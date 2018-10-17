المالكي يؤكد دعم المغرب لوحدة واستقرار اليمن

هسبريس من الرباط

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وسيادته الترابية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية "يعتبر من ثوابت الديبلوماسية المغربية"، مضيفا أن المغرب "يعمل في اتجاه دعم اليمن وترسيخ وحدته وحفظ سيادته الكاملة في إطار قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع المالكي، الثلاثاء بمقر مجلس النواب، بخالد حسين اليماني، وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية، بحضور سفيري البلدين.

كما أعرب المالكي عن حرص مجلس النواب على تعزيز علاقات التعاون مع البرلمان اليمني، "بما يعكس متانة العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

من جانبه، عبر وزير الخارجية اليمني عن شكر وتقدير الشعب اليمني للجهود التي يقوم بها الملك محمد السادس من أجل استتباب الأمن والاستقرار باليمن، وحفظ سيادة ووحدة الشعب اليمني.

وثمن المتحدث اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة خلال زيارته الحالية للمملكة، مشيرا إلى الروابط التاريخية والحضارية المتميزة التي تربط الشعبين المغربي واليمني.

كما شدد اليماني على أن الحكومة اليمنية متشبثة بالقرارات الأممية من أجل حل الأزمة اليمنية، مستعرضا الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الأزمة، مبرزا في الآن ذاته "دور المملكة المغربية الهام في دعم ومساندة الشعب اليمني على تخطي هذه المرحلة".