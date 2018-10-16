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الرئيسية | سياسة | سفير مصر بالمغرب ينفي دعوة ممثل "البوليساريو"

سفير مصر بالمغرب ينفي دعوة ممثل "البوليساريو"

سفير مصر بالمغرب ينفي دعوة ممثل "البوليساريو"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:10

نفى أشرف إبراهيم، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى المملكة المغربية، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من ادعاءات حول دعوة سفارة مصر في إثيوبيا ممثل جبهة "البوليساريو" لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة وبعثة مصر في الاتحاد الإفريقي بالعاصمة أديس أبابا يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

وأوضح الديبلوماسي المصري أن ممثل ما يسمى بـ "الجمهورية الصحراوية" في أديس أبابا "تسلل دون المرور على خط اصطفاف سفارة مصر في أثيوبيا خلال الحفل، ولم يلاحظ أعضاء البعثة المصرية وجوده إلا أثناء خروجه نظرا لازدحام القاعة".

وجدد سفير مصر لدى المغرب التأكيد على موقف مصر الثابت من قضية الصحراء، "المتمثل في دعمها الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وعدم الاعتراف بما يسمى بـ "الجمهورية الصحراوية"، وأن حل هذه القضية يجب أن يتم في إطار الأمم المتحدة، كما أن مصر تدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية لحل القضية".

كما أكد أشرف إبراهيم قوة ومتانة العلاقات بين مصر والمغرب، "التي تشهد تطورا مستمرا لاستنادها إلى تاريخ مشترك وروابط حضارية وثقافية راسخة"، مشددا على أن "هناك تعاونا وتنسيقا على مختلف المحاور للوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي يتطلع إليها الشعبان الشقيقان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - يوسف الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:47
ااااودي الشعبين الشقيقين راهم تقهرو ...راهم طابو ولكن شعبين شقيقين
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4
2 - المعاصر الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:48
المغرب اصبح مسخرة ، لا يحترم حتى من اكبر الدول تخلفا...يعرفون انه ليس هناك رجل بمعنى الكلمة ليرد...
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-5
3 - ALLAL TAZI الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:52
Pour la énième fois il est évident de rappeler qu' il faudrait mobiliser vite et avec force a temps le peuple marocain pour affronter le moment venu le complot qui se trame pas seulement au niveau des aventuriers irresponsables du régime fantoche harki mais au niveau de certaines forces du mal qui agissent dans l' ombre et qui un jour surprendraient désagréablement le Maroc dans l'affaire de son Sahara libéré du colonisateur espagnol par le brave peuple de la glorieuse marche verte en 1975 .
On ne devrait surtout pas attendre la dernière minute pour s' alarmer et appeler alors le peuple a défendre son Sahara,peut être qu' il serait trop tard alors.
Toutes les forces vives de la Nation doivent être impliquées pour défendre notre sacrée intégrité territoriale dans ce faux conflit créé par les harkis prétentieux algériens qui cherchent désespérement durant plus 40 ans une ouverture sur l' Atlantique pour désenclaver le sud algérien en employant les traîtres de séparatistes e l'argent .
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4
4 - السينما المصرية الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:55
على المسؤولين المصريين عدم الرقص على الحبلين وان يتدكروا وقوف الشعب المغربي الى جانب مصر في السراء والضراء وعلى راسها حرب اكتوبر التي استشهد فيها أبناء الجيش المغربي اﻻشاوس.... وعلى الشعب المصري اليوم وكدا بعض حكامه المرتشين ان يعلموا ان صبر الشعب المغربي قد نفد فحداري تم حداري فاﻻجدر بكم ان تحلوا مشاكلكم سواء اﻻقتصادبة واﻻجتماعية غتلتي بعاني منها شعبكم بدل نشر غسيلكم على احبال الغير
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-2
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