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كُتّاب وآراء
الأمم المتحدة تعلن قبول المغرب "مفاوضات الصحراء"
أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، موافقة كل من المغرب وجبهة "البوليساريو" والجزائر وموريتانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات حول نزاع الصحراء.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي، إن المغرب و"البوليساريو" والجزائر وموريتانيا قبلت دعوة المبعوث الأممي، هورست كوهلر، لإجراء محادثات في دجنبر المقبل.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة أواخر الشهر الجاري، من المتوقع أن يمدد خلالها ولاية البعثة الأممية في الصحراء "مينورسو" لمدة عام، استجابة لتوصية من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
دول عديدة شهدت حروب اهلية ولما انتهت هده الحروب انتفضوا من جديد ليسايروا الركب الاقتصادي بجدارة اما نحن فنضل ندور في حلقة مفرغة
كما يقول المثل العربي
خالتي وخالتك وتفرقو الخالات
ليبغا يعيش معانا فالمغرب مرحبا ولي مابغاش مرحبا
تبعكيك بلاش...............
اللهم الهمنا جميعا لما فيه خير المنطقة ككل
الأمور وصلت إلى مداها ويجب التحلي بالصبر والتبصر في إيجاد حل لهذا المشكل
من وجهة نظري لنبدأ بالاصغاء لبعضنا البعض والتفاهم على حل يرضي جميع الأطراف وهو خريطة طريق في اطار الحكم الذاتي تهيا له جميع الظروف للنجاح ثم وبعد أن نزداد الثقة بين جميع الاطراف يمكن أن يتطور الوضع إلى فيدرالية تتنفس الحرية والنمو والامن والاستقرار ثم ياتي بعد ذالك المغرب العربي كله لينعم بالرفاهية والازدهار
نرجو الله سبحانه وتعالى ان يلهم الجميع ما فيه خير المنطقة كلها
الجزائر لها ﻷطماع في صحراء المغربية لكن وصول إليها يجب عليها ركوب على ظهر بوليزاريو.
الجزائر واسبانيا ﻻ يحلوا لهم حال مشكل صحراء لصالح وحدة ترابية للمغرب،
الجزائر أستاولت على صحرائنا الشرقية واسبانيا أستاولت على سبتة ومليلية.
Le Maroc a accepté cette réunion PARCEQUE L’ALGERIE PRINCIPAL ACTEUR SERA MÊLÉE AUX NEGOCIATIONS. C’est à cette condition que le Maroc a changé d’avis et a accepté d’etre présent. L’Algerie comme tout le monde le sait et comme nous l’avons dénoncé , est le PRINCIPAL ACTEUR, parce que c’est elle crée le problème, le finance à 100%, le gère , diplomatiquement, militairement, le pozirio n’etant qu’un outil de sa propagande .........
La cause c’est qu’ils profitent énormément de cette situation en plus des puissances colonisatrices telles que la France et encore l’Espagne