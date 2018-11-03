الملك محمد السادس: إرهاب أقباط مصر عمل جبان

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط بمحافظة المنيا، مخلفا عددا من الضحايا.

ومما جاء في برقية الملك: "تلقيت ببالغ التأثر وشديد الاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حافلة للأقباط بمحافظة المنيا، مخلفا عددا من الضحايا"، معبرا عن إدانته الشديدة لهذا العدوان الإجرامي ومؤكدا للرئيس المصري تضامن المملكة المغربية المطلق مع الشعب المصري، ووقوفها الدائم إلى جانبه من أجل التصدي لآفة الإرهاب الذي تحرمه كل الشرائع السماوية، وتنبذه قيم الدين الإسلامي الحنيف.

وأردفت البرقية الملكية: "بهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم باسمي وباسم الشعب المغربي، ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب المصري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا الله تعالى أن يشمل الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".