بوريطة يتوجه إلى موريتانيا حاملاً رسالة من الملك

هسبريس من الرباط

يتوجه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مساء اليوم الخميس، إلى دولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من أجل لقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز غداً الجمعة.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، بأن زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي إلى موريتانيا جاءت بتعليمات ملكية سامية، حيث سيسلم بوريطة رسالة ملكية إلى محمد ولد عبد العزيز.

وتأتي هذه الزيارة في ظل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة دامت لسنوات، وأيضا في ظل المائدة المستديرة المرتقبة في مدينة جنيف السويسرية يومي 05 و06 دجنبر المقبل حول قضية الصحراء، بمشاركة جميع أطراف النزاع؛ من بينهم الجارة موريتانيا.