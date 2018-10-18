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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون المالية الجديد

مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون المالية الجديد

مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون المالية الجديد
هسبريس من الرباط
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:40

ينعقد مجلس الحكومة هذا الأسبوع، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من أجل تدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 والنصوص المصاحبة له، وهي على التوالي: مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، وخمسة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن الأمر يتعلق، أيضا، بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يوسف الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:56
الاجور الاجور ثم الاجور فهي في الحضيض ياسادة يا كرام
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2
2 - سيتدارس وسيتدارسون الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:59
مجلس الحكومة سيتدارس كذلك سبب كارثة القطار التي كانت سببها سلحفاة (هههه) وسبخصص تعويضات مهمة لكل المسافرين الذين كانوا على متن القطار المذكور الذي يعد من أحسن القطارات الموجودة في العالم ناهيك عن حالة السكة الجيدة جدا (لا يوجد مثيل لها حتى في أمريكا). ولأن المسافرين حل بهم ماحل وتخلعوا بزاف فإن التعويضات ستدرح في قانون مالية 2020 وستصرف على أجزاء إلى غاية 2030. حفظ الله حكومتنا الموقرة وأطال الله في عمرها وعمر النواب الذين حزنوا جدا وقرروا عدم اكل الحلوى التي اخذوها من يوم افتتاح دورة الحلوى.
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3
3 - ht.brahim الخميس 18 أكتوبر 2018 - 11:03
بالامس ارتفع ثمن الغازوال بمدينتي من 10.14dh إلى 10.54، أي بزيادة 40سنتيم دفعة واحدة. ألا يمكن إنشاء محطة لاسمير 2 بالناضور ولاسمير 3 بطنجة، ولاسمير 4 بأكادير ، لتوفير المحروقات بأثمنة أقل وتتحكم الدولة في ثمن بيعه؟ هل فعلا لا تستطيع الدولة إنشاء محطات جديدة لتكرير البترول !!؟؟
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