24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:45
|13:16
|16:11
|18:37
|19:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشوباني: الخازن الإقليمي يعرقل عمل جهة درعة
- مغاربة إسبانيا والدرس البرازيلي
- اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية
- محراب القراءة عند الطفلة مريم
- خزينة الوداد تفقد 650 مليونا لصالح عموتة
اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية (5.00)
فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس (5.00)
معرض "من يدنا" بالبيضاء يعيد الحياة إلى المنتجات المغربية الأصيلة (5.00)
- ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء - (152)
- مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يتجاوز "التشويش" الجزائري - (84)
- دعيدعة: الزيادة في ضريبة السجائر تمس بالقدرة الشرائية للمغاربة - (65)
- فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس - (59)
- حموشي ينذر والي أمن القنيطرة ويصدر عقوبات ضدّ مسؤولين آخرين - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس: إرهاب أقباط مصر عمل جبان
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط بمحافظة المنيا، مخلفا عددا من الضحايا.
ومما جاء في برقية الملك: "تلقيت ببالغ التأثر وشديد الاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حافلة للأقباط بمحافظة المنيا، مخلفا عددا من الضحايا"، معبرا عن إدانته الشديدة لهذا العدوان الإجرامي ومؤكدا للرئيس المصري تضامن المملكة المغربية المطلق مع الشعب المصري، ووقوفها الدائم إلى جانبه من أجل التصدي لآفة الإرهاب الذي تحرمه كل الشرائع السماوية، وتنبذه قيم الدين الإسلامي الحنيف.
وأردفت البرقية الملكية: "بهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم باسمي وباسم الشعب المغربي، ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب المصري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا الله تعالى أن يشمل الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".