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كُتّاب وآراء
تعزيز التعاون يجمع المالكي وسفير الإمارات بالرباط
أكد علي سالم الكعبي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المغرب، أن دولة الإمارات "حريصة على الارتقاء بمستوى التعاون الإستراتيجي مع المملكة المغربية ورفع حجم الاستثمارات الإماراتية في المغرب، وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين".
كما عبّر الدبلوماسي الإماراتي، خلال زيارة خصّ بها أمس الثلاثاء رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عن أحر التعازي والمواساة إثر وفاة 11 مواطنا مغربيا في حادث القطار الذي يربط بين مدينتي القنيطرة والرباط.
من جهته، رحب المالكي بهذه الزيارة، مشيدا بمتانة وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما وجه دعوة إلى أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لزيارة المملكة المغربية وتوقيع مذكرة تفاهم لعزيز التعاون المشترك في المجالين البرلماني والتشريعي وتطوير التعاون في مجالات الدبلوماسية البرلمانية.
يشار إلى أن هذه المقابلة شهدت حضور سيف خليفة الطنيجي، سكرتير أول بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط.