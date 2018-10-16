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الرئيسية | سياسة | الأمم المتحدة تعلن قبول المغرب "مفاوضات الصحراء"

الأمم المتحدة تعلن قبول المغرب "مفاوضات الصحراء"

الأمم المتحدة تعلن قبول المغرب "مفاوضات الصحراء"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 19:48

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، موافقة كل من المغرب وجبهة "البوليساريو" والجزائر وموريتانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات حول نزاع الصحراء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي، إن المغرب و"البوليساريو" والجزائر وموريتانيا قبلت دعوة المبعوث الأممي، هورست كوهلر، لإجراء محادثات في دجنبر المقبل.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة أواخر الشهر الجاري، من المتوقع أن يمدد خلالها ولاية البعثة الأممية في الصحراء "مينورسو" لمدة عام، استجابة لتوصية من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Escobar الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:02
من بعد شتنبر غدي يجي دجنبر او من بعد غدي يمددوا حتى لماي او منين يوصل ماي غدي يتلقاو في شهر فبراير ... و الحلقة تدور و نحن نمووووووت ببطء.
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18
2 - مغربي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:09
لماذا نتفاوض مع الانفصاليين ؟إنهم لامحل لهم من الاعراب سوى أنهم خائنون لبلدهم الام المغرب
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6
3 - akral الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:10
للتدكير الجزائر و موريطانيا مدعوان في هاته المفاوضات كبلدين مجاورين و مراقبين ونتمنى ان يلقى المغرب مخرجا ينهي به هدا المسلسل الممل
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26
4 - حامض الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:13
مللنا هذه الاسطوانة المشروخة 40 سنة من القيل والقال وكثرة سؤال واضاعة المال....
دول عديدة شهدت حروب اهلية ولما انتهت هده الحروب انتفضوا من جديد ليسايروا الركب الاقتصادي بجدارة اما نحن فنضل ندور في حلقة مفرغة
كما يقول المثل العربي
خالتي وخالتك وتفرقو الخالات
ليبغا يعيش معانا فالمغرب مرحبا ولي مابغاش مرحبا
تبعكيك بلاش...............
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21
5 - العيد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:14
المغرب والبوليساريو قبل عقد جولة جديدة فهم طرفي النزاع مريتانيا والجزائر قبلا اهاذا القاء الانهم الجرين الاسسيان للمغرب والصحراوين وهم مراقبين فقط
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10
6 - حسن الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:15
لاتنسوا ارواح الشهداء..لاتنسوا تضحيات الصناديد....رجال...شباب...شيوخ...لن يعرف حجم المعانات الا من عاش تلك الاهوال وما كابدوه...الصحراء...الجفاف ...الرمال....قلة اللوجستيك....الموت...العدو .....الغدر...عدم الاعتراف...اللامبالات......لاتنسوا قسم المسيرة....مناجل كل ذلك..وما..يعجز العقل على...تصوره....حتى ولو.ابيد كل المغاربة...لا...تراجع...لا..استسلام...الموت للجبناء...سنركعهم...علينابالمغامرة. لان لامغامرة لا ربحوالاستكانة تورث..الاحتقار...فطمع الغير..فيك...لا..تنسوا...لاتنسوا..ااذا..لمتكن لكم القدرة...على المجارات اتركوها هناك هامات في الخلف..لن يخيب هذا البلد بوجود رجال فوق ظهر ارضه.....
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5
7 - رأي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:20
أريد أن أفهم ما دخل الجزائر و موريتانيا في قضية الصحراء . إما الصحراء مغربية و على المغرب ردع الانفصاليين أو أنها ليست مغربية . الجزائر و موريتانيا عليهما حل مشاكلهما عوض حشر انفهما في خصوصيات المغرب .
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2
8 - امير الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:25
لن تنتهي هذه المسرحية التي امتصت دماء المغرب من اجل شئ يعود له لا حول ولا قوة الا بالله
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9
9 - omar الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:32
على بركة الله
اللهم الهمنا جميعا لما فيه خير المنطقة ككل
الأمور وصلت إلى مداها ويجب التحلي بالصبر والتبصر في إيجاد حل لهذا المشكل
