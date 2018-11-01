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كُتّاب وآراء
المغرب يهيء ردا قويا على هولندا بسبب شعو
كشف مسؤول مغربي رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن الرباط تستعد لإصدار رد قوي بشأن قرار المحكمة العليا الهولندية تأييد قرار محكمة مقاطعة زيلاند الغربية المحلية الصادر في 22 فبراير الماضي، والذي قضى برفْض تسليم البرلماني المغربي السابق سعيد شعو للرباط.
وأوضح المسؤول ذاته أن "الحكومة المغربية ستصدر من خلال وزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة توضيحات قانونية ردا على رفض قضاء أمستردام تسليم شعو، الذي يُشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار بالمخدرات".
وكانت محكمة محلية في مقاطعة زيلاند الغربية قضت برفض تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، المتهم بالاتجار بالمخدرات، للسلطات المغربية، قبلَ أن تؤيّد المحكمة العليا في الأراضي المنخفضة القرار وترفضُ مطلقاً تسليم المعني للسلطات المغربية، استنادا إلى الخوف من عدم حصوله على محاكمة عادلة في المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
يجب الإشارة إلى أن المدعو شعو كان شخصا مرغوب فيه عندما كان برلمانيا مع البام و عندما انفصل عنهم أصبح تاجر مخدرات.