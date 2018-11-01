24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دار السلام التنزانية تشن حملة لمكافحة المثلية
- استمرار احتجاج "أساتذة الجالية" .. الغاضبون يتشبثون بتنقيط الأقدمية
- الأجواء العاصفية مستمرة في مختلف أرجاء المملكة
- "العربية للطيران" تربط طنجة ومراكش والداخلة
- اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال
هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية (5.00)
شقير: "الرمال المخزنية المتحركة" تبتلع مؤسسة رئاسة الحكومة (5.00)
مهنيون: إضراب شاحنات نقل البضائع يشل الرّواج الاقتصادي بالمغرب (5.00)
- نقابات التعليم تلتقي بالوزير أمزازي وترفض جديد التوقيت المدرسي - (111)
- المغرب يعتزم الاستمرار في مسلسل "الخوصصة" لدعم ميزانية الدولة - (71)
- المدارس الخصوصية بالمغرب تُوافق على التوقيت المدرسي الجديد - (66)
- هل المطار الجديد في إسطنبول هو الأكبر والأفضل في العالم؟ - (66)
- منتوج مغربي جديد يشجّع الادخار لدى الفئات ذات الدخل غير القار - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مدريد ترفض احتضان ندوة لدعم البوليساريو بالبرلمان الإسباني
رفضت وزارة الخارجية الإسبانية السماح بعقد ندوة أوروبية من أجل تنسيق الدعم والتضامن مع جبهة البوليساريو الانفصالية بمقر مجلس النواب بالعاصمة مدريد، معتبرة أنه من شأن مثل هذه المبادرات إلحاق الضرر بطبيعة العلاقات الدبلوماسية الجيدة التي تربط إسبانيا والمغرب.
وقالت وزارة جوزيب بوريل إن الاستجابة بالرفض لملتمس "المجموعة البرلمانية المشتركة لدعم الشعب الصحراوي" جاء بغرض الحفاظ على العلاقات الجيدة بين حكومتي الرباط ومدريد، لا سيما أن الندوة ستعرف مشاركة نواب بالحكومات المحلية الإسبانية والبرلمان الأوروبي وقيادات حزبية من دول شمال إفريقيا.
وزاد بوريل، في تصريحات نقلتها صحيفة "إل كونفيدنثيال"، أن أي إجراء من قبل المؤسسات الرسمية الإسبانية بشأن دعم مطالب تنظيم البوليساريو ستكون له آثار فورية على العلاقات مع الجارة الجنوبية، مبرزا أن حكومة الزعيم الاشتراكي بيدرو سانتشيث اتخذت هذا القرار بغية تفادي التأثير على المصلحة العامة.
وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أن حزبي "بوديموس" و"مواطنون" صوّتا لصالح المبادرة الداعمة لأطروحة الانفصاليين مقابل رفض الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم والحزب الشعبي المعارض للمقترح، موردة بأن وزارة الخارجية الإسبانية "تهدف إلى الحفاظ على مبدأ السلامة الإقليمية كأحد مبادئ القانون الدولي".
وزادت الوزارة، في تقرير نقلت مضامينه وسائل إعلام إسبانية، أنه لم يمكن مقارنة ملف الصحراء، من الجانبين السياسي والقانوني، بملفات تنظيمات أخرى تسعى إلى نيل الاعتراف كدول مستقلة، مردفة بأن إسبانيا لا تريد الوقوع في تناقض أو غموض بخصوص موقفها الثابت من قضية الصحراء.
وأوردت أيضا أنها تدعم "الحل السياسي والعادل والدائم والمقبول من لدن طرفي النزاع، وفقا لما تنص عليه مبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة"؛ فيما وجه سيرخيو باسكوال، النائب البرلماني عن حزب "بوديموس" اليساري المتطرف، انتقادات إلى الأطراف الواقفة وراء رفض مقترح تنظيمات يسارية مناوئة للطرح المغربي.
وقال سيرخيو، في تصريحات خص بها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، إن وزارة الخارجية الإسبانية تنتهك أحد الحقوق الأساسية للصحراويين، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي سمح بعقد ندوة مماثلة في الـ22 من شهر يونيو الماضي دون عقبات وتمت دعوة 65 برلمانيا فرنسيا ومائة عضو بالبرلمان الأوروبي.
من جهتها، صرحت غلوريا إليثو، القيادية بحزب بابلو إغليسياس، بأن حكومة الاشتراكيين تدخلت بطريقة غير شرعية في عمل نواب الأمة الراغبين في عقد الندوة؛ وهو الموقف نفسه المعبر عنه من قبل القيادي فرناندو ماورا، عن حزب "المواطنون"، الذي قال إن "الحكومة المركزية مارست الرقابة بطريقة غير مبررة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
البترودولار الجنرالات بعدما أفقد المنطقة المغاربية في كل أمل في الإندماج والتكامل, هاهو يخرب القيم الأخلاقية الغربية وحول ضعاف النفوس إلى مسترزقين ومنعدمي الضمير, بحيث إن سألتهم أين توجد سبتة ومليلية يجيبونك بالقارة الأوروبية. 30 سنة وبتاريخ وإمكانيات أقل مما يتوفر عليه المغرب كانت كافية لتصبح ماليزيا, سنغافورة كوريا الجنوبية دول صناعية منافسة للصناعات الغربية, وبمجتمع يعيش في أمن ورفاهية. ولما تجرأ علينا هؤلاء السفهاء. العالم اليوم غابة والبقاء للأقوى, ونحن نتخبط في طامة الفساد والمخدرات والفوضى, ببلد مسؤولوه تشتريهم بسهولة,هذا بقطعة أرضية, وذاك نتركه يسرق المليارات, وهذا بسيارة, وهؤلاء بالحلوى. إلى متى نستمر على هذه المهازل.
ثانيا لا أعتقد أن اسبانيا قيمت عقد الندوة بآثارها على العلاقة مع المغرب ، لأنه منذ عشرات السنين و مثل هذه الندوات للبوليزاريو تقام بكل برلمانات الدول الأروبية و برلمان الإتحاد الأروبي و برلمان اسبانيا ، و المغرب تعايش مع هذا الأمر ، بل الحكومة الإسبانية خافت من أن يستغل انفصاليو اقليم كتالونيا هذا اللقاء لمحاربة مدريد و اظهارها كيف تحرم الإقليم من الإنفصال و تحاربه و تمنع التجمعات و الندوات لقيادات الإنفصال الكتلان بينما تسمح للبوليزاريو بذلك ، فهذا الأمر سيحرج حكومة مدريد داخليا و خارجيا .