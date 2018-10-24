الصدامات تهدد تنسيق فرق الأغلبية في الموسم التشريعي الجديد

هسبريس – نورالدين إكجان

دخول برلماني بطعم شتات تبصم عليه الفرق النيابية للأغلبية الحكومية؛ إذ لا تواصل بينيًّا إلى حدود اللحظة من أجل تسهيل مأمورية العمل الحكومي على سعد الدين العثماني في علاقته بالمؤسسة التشريعية، في سياق تتسم فيه العلاقة بين مكونات الحكومة بصدام حاد أججه ترشيح حزب العدالة والتنمية لنبيل الشيخي في انتخابات مجلس المستشارين ضد "إرادة الأغلبية".

ترشيحٌ سبقته حرب تصريحات كبيرة بين مختلف الأطراف بخصوص خرجات وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، قبل أن يعلن سعد الدين العثماني عن تجاوز الخلافات، لكن الأسبوع الجاري كشف مجددا عن عمق الأزمة بين "الأحرار" و"البيجيدي"، عقب تنظيم "الحمامة" لمنتدى "أزا" الأمازيغي الذي اعتبره رئيس شبيبة الحزب الإسلامي، محمد أمكراز، مزايدة سياسية.

صدام متواصل جعل العديد من المتتبعين يرون مسألة التنسيق البرلماني أمرا مستبعدا للغاية، وهو ما قد يفتح الباب أمام المعارضة في حالة أجادت التنسيق فيما بينها من أجل صد العديد من القوانين التي تراها غير مناسبة، خصوصا وأن مناقشة مشروع قانون مالية 2019 على الأبواب.

وفي هذا الصدد، يرى سعيد خومري، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية، أن "عدم التنسيق سينعكس على أداء الأغلبية والتماسك الحكومي في القادم من أيام الولاية الحالية، في حين من شأن الانسجام والتنسيق البرلماني أن يقوي موقع الحكومة من خلال توفير مساندة تتمثل أساسا في أغلبية برلمانية متماسكة".

وقال خومري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "عدم التجانس مطروح منذ النصف الثاني من ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، وكذا طوال مسار حكومة العثماني، والآن نعاين كذلك تكرار السيناريو نفسه بكثرة التلاسنات بين أعضاء الأغلبية بين الفينة والأخرى".

وأردف أستاذ العلوم السياسية أن "هذه التوترات من شأنها الانعكاس على أداء وصورة الحكومة لدى الرأي العام"، موضحا أنه "إذا كانت أحزاب المعارضة في مستوى اللحظة، يمكن أن نتابع مبادرات ومواقف قوية تصدر منها، سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين".

"اللحظة التي ستكون تمرينا حقيقيا للتنسيق هي التصويت على مشروع قانون مالية 2019"، يقول خومري، مضيفا: "سوف تكون مؤشرا دالا على تماسك الأحزاب التي هي بحاجة إلى التنسيق فيما بينها، خصوصا وأنها مقبلة على مناقشة قوانين مهمة، مثل القانون التنظيمي لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والحق في الإضراب، والدفع بعدم دستورية القوانين، وكلها مشاريع مهمة عالقة".