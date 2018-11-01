24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مع نور الدين بكر (5.00)

  2. الرجاء يتلقى نبأ سعيدا قبل ملاقاة الوداد الفاسي (5.00)

  3. هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية‬ (5.00)

  4. رصاص يودي بحياة مهاجر مغربي في إسبانيا (5.00)

  5. طقطوقتان جبليتان: إهداء إلى مريم أمجون مفخرة مغرب الهامش-تاونات الخضراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المغرب يشيد بتحديد مجلس الأمن لدور الجزائر في نزاع الصحراء

المغرب يشيد بتحديد مجلس الأمن لدور الجزائر في نزاع الصحراء

المغرب يشيد بتحديد مجلس الأمن لدور الجزائر في نزاع الصحراء
هسبريس - و.م .ع
الخميس 01 نونبر 2018 - 07:00

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن، بأغلبية واسعة للقرار 2440 بشأن قضية الصحراء، والذي "يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية".

وقال السفير هلال، خلال لقاء صحفي عقب اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار، "للمرة الأولى، يتم تكريس دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية. وستشارك في اجتماع جنيف بنفس الصفة أسوة بالمغرب وموريتانيا"، واصفا ب"التاريخية" مطالبة مجلس الأمن للجزائر بأن تشارك في هذا الاجتماع "بحسن نية، ودون شروط مسبقة وبروح التوافق".

وأوضح أن "هذا الطلب الصريح الموجه إلى الجزائر لا يتعلق فقط بالمائدة المستديرة بجنيف، بل يشمل العملية السياسية برمتها، وحتى الانتهاء منها، على النحو المبين في الفقرة الثالثة".

وأشار هلال في هذا السياق، إلى أن هذا القرار، الذي يرحب بتنظيم المائدة المستديرة في جنيف يومي 5 و 6 دجنبر المقبل، حمل مستجدات وحقائق مؤكدة وجدد التأكيد على معايير أساسية.

وتابع قائلا إن المغرب يتوجه بالشكر للقلم الأمريكي وجميع أعضاء المجلس على الجهود التي بذلت في صياغة القرار ومناقشته واعتماده، مشيرا إلى أن تبنيه بعد القرار الصادر في أبريل الماضي (2414) "يشكل تطورا كبيرا في معالجة قضية الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.