المغرب يشيد بتحديد مجلس الأمن لدور الجزائر في نزاع الصحراء

هسبريس - و.م .ع

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن، بأغلبية واسعة للقرار 2440 بشأن قضية الصحراء، والذي "يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية".

وقال السفير هلال، خلال لقاء صحفي عقب اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار، "للمرة الأولى، يتم تكريس دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية. وستشارك في اجتماع جنيف بنفس الصفة أسوة بالمغرب وموريتانيا"، واصفا ب"التاريخية" مطالبة مجلس الأمن للجزائر بأن تشارك في هذا الاجتماع "بحسن نية، ودون شروط مسبقة وبروح التوافق".

وأوضح أن "هذا الطلب الصريح الموجه إلى الجزائر لا يتعلق فقط بالمائدة المستديرة بجنيف، بل يشمل العملية السياسية برمتها، وحتى الانتهاء منها، على النحو المبين في الفقرة الثالثة".

وأشار هلال في هذا السياق، إلى أن هذا القرار، الذي يرحب بتنظيم المائدة المستديرة في جنيف يومي 5 و 6 دجنبر المقبل، حمل مستجدات وحقائق مؤكدة وجدد التأكيد على معايير أساسية.

وتابع قائلا إن المغرب يتوجه بالشكر للقلم الأمريكي وجميع أعضاء المجلس على الجهود التي بذلت في صياغة القرار ومناقشته واعتماده، مشيرا إلى أن تبنيه بعد القرار الصادر في أبريل الماضي (2414) "يشكل تطورا كبيرا في معالجة قضية الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن".