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الرئيسية | سياسة | الملك يستبق قمة أديس أبابا بمباحثات هاتفية مع الرئيس الرواندي

الملك يستبق قمة أديس أبابا بمباحثات هاتفية مع الرئيس الرواندي

الملك يستبق قمة أديس أبابا بمباحثات هاتفية مع الرئيس الرواندي
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 05 نونبر 2018 - 19:00

أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أجرى اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وفي ما يلي نص البلاغ:

"أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم، مباحثات هاتفية مع فخامة السيد بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.

وتأتي هذه المباحثات عشية انعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي بأديس أبابا، والتي سيتم خلالها اتخاذ قرارات هامة بخصوص الإصلاح المؤسساتي للمنظمة.

وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك تشجيعاته للرئيس كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وأعرب له جلالته عن دعمه الكامل للرؤية المتعلقة بإصلاح المنظمة الافريقية.

كما تطرق قائدا البلدين، خلال هذه المباحثات، إلى الدينامية الإيجابية والآفاق الواعدة التي تعرفها العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا في جميع الميادين".

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