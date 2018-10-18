الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تعيين محمد محداد في منصب مدير الحكامة.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين محمد احمامو في منصب مدير المعهد العالي للصيد البحري بأكادير، وعادل بنور في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس - قطاع الفلاحة.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين محمد الفقير التمسماني في منصب عميد كلية أصول الدين بتطوان - جامعة عبد المالك السعدي بتطوان (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

وعلى مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تم تعيين أكونجاب مصطفى في منصب المفتش العام - قطاع السياحة، ولعروصي محمد في منصب مدير الموارد والتكوين - قطاع السياحة.

كما تم، على مستوى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تعيين بشرى توفيق في منصب مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تم تعيين المصطفى عريش في منصب مدير الوكالة الحضرية لاسفي – اليوسفية، وعمر الحسوني في منصب مدير الوكالة الحضرية للجديدة سيدي بنور، وسعيد كبرى في منصب مدير الوكالة الحضرية لتازة تاونات؛ ومحمد أوباها في منصب مدير الوكالة الحضرية لبني ملال؛ والمصطفى الكحلاوي في منصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت؛ ومحمد هردوزة في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لطنجة-تطوان-الحسيمة؛ ومحمر جمال في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لفاس-مكناس؛ والسيدة أمينة بورقية في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني للدار البيضاء.