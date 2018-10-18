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الرئيسية | سياسة | الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:53

صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تعيين محمد محداد في منصب مدير الحكامة.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين محمد احمامو في منصب مدير المعهد العالي للصيد البحري بأكادير، وعادل بنور في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس - قطاع الفلاحة.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين محمد الفقير التمسماني في منصب عميد كلية أصول الدين بتطوان - جامعة عبد المالك السعدي بتطوان (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

وعلى مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تم تعيين أكونجاب مصطفى في منصب المفتش العام - قطاع السياحة، ولعروصي محمد في منصب مدير الموارد والتكوين - قطاع السياحة.

كما تم، على مستوى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تعيين بشرى توفيق في منصب مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تم تعيين المصطفى عريش في منصب مدير الوكالة الحضرية لاسفي – اليوسفية، وعمر الحسوني في منصب مدير الوكالة الحضرية للجديدة سيدي بنور، وسعيد كبرى في منصب مدير الوكالة الحضرية لتازة تاونات؛ ومحمد أوباها في منصب مدير الوكالة الحضرية لبني ملال؛ والمصطفى الكحلاوي في منصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت؛ ومحمد هردوزة في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لطنجة-تطوان-الحسيمة؛ ومحمر جمال في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لفاس-مكناس؛ والسيدة أمينة بورقية في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني للدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - كمال المنصوري الخميس 18 أكتوبر 2018 - 19:11
سبب فشل التسيير في الدولة و سبب فشل جميع محاولات الإصلاح او البرامج التنموية هو ان نفس المسوولين ينتقلون من منصب إلى اخر رغم فشلهم في المنصب الأول.
فمثلا وزير الكراطة عِوَض محاسبته و محاكمته ترك وزارة الشباب و الرياضة و أُعْطِيَ له منصب اخر و هكذا.
على القصر ان يكون حازما مع المسوولين الفاشلين بحيث يتم منعهم من جميع الوظائف العمومية عِوَض إعطائهم منصب اخر في وزارة او مؤسسة اخرى لكي يواصلوا فسادهم و إِفسادهم
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2 - abdoo abdoo abdoo الخميس 18 أكتوبر 2018 - 19:16
لكم الله يا أولاد الشعب.................
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3 - stof الخميس 18 أكتوبر 2018 - 19:22
مبروك مبروك عليهم المانصيب العليا. كاين شي منصيب ليا حتا أنا. وخا غي فلمناصيب الدنيا عندي 45 عام فعمري أو عندي لماسطر أو غي كالس فدار الله يرحم الواليدين فشماكان باش حتا أنا نتزوج أو نكري قتلاتني الوحدانية أو لفقر.
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4 - يونس السلفي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 19:23
بالصحة و الراحة هههه
لي عطاكوم يعطينا
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5 - Momo الخميس 18 أكتوبر 2018 - 19:27
توظيفات المناصب العليا لا تنتهي ،كل اسبوع نسمع هذا الخبر و بالطبع تكون من نصيب اولادكم و ابناء عمومتكم و اخوالكم ووو.انتم في واد و الشعب في واد.كم اكرهكم يا حكومة الذل.
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6 - سوسي حر. الخميس 18 أكتوبر 2018 - 19:33
ماحدها كتقاقي و هي كتزيد فالبيض..ناس كاينقصو فالمناصب العليا و ارشاد النفقات و التقشف...هادو كيزيدو...حسبي الله و نعم الوكيل..فين غادا هاد البلاد..
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7 - midelti الخميس 18 أكتوبر 2018 - 19:42
التوضيف في المناصب الصغرى يتم عبر تنضيم مباريات، اما المناصب العليا. فتتم عبر مقاس ،إنها تقسيم الكعك بين الدكاكين السياسية.
اين هي تكافئ الفرص.؟
ازول
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8 - الشبح الخميس 18 أكتوبر 2018 - 19:44
الريع و الحز بية قبل ا لاستحقاق
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9 - رأي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 19:45
كون عينتوني انا مدير الوكالة للفقراء( بحالي ) باش ندور معاهم .
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10 - montasser الخميس 18 أكتوبر 2018 - 19:52
هاد التعينات الهامة ف هاد المناصب الكبيرة مع هاد الاطر ب هاد العدد الكبير وفي مختلف القطاعات...خصنا اذن نكونو بحال السويد!!!!
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11 - Souhail الخميس 18 أكتوبر 2018 - 19:53
نفس السيناريو يتكرر في نظر الشعب المحترم لماذا الغلاء في كل شيء لأنه بكل بساطة رواتب المدراء و المسؤولين الكبار تفوق ١٠ ملايين سنتيم
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12 - حسن الخميس 18 أكتوبر 2018 - 20:03
عل يتم تعيين هؤلاء بموجب عقود ام بموجب باك صاحبي ولا هذا من الحزب ديالي تعيينات المناصب العليا لا تنتهي في كل اجتماع حكومي
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13 - مستغرب الخميس 18 أكتوبر 2018 - 20:07
هههههه دستور كيطبقوه غير فهاد شي لك الله يا وطني
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