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"المستشارين" يستكمل هياكله في جلسة عمومية
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 16:20
طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي، سيعقد مجلس المستشارين جلسة عمومية تخصص لاستكمال انتخاب هياكله، وذلك يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وقد وجهت رئاسة المجلس، في بلاغ صادر عنها، الدعوة إلى كافة المستشارين للحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد.