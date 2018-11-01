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الرئيسية | سياسة | المغرب يهيء ردا قويا على هولندا بسبب شعو

المغرب يهيء ردا قويا على هولندا بسبب شعو

المغرب يهيء ردا قويا على هولندا بسبب شعو
هسبريس من الرباط
الخميس 01 نونبر 2018 - 23:01

كشف مسؤول مغربي رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن الرباط تستعد لإصدار رد قوي بشأن قرار المحكمة العليا الهولندية تأييد قرار محكمة مقاطعة زيلاند الغربية المحلية الصادر في 22 فبراير الماضي، والذي قضى برفْض تسليم البرلماني المغربي السابق سعيد شعو للرباط.

وأوضح المسؤول ذاته أن "الحكومة المغربية ستصدر من خلال وزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة توضيحات قانونية ردا على رفض قضاء أمستردام تسليم شعو، الذي يُشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار بالمخدرات".

وكانت محكمة محلية في مقاطعة زيلاند الغربية قضت برفض تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، المتهم بالاتجار بالمخدرات، للسلطات المغربية، قبلَ أن تؤيّد المحكمة العليا في الأراضي المنخفضة القرار وترفضُ مطلقاً تسليم المعني للسلطات المغربية، استنادا إلى الخوف من عدم حصوله على محاكمة عادلة في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد المغربي الخميس 01 نونبر 2018 - 23:09
ما فهمنا والوا فالمغرب
لي فهم يفهمنا
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8
2 - sami الخميس 01 نونبر 2018 - 23:16
سنقطع الحليب و الجبنة و الأبقار عن هولندا
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21
3 - Ziryab الخميس 01 نونبر 2018 - 23:22
يهيء ردا قويا ؟ ماذا عساه أن يقول ؟ بهذه الطريقة المتهورة ردت كذلك السعودية على من يخالفها و قطعت العلاقات مع كندا معتقدة أنه بهكذا إجراء ستجبر الدول على تغيير سياستها و هي في الواقع تكثر من أعدائها مجان. و يبدو أن المغرب و هو أقرب دولة لأوروبا يتعامل بعقلية السعودية القروسطية.
يجب الإشارة إلى أن المدعو شعو كان شخصا مرغوب فيه عندما كان برلمانيا مع البام و عندما انفصل عنهم أصبح تاجر مخدرات.
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20
4 - Karim Rotterdam الخميس 01 نونبر 2018 - 23:23
كيف ستقبل هولندا تسليم هذا الرجل و الكل يعلم أن حقوقه غير مضمونة عندكم و أن معتقلي الريف حوكمو ظلما و عدوانا بعقوبات خيالية؟ العز لهولندا.كونو تحشمو شوية
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9
5 - مبارك الخميس 01 نونبر 2018 - 23:23
العلاقات المغربية الهولندية ستزيد اضطرابا وخصوصا مع شعو فهنيئا لكبار المافيا المغارب المقيمين في هولندا روونها في هولندة وهرب للمغرب راه مكنش لي غا اوقفك
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8
6 - MAGUIRI الخميس 01 نونبر 2018 - 23:28
هولندا دولة نزيهة قضائيا ، والرد الأنسب من المغرب هو إصلاح منظومته القضائية لتصل ال مصاف الدول النزيهة ،خاصة في ظل الخلل الأمني بالبلاد و محاكمات حراك الريف الذي دام اكتر من سنة ، وأيضا في ظل غياب أي منطق في الاستفادة من العفو الملكي
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