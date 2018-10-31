هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية‬

هسبريس-عبد السلام الشامخ

مُسلسل الشَّد والجذب بين الرباط وأمستردام بشأنِ ملف سعيد شعو، الذي يُشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار بالمخدرات، مازالَ محتدماً، فقدْ قرَّرتْ المحكمة العليا الهولندية تأييدَ قرار محكمة مقاطعة زيلاند الغربية المحلية الصادر في 22 فبراير الماضي، والذي قضى برفْض تسليم البرلماني المغربي السابق للرباط.

ويتعلق الأمر بمنطوق حكم قضائي كانَ قد صدرَ في فبراير الماضي من طرف محكمة محلية في مقاطعة زيلاند الغربية، قضى برفض تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، المتهم بالاتجار بالمخدرات، للسلطات المغربية، قبلَ أن تؤيّد المحكمة العليا في الأراضي المنخفضة القرار وترفضُ مطلقاً تسليم المعني للسلطات المغربية، استنادا إلى الخوف من عدم حصوله على محاكمة عادلة في المغرب.

ولم تظهر هولندا أيَّ إشارة للاستجابة لطلب المغرب تسليم سعيد شعو للسلطات القضائية، وهو ما أثار غضب السلطات المغربية التي اعتبرت ذلك تراجعاً عن التزام هولندا السابق بتسليمه، على اعتبار أنه "يهدد أمن البلاد ومطلوب أمام العدالة المغربية".

وأيّدتْ المحكمة العليا في المملكة الهولندية أمسِ قرار محكمة منطقة زيلاند-برابانت المحلية بإعلانها رفضَ تسليم سعيد شعو للمغرب، معتبرة أن "هذا الأمر غير مقبول"، بينما رأت فيه صحافة "بلاد الطواحين" أنه يمكن أن تكون لهُ عواقب على التعاون القضائي والأمني مع المغرب، خاصة في ظلِّ استمرار التوتر مع الرباط بسبب اعتقالات الريف، إذ "لا يبدو أن السلطات الهولندية تسْعى إلى إيجاد حلّ نهائي للملف".

وتريدُ الرباط إرجاعَ الناشط السياسي شعو المتهم في قضايا خطيرة، إذ سبق للمغرب أن أصدر مذكرتي اعتقال دولية في حقه؛ الأولى بتهمة تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والثانية بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015، كما وجه طلبا لهولندا لتسليمه لمحاكمته بلاده.

ونقلت الصحافة المحلية في الأراضي المنخفضة أنه "إذا تلقت هولندا طلباً لتسليم شخص ما يتواجدُ على ترابها، فيجب على القاضي أن يحكم في مقبولية التسليم قبل أن تتخذ الحكومة قراراً في الموضوع"، بينما أعلنت المحكمة العليا أن تسليم سعيد شعو إلى المغرب أمر غير مقبول، بسبب ما اعتبرته "انتهاكًا صارخًا للحق في المحاكمة العادلة في المغرب".

وأبْدت المحكمة ذاتها تخوفها من احتمال اعتماد العدالة المغربية على أقوال انتزعت من متهمين آخرين تحت التعذيب واستخدامها كدليل ضد شعو، مشيرة إلى أن "هذا الأمر مرفوض حسب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة"، قبل أن تضيف أن "هناك خطرا حقيقيا من ألا يستفيد الناشط السياسي من محاكمة عادلة تضمنُ حقوقه كاملة".

ونقل محامي سعيد شعو، إينيز ويسكي، في تصريحات لوسائل إعلام هولندية، أن "هذا الحكم الجديد يتناغمُ مع المصوغات السابقة للمحكمة الأوروبية وستكونُ له عواقب كبيرة على التعاون القضائي الأمني بين المغرب وهولندا".