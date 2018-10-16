سفير مصر بالمغرب ينفي دعوة ممثل "البوليساريو"

هسبريس من الرباط

نفى أشرف إبراهيم، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى المملكة المغربية، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من ادعاءات حول دعوة سفارة مصر في إثيوبيا ممثل جبهة "البوليساريو" لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة وبعثة مصر في الاتحاد الإفريقي بالعاصمة أديس أبابا يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

وأوضح الديبلوماسي المصري أن ممثل ما يسمى بـ "الجمهورية الصحراوية" في أديس أبابا "تسلل دون المرور على خط اصطفاف سفارة مصر في أثيوبيا خلال الحفل، ولم يلاحظ أعضاء البعثة المصرية وجوده إلا أثناء خروجه نظرا لازدحام القاعة".

وجدد سفير مصر لدى المغرب التأكيد على موقف مصر الثابت من قضية الصحراء، "المتمثل في دعمها الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وعدم الاعتراف بما يسمى بـ "الجمهورية الصحراوية"، وأن حل هذه القضية يجب أن يتم في إطار الأمم المتحدة، كما أن مصر تدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية لحل القضية".

كما أكد أشرف إبراهيم قوة ومتانة العلاقات بين مصر والمغرب، "التي تشهد تطورا مستمرا لاستنادها إلى تاريخ مشترك وروابط حضارية وثقافية راسخة"، مشددا على أن "هناك تعاونا وتنسيقا على مختلف المحاور للوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي يتطلع إليها الشعبان الشقيقان".