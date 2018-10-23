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الرئيسية | سياسة | الاتحاد المغربي للشغل يحتفظ بفريق "المستشارين"

الاتحاد المغربي للشغل يحتفظ بفريق "المستشارين"

الاتحاد المغربي للشغل يحتفظ بفريق "المستشارين"
هسبريس – نورالدين إكجان
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 23:09

بعد انتشار معطيات تفيد بفقدان نقابة الاتحاد المغربي للشغل لفريقها البرلماني داخل مجلس المستشارين، أوردت مصادر برلمانية مطلعة أن المستشارين رشيد المنياري ومحمد زروال تخليا عن فكرة الاستقالة بعد تحركات قام بها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، لتجاوز حالة "البلوكاج" التي عاشها "فريق الاتحاد" عقب رفض المستشارين التوقيع على لائحته المحينة.

وأضافت المصادر البرلمانية أن "بنشماش عقد عدة لقاءات مع كل من المنياري وزروال، آخرها زوال الثلاثاء، وذلك قبل انصرام الآجال المحددة لوضع لوائح الفرق البرلمانية، وانتهت باقتناعهما بالتخلي عن أي مسؤولية داخل الفريق، ترفعا عما من شأنه المس بوحدة وصورة مركزية الاتحاد المغربي للشغل".

وأردفت المصادر ذاتها بأن "المستشارين اقتنعا برؤية حكيم بنشماش، وارتأيا الحفاظ على تمثيلية المكون النقابي داخل هياكل مجلس المستشارين انسجاما مع تركيبته التعددية وتناغما مع مقتضيات الدستور وروح الخطب الملكية".

وكانت معطيات منتشرة أفادت بسقوط اسمي رشيد المنياري ومحمد زروال من لائحة الفريق النقابي بعد أن رفضا التوقيع على اللائحة النهائية، وهو الأمر الذي كان سيفضي إلى فقدان النقابة لفريقها داخل مجلس المستشارين.

تجدر الإشارة إلى أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي سيعقد مجلس المستشارين جلسة عمومية تخصص لاستكمال انتخاب هياكله، وذلك يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وقد وجهت رئاسة المجلس، في بلاغ صادر عنها، الدعوة إلى كافة المستشارين للحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد.

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