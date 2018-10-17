24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سربة نسائية بسيدي قاسم
- بعثة ميدانية توثق الثراث الصخري بطاطا وطانطان
- مغربي مطرود من الجزائر يتذكر إخوة السلاح و"ظلم ذوي القربى"
- طلبة الأقسام التحضيرية يخوضون إضرابا مفتوحا
- السوق الصينية تغري مصدرّي النبيذ المغربي عبر معرض شانغهاي
شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)
البنك الدولي يحتفي باقتحام مائة شاب مغربي سوق العمل في ألمانيا (5.00)
إقصائيات كأس إفريقيا .. "أسود الأطلس" يتعادلون في جزر القمر (5.00)
- جثث ودماء وأشلاء.. هذه تفاصيل فاجعة انقلاب "قطار بوقنادل" - (98)
- قتلى وجرحى في انقلاب قطار ضواحي سلا .. جهود الإنقاذ مستمرّة - (93)
- الخليع: 6 قتلى و86 جريحا في انقلاب قطار بين سلا والقنيطرة - (89)
- وفد حكومي يساند جرحى "قطار بوقنادل" وارتفاع يطال عدد القتلى - (67)
- مصائب ضحايا "قطار الموت" فوائد عند "مشرملين" وسائقي تاكسيات - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بعد التعاون العسكري .. باكستان تدعو الملك إلى زيارة إسلام أباد
أشادت الجمهورية الإسلامية الباكستانية بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بالمملكة المغربية، ودعا وزير العدل الباكستاني، محمد فروغ نسيم، الملك محمد السادس إلى تشريف بلاده بزيارة رسمية؛ خلال لقاء جمعه بسفير المملكة المغربية المعتمد لدى إسلام أباد، محمد كرمون، أمس الثلاثاء.
وقال وزير العدل إن "الباكستانيين لديهم ارتباط كبير بالمغرب بالنظر إلى العلاقات الإيجابية المتبادلة بين البلدين"، مضيفا أن "المملكة تعد وجهة سياحية رائعة، والشعب الباكستاني يحب المطبخ المغربي، ويفضل وجهة المغرب في قضاء العطلات على عدد من الدول".
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد وجهت باكستان دعوة رسمية إلى الملك محمد السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل القيام بزيارة إلى باكستان، في إطار توطيد العلاقات بين الدولتين.
ودعا المسؤول الباكستاني إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة المغربية، عبر القيام بعدة إجراءات، من ضمنها تسهيل شروط التأشيرة في وجوه رجال الأعمال الباكستانيين، الذين يسعون إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بين الرباط وإسلام أباد.
من جانبه، أكد السفير المغربي أن السلطات المغربية المختصة بعد التحقق من طالبي التأشيرات، ستعمل على التجاوب مع طلبات "الفيزا" في اليوم نفسه، مضيفاً أن الرباط ترحب بالمستثمرين الباكستانيين، وأنها ستسهل إجراءات الدخول في وجوههم.
وعبر الدبلوماسي المغربي عن رغبة الرباط في الرفع من مستوى تعاونها مع إسلام أباد، خصوصا في مجالات التجارة والاقتصاد، مضيفا أن "الجانبين يمكنهما أن يتعاونا أكثر فأكثر في قطاع الفوسفاط".
وتستورد باكستان حوالي 250 مليون دولار من الفوسفاط من المغرب، خصوصا أنها دولة فلاحية بالدرجة الأولى. في المقابل تصدر إلى المملكة القليل من منتجات النسيج.
وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى عارف ألفي، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الباكستانية.
ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: "وانطلاقا مما يجمع بين شعبينا من أواصر الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، فإني أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل القائمة بين بلدينا، وتوسيعها لتشمل كافة المجالات، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين".
وفي الشهور القليلة الماضية، تعززت العلاقات الباكستانية المغربية في المجال العسكري والبحري، حيث شاركت سفينة حربية باكستانية (PNS) في تدريبات مشتركة مع السفن الفرنسية والمغربية بهدف تطوير المنظومات القتالية للجيش المغربي.