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كُتّاب وآراء
قمر "محمد السادس" يرصد تحركات البوليساريو
أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بالأمم المتحدة، أن القمر الصناعي المغربي "محمد السادس-أ" يسمح برصد أدنى تحركات "البوليساريو"، مبرزا أن المملكة، في ظل قيادة الملك، "كان لها حظ ولوج العصر الجديد للتكنولوجيات عالية الدقة".
وقال هلال إن "المغرب بات يتوفر، بفضل هذا القمر الصناعي، الذي تم وضعه بفضل مبادرة الملك، على أداة للمراقبة تسمح لنا بمعرفة ورصد أدنى تحركات وتنقلات انفصاليي البوليساريو كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية".
وأضاف أنه، خلافا لما كان عليه الحال في الماضي، "أصبحنا اليوم قادرين على تتبع تحركات الانفصاليين ونبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة في حينه، ونمدها بصور للأقمار الصناعية"، مضيفا أن "هذا يسمح لنا بالضغط على انفصاليي البوليساريو، الذين نرصد وندين تحركاتهم ومناوراتهم".