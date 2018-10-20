جنوب السودان تستفيد من تجارب التكوين في المغرب

هسبريس ـ و.م.ع

شكل لقاء جمع المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية جنوب السودان، نيال دينغ نيال، اليوم السبت بالدار البيضاء، مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في ميدان التكوين المهني، وتوسيع مجال الاستفادة من التجربة المغربية في هذا الميدان.

وأبرز دينغ، في تصريح صحافي عقب هذه المباحثات، أن اللقاء عرف التطرق لمواضيع تهم التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التكوين المهني، مشيرا إلى أن جمهورية جنوب السودان تولي أهمية كبيرة لمجال التكوين والتدريب، خاصة في الميادين الفنية والتقنية.

وحسب الوزير الجنوب سوداني فإن هناك اتفاقا بين البلدين يتعلق بتمكين عدد من مواطني جنوب السودان من تدريب في المغرب، والذي تم الشروع فيه فعليا، على أن يتواصل خلال السنوات القادمة. ولفت الانتباه إلى أنه تم، خلال هذا اللقاء أيضا، تناول سبل تطوير برنامج هذا التدريب، فضلا عن تنظيم زيارات متبادلة ، ابتداء من شهر نونبر المقبل، لتحديد الاحتياجات الفعلية بالنسبة لجنوب السودان في عدة مجالات لها صلة بالتكوين المهني .

ومن جهتها؛ قالت طريشة إن هذا اللقاء تناول سبل تعزيز روابط الصداقة والشراكة التي تجمع الجانبين، خاصة في مجال التكوين المهني الذي يحظى باهتمام كبير في البلدين، وأن الشراكة بين المغرب وجنوب السودان في مجال التكوين المهني بدأت بالتوقيع على اتفاقية، خلال زيارة الملك محمد السادس لجوبا في فبراير 2017 ، وبعد ذلك يقوم المكتب باستقبال خمسين من المتدربين من هذا البلد سنويا.

وأشارت المسؤولة نفسها إلى أن اللقاء الذي جمعها برئيس دبلوماسية جنوب السودان ركز، في مجمله، على توسيع مجال هذه الشراكة كي تغطي شقا آخر؛ يتعلق بمواكبة هذا البلد في ميدان تأهيل نظامه الخاص بالتكوين المهني، خاصة من خلال العمل على نقل التجربة المغربية لجنوب السودان.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية الجنوب سوداني، دينغ نيال، كان قد أجرى مباحثات، قبل لقاء المديرة العامة لمكتب التكوين المهني، مع عدد من المسؤولين المغاربة همت تقوية التعاون بين الملكة المغربية وجمهورية جنوب السودان في عدة مجالات.