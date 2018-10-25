كاميل: الأزمي عدو للعالم القروي ويحارب الفلاحة

هسبريس من الرباط

اتهم توفيق كاميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بكونه يكن العداء للعالم القروي والفلاحة التي يعيش منها الفلاحون الصغار بمداشر المغرب.

وقال كاميل، اليوم الثلاثاء ضمن المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب، إن "رئيس فريق العدالة والتنمية يعد عدوا للفلاحة وللعالم القروي"، معتبرا أن للوزير السابق في المالية سوابق عدة في محاربة الفلاحة والعالم القروي؛ وذلك من خلال الدفع مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران بتخفيض ميزانية وزارة الفلاحة بثلاثين في المائة سنة 2013، حينما كان وزيرا منتدبا في الميزانية.

هجوم كاميل، الذي يعد الأعنف من نوعه على حليفه في الحكومة والبرلمان، جاء بعد مهاجمة الأزمي للمشروع الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس منذ عقد من الزمان، والمتمثل في "المغرب الأخضر"؛ وهو ما اعتبره كميل "نكرانا من قيادي في الحزب الذي يقود الحكومة للمشاريع المهيكلة للمغرب في المجال الفلاحي".

وفِي هذا الصدد قال القيادي في "حزب الحمامة": "تصريحات الأزمي لا تفاجئني، فعوض أن يعترف بالمجهودات المبذولة في مخطط المغرب الأخضر الذي يعتبر أحد أهم الإستراتيجيات القطاعية الناجحة بشهادة الجميع، اختار كما هو معهود فيه وبشكل مرتبك توجيه انتقادات مجانبة للصواب"، متهما الأزمي بكونه "مسؤولا عن تحويل مبالغ مهمة من ميزانية المجلس الإقليمي لفاس، كانت موجهة إلى العالم القروي".

وأوضح المسؤول الحزبي أنه لا يستغرب التصريحات "التي تكتب من محبرة العداء للعالم القروي"، داعيا القيادي الإسلامي إلى ضرورة بذل مجهود مضاعف لمحاربة التفاوتات المجالية، "التي يعتبرها التجمع من التحديات التي تتطلب رفعها".