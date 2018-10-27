بوريطة: المغرب لم ولن يقبل لعب دور الدركي

هسبريس من الرباط

شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على أن المغرب لم ولن يقبل لعب دور الدركي لأي كان فيما يتعلق بملف الهجرة، منتقدا مقترح الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز للإيواء.

واعتبر الوزير المغربي أن الفكرة سيئة، مضيفا، خلال مشاركته في المنتدى الدولي للصحافيات الأفريقيات، أن الفكرة ليست فقط غير قادرة على حل مشكلة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، ولكنها تصيب القاعدة المشتركة للقيم.

وأكد المسؤول الحكومي على أن الأفكار التي تبرر هذه المراكز ليست فقط غير فعالة، ولكن لها نتائج عكسية وخطيرة أيضا.