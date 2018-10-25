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الرئيسية | سياسة | كاميل: الأزمي عدو للعالم القروي ويحارب الفلاحة

كاميل: الأزمي عدو للعالم القروي ويحارب الفلاحة

كاميل: الأزمي عدو للعالم القروي ويحارب الفلاحة
هسبريس من الرباط
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 20:32

اتهم توفيق كاميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بكونه يكن العداء للعالم القروي والفلاحة التي يعيش منها الفلاحون الصغار بمداشر المغرب.

وقال كاميل، اليوم الثلاثاء ضمن المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب، إن "رئيس فريق العدالة والتنمية يعد عدوا للفلاحة وللعالم القروي"، معتبرا أن للوزير السابق في المالية سوابق عدة في محاربة الفلاحة والعالم القروي؛ وذلك من خلال الدفع مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران بتخفيض ميزانية وزارة الفلاحة بثلاثين في المائة سنة 2013، حينما كان وزيرا منتدبا في الميزانية.

هجوم كاميل، الذي يعد الأعنف من نوعه على حليفه في الحكومة والبرلمان، جاء بعد مهاجمة الأزمي للمشروع الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس منذ عقد من الزمان، والمتمثل في "المغرب الأخضر"؛ وهو ما اعتبره كميل "نكرانا من قيادي في الحزب الذي يقود الحكومة للمشاريع المهيكلة للمغرب في المجال الفلاحي".

وفِي هذا الصدد قال القيادي في "حزب الحمامة": "تصريحات الأزمي لا تفاجئني، فعوض أن يعترف بالمجهودات المبذولة في مخطط المغرب الأخضر الذي يعتبر أحد أهم الإستراتيجيات القطاعية الناجحة بشهادة الجميع، اختار كما هو معهود فيه وبشكل مرتبك توجيه انتقادات مجانبة للصواب"، متهما الأزمي بكونه "مسؤولا عن تحويل مبالغ مهمة من ميزانية المجلس الإقليمي لفاس، كانت موجهة إلى العالم القروي".

وأوضح المسؤول الحزبي أنه لا يستغرب التصريحات "التي تكتب من محبرة العداء للعالم القروي"، داعيا القيادي الإسلامي إلى ضرورة بذل مجهود مضاعف لمحاربة التفاوتات المجالية، "التي يعتبرها التجمع من التحديات التي تتطلب رفعها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Peace الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:04
و فعلا اتفق مع السيد توفيق كاميل, ان في عهد إدريس الأزمي الإدريسي و حميد شباط, خربت مدينة فاس, ليس فقط في مجال الفلاحة, بل في عدة مجالات اخرى كالصناعة و البناء و البيئة ووو

و لا اعرف من اين اتى هذا السيد بهذا الاسم "ادريس الادريسي" و لكن "الازمي" بينهما ربما تعني الازمة. لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم. على اي المولى ادريس ليس راضيا على كثير من الشخصيات الخربة للبلاد و العباد. غير الله يلطف و صافي. و يشافي الجميع.
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2 - سلام الصويري الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:05
عندما تعتمد سلطة التحكم على الريع تلجء لإنشاء صناديق بملايير الدراهم وتضع على رأسها خدامها الاوفياء من رموز السلطة والسياسة وتطلق يدهم ليوزعوا الاموال على الموالين والتابعين والانتهازيين والمرايقية فقط لتحقيق أهداف سياسية وتصبح الصناديق اداة لكسب الولاء والتسلط والتحكم في ضل غياب تام لاية مراقبة .
والدليل هو النتايج الكارثية لمختلف الصناديق
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