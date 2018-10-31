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كُتّاب وآراء
رصاص يودي بحياة مهاجر مغربي في إسبانيا
اهتزت بلدية "توريمولينوس" الساحلية، التابعة لمدينة مالقا بإقليم الأندلس الإسباني، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها مهاجر مغربي، بعدما عمد شخص مجهول إلى إطلاق الرصاص الحي عليه بواسطة سلاح ناري.
وأكدت مصادر أمنية إسبانية أنه لم يتم التعرف بعد على هوية منفذ الجريمة، الذي كان يضع قناعا على وجهه، مشيرة إلى أن الجاني نزل من سيارة تقل أفرادا آخرين، قبل أن يتوجه صوب المواطن المغربي الذي كان يتناول وجبة عشاء بأحد مطاعم المنطقة.
ووفق المصادر ذاتها فإن الفاعل، الذي لاذ بالفرار فور قيامه بالجريمة، أطلق خمس رصاصات على مختلف أطراف جسد الضحية، ليتم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى "كارلوس مايا"، مبرزة أن الفريق الطبي المشرف فشل في إنقاذ حياته.
وأوضحت المصادر أيضا أن عناصر الشرطة العلمية استعانت بالصور والتسجيلات الموثقة بواسطة كاميرات المراقبة بغرض التعرف على هوية الجاني، موردة في السياق ذاته أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، لاسيما أن البلدية ذاتها شهدت جريمة مماثلة أواخر شهر شتنبر الماضي، بطلها مروج مخدرات مبحوث عنه.
من جهته أمر قاضي غرفة الجنايات بمحكمة مالقا بنقل جثة الشخص المتوفى إلى مركز للطب الشرعي بغرض إخضاعها لعملية تشريح؛ فيما تباشر عناصر الأمر تحقيقاتها بغية تحديد ملابسات هذه الواقعة التي أثارت استنكار ساكنة البلدة المعروفة باستقطابها لأعداد مهمة من السياح سنويا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
3أيام مضت توفية مواطن هولندي من أصل مغربي في إسبانيا بعدى مطاردة دامت 5سنوات بسب إتهامه هو كدلك بقتل صديق للمجرمين تاركا زوجته و أربعة أطفال صغار والمصيبة أن زوجته حسب المقربين منها لم يكن يهمها الزوج بقدر ماكان يهمها ماله.
إن مجرمي المخدرات اليوم أغلبيتهم خلقو في هولندا ولايتسامحو في من يسرقهم أو يخونهم عكس من سبقوهم كانو يرفقون بعض شيئ ولا يقومون بالقتل كشباب اليوم.