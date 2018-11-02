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الرئيسية | سياسة | الدخيل: قادة الجزائر يتحكمون في خيوط تنظيم البوليساريو الانفصالي

الدخيل: قادة الجزائر يتحكمون في خيوط تنظيم البوليساريو الانفصالي

الدخيل: قادة الجزائر يتحكمون في خيوط تنظيم البوليساريو الانفصالي
هسبريس-عبد السلام الشامخ
الجمعة 02 نونبر 2018 - 11:00

أكَّد البشير الدخيل، أحد مُؤسسي جبهة البوليساريو، أنَّ القرار الجديد الذي صدرَ من ردَهات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي قضى بإعادة تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لستة أشهر وذلك إلى غاية 30 أبريل 2019، يعكسُ "وجود إرادة تنطلقُ من أن تكونَ الأطراف المعنية بهذا النزاع ملتئمةً في طاولة واحدة؛ ولا يمكن دائماً الرِّهان على "الأكحل والأبيض".

ويرى القيادي السَّابق في الجبهة الانفصالية ورئيس جمعية منتدى البدائل، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، على هامش اللقاء الذي نظّمهُ فضاء المتصرفين التقدميين بالمقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية حول "الصحراء كفضاء للقاء"، أنَّ "الديباجة النهائية لنص قرار مجلس الأمن رقم 2440، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية واسعة، تضمَّنتْ بعض القرارات يُرادُ بها أن تحرِّك المياه الراكدة لهذا الملف؛ بدعوتها لأطراف أخرى يمكنها أن تشاركَ لا على المستوى المغاربي أو الإفريقي هي الأخرى في زعْزعة هذا الملف".

ويدعو الدخيل الذي سبق له أن احتكَّ مع مؤسسي الجبهة لما كانَ عضواً داخل التنظيم إلى الاهتمام بالطرف الآخر من الصحراويين العالقين في تندوف وهي جماعات غير ممثلة داخل البوليساريو" قبل أن يشير إلى أن "قرار التمديد يعكس وجود اهتمام أممي لزعزعة هذا الملف العالق لكيْلا يبقى دائما حبيس الزمن وألا يُنسى في ردهات الأمم المتحدة".

وينطلقُ الدخيل في قراءته لمضامين قرار مجلس الأمن من فكرة مفادها أن "هناك ضغط أممي على كافة الأطراف من أجل أن تكون هناكَ جدية في الالتزام بمضامين هذا القرار وأن يبْحث عن حل يُرضي الجميع"، مشيراً إلى أن "القرار، كرَّس دور الجزائر كطرف رئيس في العملية السياسية؛ على اعتبار أنها ستشارك في اجتماع جنيف بنفس الصفة إسوة بالمغرب وموريتانيا".

ويسترسلُ المصرح لهسبريس أن "القيادة العسكرية في البوليساريو هي الطرف الأول في النزاع ويقف من ورائها القادة الجزائريون الذين يتحكمون في خيوط التنظيم الانفصالي، وبالتالي فعلى الجزائر أن تحضر في اجتماع جنيف باعتبارها دولة صديقة وكذا لأنها دولة لها دور تاريخي في هذا النزاع المكلِّف" مبرزاً "الجزائر دولة صديقة مع السَّلام ولا يجب أن نَسُبَّ مستقبل أولادنا لأننا كلنا تشعر بالضياع حُيال هذه القضية ولا بدَّ أن نجدَ حلاًّ لهذا الملف".

وتوقف الدخيل عند معاناة اللاجئين العالقين في تندوف وقال "هناك لاجئون يعانون الأمرين؛ فهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة في المخيمات ولا يستفيدون من مقومات العيش الكريم ومعزولة، يعيشون وضعاً مزرياً وتستعمرهم البوليساريو من أجل مطامحها السياسية كما لو أنهم مِلكٌ للقيادة العسكرية المتحكمة في رقاب المواطنين وهذا لا يمكن أن يجوز".

وختمَ المسؤول السابق في الجبهة أن "المندوب الجديد بدأ يفهم بأنَّ القضية ليستْ "أبيض أو أكحل" وإنما هناك معطيات أخرى يمكن أن تغني العملية السياسية لإيجاد حل لملف الصحراء".

يذكر أنَّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان قد مدد الأربعاء، مهمة بعثة "المينورسو" لستة أشهر؛ وذلك إلى غاية 30 أبريل 2019، كما كرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2440، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية واسعة، أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2019".

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، ريادة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود "الجدية" وذات المصداقية التي تبذلها المملكة للمضي قدما في المسار الهادف إلى إيجاد "تسوية" لنزاع الصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Mouha-Ouhamou الجمعة 02 نونبر 2018 - 11:20
Le Maroc bizarre, les enfants du Polizario sont devenus des portes paroles, des ministres, gouverneurs, etc. SANS compétences et SANS amour pour ce pauvre pays. Alors, que les Marocains sont en prison ou bien tirés par l'armée Marocaine dans la mer, etc.... Tout cela a cause d'une politique faible de politiciens Marocains incompétent depuis 1972.
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2 - كمال بجايي الجمعة 02 نونبر 2018 - 11:27
على المغرب الشقيق أن يرسل الى جونيب(Genève) سوى الصحراويين الأحرار المنتخبين من طرف الشعب الصحراوي الأصيل لمواجهة بلدي الجزائر ومرتزقتها الذين هم ليس أصليون إلا القليل منهم غرروا بهم من أجل مناصب وهمية.نحن كجزائريين أحرار كرهنا من هذا المسلسل من إخراج جنيرالات الخبث و العار الذي أستنزفنا أموالا طائلة دون حياء
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3 - Tito الجمعة 02 نونبر 2018 - 11:34
وتوقف الدخيل عند معاناة اللاجئين العالقين في تندوف وقال "هناك لاجئون يعانون الأمرين
Il ny a ni séquestrés ni rien a part des Réfugiés.
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4 - الوجدي الجمعة 02 نونبر 2018 - 11:52
انا في نظري ان الصحراويين الموجودين في تندوف المغربية بالأدلة و التاريخ يبقون هناك و يجب علينا استرجاع تندوف و بشار المغربيتين .
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5 - hamza الجمعة 02 نونبر 2018 - 11:54
شيئ عادى لان الجزائر هي التى صنعت وسلحت ودربت ومولت المرتزقة ويتنقلون بجوازات سفر ودفتر شيكات جزائريين ومع ان معظم المؤسسين والصحراويين يعيشون بامان في وطنهم الام فان المرتزقة لا زالو في غيهم
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6 - Inox الجمعة 02 نونبر 2018 - 11:58
العرب من المغرب إلى المشرق كراكيز في أيدي الدول الإمبرالية يستنفدون ثرواتهم عن طريق خلق مشاكل و نزاعات حدودية وعرقية ليبيعونهم أسلحتهم المُتَحَكِّمين فيها أصلاً و لوْمِن بُعْدٍ... أفلا يعتبِرون
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