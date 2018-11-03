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الرئيسية | سياسة | الملك محمد السادس: إرهاب أقباط مصر عمل جبان

الملك محمد السادس: إرهاب أقباط مصر عمل جبان

الملك محمد السادس: إرهاب أقباط مصر عمل جبان
هسبريس - و.م.ع
السبت 03 نونبر 2018 - 23:00

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط بمحافظة المنيا، مخلفا عددا من الضحايا.

ومما جاء في برقية الملك: "تلقيت ببالغ التأثر وشديد الاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حافلة للأقباط بمحافظة المنيا، مخلفا عددا من الضحايا"، معبرا عن إدانته الشديدة لهذا العدوان الإجرامي ومؤكدا للرئيس المصري تضامن المملكة المغربية المطلق مع الشعب المصري، ووقوفها الدائم إلى جانبه من أجل التصدي لآفة الإرهاب الذي تحرمه كل الشرائع السماوية، وتنبذه قيم الدين الإسلامي الحنيف.

وأردفت البرقية الملكية: "بهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم باسمي وباسم الشعب المغربي، ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب المصري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا الله تعالى أن يشمل الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - احمد السبت 03 نونبر 2018 - 23:12
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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1
2 - هشام السبت 03 نونبر 2018 - 23:13
انا غا دايز كنتسنى داك السيد مول احفضه بالسبع المثاني و ..... داكشي
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3 - بوجمعة السرغيني السبت 03 نونبر 2018 - 23:16
كل التضامن مع اقباط مصر الشقيقة
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17
4 - حذيفة السبت 03 نونبر 2018 - 23:17
ملكنا دوما سبّاق في الشدّ على يد المحكور والعاطف معه ورفع معنويته ومواساته ويقول له بلسان الحال والمقال نحن معك،وكل المغاربة المسلمون لو وجدوا الطريق لحمايتكم ياأقباط لأتوا لحمايتكم عن بكرة أبيهم،ولكم الله ياأقباط مصر وقتل الله من قتلكم فأنتم أصهارنا وماضركم ضرنا وبيني بينكم أنتم تعرفون الفاعل الحقيقي بلاشك،وقد تعاشرت وسكنت وتعاملت مع مسيحيين مصريين فوالله ناس ملاح كود أصحاب جد وعمل وقناعة وكرم وأبناء نكتة وضحكة وبسمة،لاتفرق بينهم والمسلمين بتاتا.وخذوا حذركم شحال قدّكم من غدرة الغدّار باين.
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-5
5 - زكرياء المغربي السبت 03 نونبر 2018 - 23:22
إرهاب الأقباط عمل جبان وحقير وندينه بشدة ونسأل الله تعالى أن يرحم الموتى بواسع رحمته
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15
6 - حقوق السبت 03 نونبر 2018 - 23:25
غير بعيد تم اعدام عدد من الاشخاص، وقد يكون هذا الحدث رد على ذلك، ولهذا لن تنتهي هذه الحوادث الا اذا تم التعامل معها بشكل من الاصغاء والحرية وليس بالعنف الغير مجدي الا ان يزيد.
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2
7 - آنتي إسلاميسموس السبت 03 نونبر 2018 - 23:29
الاخوان ومن غيرهم يريدون جر البلاد لحرب ما
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