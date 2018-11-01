24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية‬ (5.00)

  2. "الزهراوي" يقرب الجراحة بالمنظار من ساكنة وزان (5.00)

  3. المرض ينهي حياة الإعلامي المصري حمدي قنديل (5.00)

  4. "تسكيوين".. رقصة أمازيغية بالجنوب الشرقي تحظى باعتراف دولي (5.00)

  5. شعر الجراح يرفرف بأجنحة "الحمامة البيضاء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بوريطة يتوجه إلى موريتانيا حاملاً رسالة من الملك

بوريطة يتوجه إلى موريتانيا حاملاً رسالة من الملك

بوريطة يتوجه إلى موريتانيا حاملاً رسالة من الملك
هسبريس من الرباط
الخميس 01 نونبر 2018 - 18:10

يتوجه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مساء اليوم الخميس، إلى دولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من أجل لقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز غداً الجمعة.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، بأن زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي إلى موريتانيا جاءت بتعليمات ملكية سامية، حيث سيسلم بوريطة رسالة ملكية إلى محمد ولد عبد العزيز.

وتأتي هذه الزيارة في ظل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة دامت لسنوات، وأيضا في ظل المائدة المستديرة المرتقبة في مدينة جنيف السويسرية يومي 05 و06 دجنبر المقبل حول قضية الصحراء، بمشاركة جميع أطراف النزاع؛ من بينهم الجارة موريتانيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.