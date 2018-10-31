24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شقير: "الرمال المخزنية المتحركة" تبتلع مؤسسة رئاسة الحكومة (5.00)

  2. السفير البريطاني رايلي يستكشف أغوار تاريخ "المغرب الروماني" (5.00)

  3. مهنيون: إضراب شاحنات نقل البضائع يشل الرّواج الاقتصادي بالمغرب (5.00)

  4. رئيس الحكومة يعد "سوسيين" بمواجهة جرائم واعتداءات رُعاة رحل (5.00)

  5. معتقلو حراك جرادة يضربون عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | تعليمات الملك محمد السادس تُعيد الرميد إلى ممارسة مهامه الحكومية

تعليمات الملك محمد السادس تُعيد الرميد إلى ممارسة مهامه الحكومية

تعليمات الملك محمد السادس تُعيد الرميد إلى ممارسة مهامه الحكومية
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 18:35

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه سيستأنف مهامه الحكومية بعد مقاطعته لأشغال المجلس الحكومي بسبب عدم نشر الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية.

وأكد الرميد، الذي كان يتحدث عصر اليوم الأربعاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق في الدار البيضاء، عزمه العودة إلى استئناف مهامه بعدما أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل استكمال الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان شدد، في مداخلته حول "حقوق الإنسان.. التطور المؤسساتي والتشريعي"، بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة والمهتمين، على أن "الملك محمدا السادس أبدى اهتمامه بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، في إطار حرصه على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية".

وتابع المتحدث أن العاهل المغربي "وجه تعليماته لاستكمال ترجمة الخطة إلى مخطط تنفيذي ينخرط فيه الجميع، وكذا إعداد النصوص القانونية والعلمية المرتبطة بها"، مضيفا أنه سيتم رفع نتائج ذلك إلى الملك.

وكان وزير العدل السابق قد غاب عن اجتماعات حكومية سابقة احتجاجا على عدم نشر محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، تفاصيل الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية لكي تصبح معتمدة رسميا.

وسبق أن قدمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في دجنبر الماضي، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018- 2021)، والتي تهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي والمبادرات المساهمة في انبثاق الديمقراطية التشاركية.

وتتضمن الخطة، التي أشرفت وزارة الدولة على تحيينها، 430 تدبيراً بعد أن كانت النسخة السابقة لا تتعدى 215 تدبيراً، وتتكون من أربعة محاور؛ وهي: الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإطار القانوني والمؤسساتي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Jamal Alpha الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 18:41
نريد تعليماته السامية بالعودة الى الساعة القانونية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
2 - اعصيم سمير الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 18:44
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.وتحية احترام وتقدير للوزير المحترم السيد مصطفى الرميد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-100
3 - aziz الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 18:51
لاشيء يسير بدون تعليات في بلدي التعيس.وهل يوم الصراط ستكون هناك تعليمات لعبوره !!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
4 - عربي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 18:59
لابد من اقتطاع المدة التي أضرب فيها سيد الرميد إسوة بإخوته الموظفين و تطبيقا لقرارات رئيس الحكومة السابق و كذالك مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في دستور المملكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.