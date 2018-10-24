24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3713:1716:1818:4720:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العلوي: بلدان أوروبية تقدم عروضا تحفيزية مُغرية لأطباء مغاربة (5.00)

  2. فعاليات أمازيغية تنتفض لإيقاف اعتداءات الرحل (5.00)

  3. فوضى "ساحة الرصيف" تخمد الوهج السياحي لمدينة فاس العتيقة (5.00)

  4. كوسومار تواكب دراسة أبناء مزارعي قصب السكر (5.00)

  5. الحموشي يُرقي شرطيي "قطار الموت" ورجل أمن صرعته سيارة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الصدامات تهدد تنسيق فرق الأغلبية في الموسم التشريعي الجديد

الصدامات تهدد تنسيق فرق الأغلبية في الموسم التشريعي الجديد

الصدامات تهدد تنسيق فرق الأغلبية في الموسم التشريعي الجديد
هسبريس – نورالدين إكجان
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 12:00

دخول برلماني بطعم شتات تبصم عليه الفرق النيابية للأغلبية الحكومية؛ إذ لا تواصل بينيًّا إلى حدود اللحظة من أجل تسهيل مأمورية العمل الحكومي على سعد الدين العثماني في علاقته بالمؤسسة التشريعية، في سياق تتسم فيه العلاقة بين مكونات الحكومة بصدام حاد أججه ترشيح حزب العدالة والتنمية لنبيل الشيخي في انتخابات مجلس المستشارين ضد "إرادة الأغلبية".

ترشيحٌ سبقته حرب تصريحات كبيرة بين مختلف الأطراف بخصوص خرجات وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، قبل أن يعلن سعد الدين العثماني عن تجاوز الخلافات، لكن الأسبوع الجاري كشف مجددا عن عمق الأزمة بين "الأحرار" و"البيجيدي"، عقب تنظيم "الحمامة" لمنتدى "أزا" الأمازيغي الذي اعتبره رئيس شبيبة الحزب الإسلامي، محمد أمكراز، مزايدة سياسية.

صدام متواصل جعل العديد من المتتبعين يرون مسألة التنسيق البرلماني أمرا مستبعدا للغاية، وهو ما قد يفتح الباب أمام المعارضة في حالة أجادت التنسيق فيما بينها من أجل صد العديد من القوانين التي تراها غير مناسبة، خصوصا وأن مناقشة مشروع قانون مالية 2019 على الأبواب.

وفي هذا الصدد، يرى سعيد خومري، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية، أن "عدم التنسيق سينعكس على أداء الأغلبية والتماسك الحكومي في القادم من أيام الولاية الحالية، في حين من شأن الانسجام والتنسيق البرلماني أن يقوي موقع الحكومة من خلال توفير مساندة تتمثل أساسا في أغلبية برلمانية متماسكة".

وقال خومري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "عدم التجانس مطروح منذ النصف الثاني من ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، وكذا طوال مسار حكومة العثماني، والآن نعاين كذلك تكرار السيناريو نفسه بكثرة التلاسنات بين أعضاء الأغلبية بين الفينة والأخرى".

وأردف أستاذ العلوم السياسية أن "هذه التوترات من شأنها الانعكاس على أداء وصورة الحكومة لدى الرأي العام"، موضحا أنه "إذا كانت أحزاب المعارضة في مستوى اللحظة، يمكن أن نتابع مبادرات ومواقف قوية تصدر منها، سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين".

"اللحظة التي ستكون تمرينا حقيقيا للتنسيق هي التصويت على مشروع قانون مالية 2019"، يقول خومري، مضيفا: "سوف تكون مؤشرا دالا على تماسك الأحزاب التي هي بحاجة إلى التنسيق فيما بينها، خصوصا وأنها مقبلة على مناقشة قوانين مهمة، مثل القانون التنظيمي لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والحق في الإضراب، والدفع بعدم دستورية القوانين، وكلها مشاريع مهمة عالقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.