من وجهة نظري لنبدأ بالاصغاء لبعضنا البعض والتفاهم على حل يرضي جميع الأطراف وهو خريطة طريق في اطار الحكم الذاتي تهيا له جميع الظروف للنجاح ثم وبعد أن نزداد الثقة بين جميع الاطراف يمكن أن يتطور الوضع إلى فيدرالية تتنفس الحرية والنمو والامن والاستقرار ثم ياتي بعد ذالك المغرب العربي كله لينعم بالرفاهية والازدهار
نرجو الله سبحانه وتعالى ان يلهم الجميع ما فيه خير المنطقة كلها
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0
10 - مغربي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:33
العالم اليوم يخوض حروب شعواء بالمجالات الاقتصاد و على النفوذ ومنابع الثروات بلاهوادة يقودها الخمسة الكبار باستراتجيات المصالح فوق كل اعتبار اعادت الاصطفافات و التكتلات و التحالفات فرضت التراجعات على اثفاقيات و الشراكات وغيرها مما انتج تطورات متتالية صعبة خطيرة مشفرة مدروسة غامضة احيانا جلها خارج التوقعات و ماخفي اعظم و بالتالي التقرير الامين العام بالصيغته الحالية يعد مكسب رغم انه مفخخ كالسابقيه خصوصا ان جاء بالتوصية التمديد لبعثة الاممية مينورسو لمدة سنة وهي مسألة في غاية الاهمية لان العامل الزمن يخدمنا في ظل هذه ماتحقق بالمحافل الدولية و التطورات العالمية متلاحقة التي باتت تحمل التحديات للاعداء غير صارة قد تنسفهم في اي اللحظة ويتم طي الملف باقل الخساءر مع العلم ان اقبار حكم الذاتي هو الهدف المنشود لاعداء الوحدة الترابية السريين و العلنيين .
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-2
11 - البوحي رزوق الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:36
ان لله و اليه راجعون. هذا قدر الله. اللهم نجينامن المدركًات
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1
12 - الخميس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:45
على المغرب أن ينخرط مع السعودية في شراء مصنع الأسلحة الموجود في جنوب إفريقيا ونقل التكنولوجيا إلى بلديهما إنه الحل يا مغاربة.
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-3
13 - Touhali الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:46
négociations trois contre un
الجزائر لها ﻷطماع في صحراء المغربية لكن وصول إليها يجب عليها ركوب على ظهر بوليزاريو.
الجزائر واسبانيا ﻻ يحلوا لهم حال مشكل صحراء لصالح وحدة ترابية للمغرب،
الجزائر أستاولت على صحرائنا الشرقية واسبانيا أستاولت على سبتة ومليلية.
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0
14 - lfadl الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:54
Pour eux qui n’ont pas compris:
Le Maroc a accepté cette réunion PARCEQUE L’ALGERIE PRINCIPAL ACTEUR SERA MÊLÉE AUX NEGOCIATIONS. C’est à cette condition que le Maroc a changé d’avis et a accepté d’etre présent. L’Algerie comme tout le monde le sait et comme nous l’avons dénoncé , est le PRINCIPAL ACTEUR, parce que c’est elle crée le problème, le finance à 100%, le gère , diplomatiquement, militairement, le pozirio n’etant qu’un outil de sa propagande .........
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15 - reda toumi الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:57
Il y’a des parties des deux côtés qui ne veulent jamais que ce conflit soit réglé surtout les lobbys de l’économie de rentes .
La cause c’est qu’ils profitent énormément de cette situation en plus des puissances colonisatrices telles que la France et encore l’Espagne
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0
16 - منتظم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:00
يجب على الخارجية المغربية إبلاغ الجزائر و موريتانيا بأن يتحملا مسؤولياتهما فيما يخص هذا النزاع و أن ينزعا فتيل ما لا يحمد عقباه و أن يتحلوا بالرزانة و بعد النظر و لا يعرضها مستقبل المنطقة بأكملها إلى مستقبل بئيسة مظلم.. و أن الحل في يدهما بأن يتخلوا عن المواقف الهدامة فالمغرب لن يتخلى على أراضيه و لو أدى ذلك إلى حرب شاملة لكن أنتما يمكنكما أن تتخلوا عن مبادئ أكل عليها الدهر و شرب و لا أحد في العالم مازال يفني عمره عليها ضدا على مصالح شعبه..
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-2
17 - راضية سعدون الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:04
حكاية الصحراء بالنسة للمغرب كحكاية الف ليلة وليلة ، لو انهت شهر زاد حكايتها في الليلة الأولى انتهت حياتها مع الملك شهريار .
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3
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