومبارس يمثلون تمثيلية هزيلة من إخراج دار البريهي. الان ظهر بأن الذي يحكم يوجد وراء الكواليس ويحرك الدمى كما يريد. لهذا سأكون أول مقاطعين للاحزاب و للمسرحيات التي يؤدونها
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11 - tawfk الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:32
حزب العدالة والتنمية انتهت صلاحيته ولم يعد لنا حاجة به ارحلووووووووا هذا افضل قرار لكم ولنا.
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12 - مغترب الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:32
أرجو من العداله والتنميه ان تاخد هاده النتيجه بجديه
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13 - العثماني وجوده كعدمه الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:34
أشمن تهديد واشمن ...مع العثماني لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ...العثماني أصلا لم يصدق نفسه أنه أصبح رئيس حكومة ...أخد اخنوش جميع الحقائب الاستراتجية في الحكومة بالرغم من أنه لم يحصل سوى على 37 مقعد وسكت العثماني ...ثم تنصيب وزارء تكنوقراط في حكومته وسكت العثماني ...ثم إزالة الكتابة الدولة في الماء من وزارته وبقرار فوقي وسكت ...ثم اتهام حزبه بأنه يقود مشروعا تخريبيا وتكلم وسكت ...ثم ترشيح مرشح له بمجلس المستشارين وصوتت أغلبيته ضده وسكت العثماني مرة أخرى ....إخواني أخواتي من كان منكم ينتظر موقفا حازما من العثماني فكأنه ينتظر أن تسقط السماء على الأرض ...هذا الشخص لا كريزما لديه ولا شخصية ولا حضور ولا يحزنون وبالتالي فوجوده كعدمه ...العثماني لن يتخد أي قرار يهدد الأغلبية ولا محل لسقوط الحكومة ولو وقع ما وقع ...السيد شاد ف الحكومة ولو لم تعد سوى أطلال
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14 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 10:35
لقد سئمنا من الضحك على هذا الشعب المستضعف . الكل في هذه البلاد لا يبحث إلا على المصالح الخاصة الكل بذون إستثناء. إنه مغرب الغروب مغرب قد أفل نجمه وأن ما تبقى منه نطلب من الله اللطف .
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