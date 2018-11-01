الرميد "الغاضب" يعود إلى مقاعد مجلس الحكومة بعد تدخل الملك

هسبريس من الرباط

عاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى مقعده بالمجلس الحكومي، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الذي ترأسه سعد الدين العثماني، بعد مقاطعته لأربعة مجالس بسبب عدم نشر الأمانة العامة للحكومة للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي أعدها في الجريدة الرسمية.

وجاءت عودة الوزير "الغاضب" إلى مجلس الحكومة بعد تدخل الملك محمد السادس، بحسب ما كشف عنه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال كلمة افتتاحية للمجلس، معلنا أن "رئيس الدولة يولي اهتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفي هذا الصدد، كشف العثماني أنه قرر أن يتكلف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بوضع مخطط تنفيذي للخطة في القريب، مشيدا في الوقت نفسه "بالرعاية الملكية" للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي محاولة لوقف غضب الرميد، أقر رئيس الحكومة بأن لوزير الدولة الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء، سواء داخل الحكومة أو خارجها، معتبرا أن وضع مخطط تنفيذي للخطة "سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء".

العثماني أشار إلى أن الخطة دليل على أن المغرب يتطور ديمقراطيا وفي مجال حقوق الإنسان، وأنها تعكس وجود أفق استراتيجي، وقال: "لدينا إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان"، منوها بوزير الدولة الذي أشرف على إعداد الخطة التي سبق أن صودق عليها في مجلس حكومي سابق.

وسبق أن كشف مصطفى الرميد عزمه العودة إلى استئناف مهامه بعدما أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل استكمال الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي، مشيرا إلى أن "الملك محمدا السادس أبدى اهتمامه بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، في إطار حرصه على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية".

وتابع الرميد أن العاهل المغربي "وجه تعليماته لاستكمال ترجمة الخطة إلى مخطط تنفيذي ينخرط فيه الجميع، وكذا إعداد النصوص القانونية والعلمية المرتبطة بها"، مضيفا أنه سيتم رفع نتائج ذلك إلى الملك.