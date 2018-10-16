الأمم المتحدة تعلن قبول المغرب "مفاوضات الصحراء"

هسبريس من الرباط

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، موافقة كل من المغرب وجبهة "البوليساريو" والجزائر وموريتانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات حول نزاع الصحراء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي، إن المغرب و"البوليساريو" والجزائر وموريتانيا قبلت دعوة المبعوث الأممي، هورست كوهلر، لإجراء محادثات في دجنبر المقبل.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة أواخر الشهر الجاري، من المتوقع أن يمدد خلالها ولاية البعثة الأممية في الصحراء "مينورسو" لمدة عام، استجابة لتوصية من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.