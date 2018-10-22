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الرئيسية | سياسة | "النواب" ينفي تأدية نفقات الوجبات لأعضائه

"النواب" ينفي تأدية نفقات الوجبات لأعضائه

"النواب" ينفي تأدية نفقات الوجبات لأعضائه
هسبريس من الرباط
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 21:53

قال مجلس النواب إن "كافة مكوناته، أغلبية ومعارضة، تتابع باستنكار شديد الحملة المستمرة التي تقوم بها بعض المنابر الإعلامية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف مجلس النواب باستعمال الإشاعة الكاذبة والتعابير المشينة في حق أعضائه وطرق عمله، متمادية في الإصرار على رسم صورة سلبية يطغى عليها طابع التغليط، وذلك باستهداف أعضاء المجلس في كرامتهم وأعراضهم ومواقفهم، واختلاق الأكاذيب وترويجها، والدعاية لها ضمن مخطط لا مسؤول ومنهجية لا تمت بصلة لمهنة الإعلام الملتزم الذي يبحث عن الحقيقة ويقوم بنشرها".

وأضاف المجلس في بلاغ له توصلت به هسبريس أن "من ضمن ما يتصل بهذه الأكاذيب المفتعلة، ما نشرته بعض المواقع من خبر يتعلق بإنفاق مجلس النواب لخمسين مليون سنتيم على وجبة غذاء واحدة بشكل أسبوعي، وهو خبر كاذب لا يستند إلى أي حقيقة، وتجدر الإشارة بخصوص هذا الخبر أن أعضاء المجلس يتكلفون بتأدية نفقات وجباتهم بشكل شخصي، ولم يسبق للمجلس أن قام بتغطية نفقات أعضاء المجلس بخصوص الوجبات المذكورة".

وجاء في البلاغ ذاته: "أمام هذه الحملة الممنهجة تُجمع كافة مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، على ضرورة التتبع القانوني لهذه الأكاذيب والإشاعات في نطاق الإمكانات التي يتيحها القانون، وفي إطار الحرص الشديد على التصدي لها ومواجهتها وتكذيبها ومتابعة أصحابها، وعدم التنازل عن حق مجلس النواب في الدفاع عن حرمته ومكانته في المشهد المؤسساتي لبلادنا".

وورد في ختام البلاغ أن "كافة مكونات المجلس تعبّر، بنفس الحرص ونفس الإرادة، على انفتاحها أمام الإعلام الجاد، واستعدادها لتوفير المعلومات والبيانات في نطاق احترام الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي تنظم المشهد الإعلامي لبلادنا".

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