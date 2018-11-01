24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دار السلام التنزانية تشن حملة لمكافحة المثلية
- المغرب إلى أين؟
- مع نور الدين بكر
- معاناة مع وكالة أسفار تفاقم الحالة الصحية للفنان الحاج يونس
- كتاب: "تحليل الخطاب الشعري"
هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية (5.00)
"تسكيوين".. رقصة أمازيغية بالجنوب الشرقي تحظى باعتراف دولي (5.00)
- الجواهري يربط ضعف مستوى الادخار لدى المغاربة بالبطالة والأمية - (106)
- التوقيت المدرسي الجديد يثير مخاوفَ من تقليص الحصص التعليمية - (86)
- علاقة حكيمي بحسناء إسبانية تثير فضول وسائل الإعلام الأوروبية - (61)
- المغرب يشيد بتحديد مجلس الأمن لدور الجزائر في نزاع الصحراء - (56)
- هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرميد "الغاضب" يعود إلى مقاعد مجلس الحكومة بعد تدخل الملك
عاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى مقعده بالمجلس الحكومي، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الذي ترأسه سعد الدين العثماني، بعد مقاطعته لأربعة مجالس بسبب عدم نشر الأمانة العامة للحكومة للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي أعدها في الجريدة الرسمية.
وجاءت عودة الوزير "الغاضب" إلى مجلس الحكومة بعد تدخل الملك محمد السادس، بحسب ما كشف عنه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال كلمة افتتاحية للمجلس، معلنا أن "رئيس الدولة يولي اهتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان".
وفي هذا الصدد، كشف العثماني أنه قرر أن يتكلف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بوضع مخطط تنفيذي للخطة في القريب، مشيدا في الوقت نفسه "بالرعاية الملكية" للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي محاولة لوقف غضب الرميد، أقر رئيس الحكومة بأن لوزير الدولة الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء، سواء داخل الحكومة أو خارجها، معتبرا أن وضع مخطط تنفيذي للخطة "سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء".
العثماني أشار إلى أن الخطة دليل على أن المغرب يتطور ديمقراطيا وفي مجال حقوق الإنسان، وأنها تعكس وجود أفق استراتيجي، وقال: "لدينا إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان"، منوها بوزير الدولة الذي أشرف على إعداد الخطة التي سبق أن صودق عليها في مجلس حكومي سابق.
وسبق أن كشف مصطفى الرميد عزمه العودة إلى استئناف مهامه بعدما أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل استكمال الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي، مشيرا إلى أن "الملك محمدا السادس أبدى اهتمامه بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، في إطار حرصه على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية".
وتابع الرميد أن العاهل المغربي "وجه تعليماته لاستكمال ترجمة الخطة إلى مخطط تنفيذي ينخرط فيه الجميع، وكذا إعداد النصوص القانونية والعلمية المرتبطة بها"، مضيفا أنه سيتم رفع نتائج ذلك إلى الملك.