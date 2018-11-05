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الرئيسية | سياسة | الداودي غاضباً: المغرب "مافيهش الهراوة".. و"الغواتْ حْنَا مَّاليه"

الداودي غاضباً: المغرب "مافيهش الهراوة".. و"الغواتْ حْنَا مَّاليه"

الداودي غاضباً: المغرب "مافيهش الهراوة".. و"الغواتْ حْنَا مَّاليه"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:30

خلقَ لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الجدل، اليوم الاثنين، عندما دخلَ في مواجهة مباشرة مع نواب فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، في سياق جوابه على سؤال شفوي حول "ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية تزامناً مع الإضراب الذي خاضهُ سائقو وأرباب الشاحنات في ربوع المملكة، والذي حالَ دون وصول بعض المواد إلى المناطق النائية".

الداودي الذي حلَّ اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أوردَ في كلمة موجزة له خصّصها للحديثِ عن تداعيات الاضراب الذي يخوضه أرباب الشاحنات أنَّ "المغرب بلد ديمقراطي ومافيهش الهراوة؛ ولذلك فالإضراب حق مكفول للجميع، والمغاربة هوما لي دايرين الاضراب"، مُبديّاً تفهمه لأسباب هذه الخطوة التصعيدية التي أعلن عنها مهنيو النقل خلال الأسابيع الماضية.

المسؤول الحكومي بعدما توقف عند التداعيات السلبية التي خلّفها عدم وصول الشاحنات إلى بعض المناطق، اعترفَ بأن "أسعار الطماطم وصلت 12 درهما بفاس، وتصل إلى درهمين و80 سنتيما في أسواق الجملة، والمغاربة يفهمون أن هناك إضرابا لسائقي الشاحنات، ولا يمكن منع المواطنين من الإضراب"، وفق تعبيره.

ودافع الوزير عن الحصيلة الحكومية في سياق تفاعله معَ أسئلة النواب البرلمانيين وتعقيباتهم، وقال: "الإجراءات التي قمنا بها في هذه الحكومة لم يعرف المغرب مثلها من قبل"، مردفاً في حديثه عن تداعيات الإضراب: "في فرنسا لا يجد المواطنون الوقود في المحطات عندما يكون هناك إضراب، فهل نقول للمواطنين لا تُضربوا".

من جهة أخرى، قال المسؤول الحكومي في رده على سؤال أحد النواب بشأن تسقيف المحروقات، إنَّ "شركات المحروقات خفَّضتْ قيمة أرباحها مقارنة مع 2015"، مضيفاً أنها "عندما سمعت بأنه سيكون هناك تسقيف خفَّضت هامش أرباحها تلقائيا، ومن رفعت السعر هي شركة صغيرة وبحوالي 14 سنتيما"، على حد تعبيره.

وأكملَ الداودي أن "سلطة تسقيف أسعار المحروقات في يدي، لكن لن أستعملها الآن بل عندما ترفع الشركات الأسعار"، مضيفا أن "الحكومة ستتدخل في أي وقت ممكن عندما ترتفع الأسعار. أما أسعار المحروقات، فقد انخفضت، عكس التوقعات، عندما تم فرض عقوبات أمريكية على إيران"، مشيراً إلى أن "كل الفرق البرلمانية وافقتْ على تحرير سعر المحروقات".

وفي ردّه على تعقيبات البرلمانيين، قال الداودي: "الغوات حنا ماليه والغوات ديالنا كان عامر، والمغاربة عارفين شكون كلامو قوي". وعن مجهودات الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، قال: "حسب الإحصائيات الأخيرة، 52 في المائة من المغاربة ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، وقد واكبناها في التوظيف والتغطية الصحية"، مُعترفاً بأن "قطاعي التعليم والصحة استنزفا هذه الشريحة وسنعمل على تخفيف هذا العبء".

وقال الفريق الاستقلالي إن "المواطن المغربي يكتوي بنيران المحروقات وهناك تواطؤ مع لوبيات تستغل هذا التحرير بدون مواكبة وبدون نقاش جدي مع المغاربة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - مصطفى كاراطيكا الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:36
وش مزال هذا عندو وجه يهضر اصلا بعد الفضيحة د ماما فرنسا وسنطرال هدا كون كان في شي دولة محترمة كن تحكم ولكن....
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31
2 - abdoo abdoo abdoo الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:36
انت وحزبك أهلكتم الحرث والنسل اللهم عجل برحيلكم
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26
3 - نورالدين الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:38
واش الداودي باقي وزير؟؟ ياك استقل دفاعا على سانطرال.
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24
4 - جبلي ابن الجبل الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:40
كلكم مجرد مهرجين تخدمون مصالح و لا علاقة لكم بمصالح الشعب و أتحداكم أن تقومو باستفتاء شعبي حول ما قدمتوه لتعفوا كيم يحبكم المغاربة و كم يتمنون أن يستقظو يوم و لا يجدو لكم أثر في هذه البلاد السعيدة ..إرحلو إرحلو فكلكم مفسدون
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17
5 - متتبع متتبع الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:40
يا معالي الوزير فاين وزارة التجهيز والوجستيك التي من مهامها إيصال المواد الغدائية لكل مناطق المغرب لكن الوزارة تركت مهامها للمواطنين ياكل بعضهم بعضا و تاكل الحكومة الجميع
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6
6 - yass الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:40
وزير شبح.... كي عجبونا غي ب السينما و الشفوي... اصلا عرفناك غي ممثل سينمائي ف رمضان ف فيلم سنطرال.. اما غير ذلك ف انت السيد الوزير غي حلقة بيد اللوبيات. تنفذ الاوامر.. لاتسمن و لاتغني من جوع.. كول السالير و الحلوى د الشعب.. اما المواطن فلن سمح ف حقو له الله و نعم الوكيل..
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7
7 - الله أودي الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:40
اخرج من مكانك و سترى ما كنت تخشاه في سابق عهدك و ستعود إليه إن شاء الله
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4
8 - رشيد الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:40
لي يسمعو فاش كان برلماني و المداخلات ديالو و لي يسمعو دابا غادي يفهم بأن السياسة كلها نفاق مصالح شخصية و السياسيين ماعندهم لا توجه و لا قناعات و لا حتى مواقف .. السياسية مصالح فقط !
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6
9 - مراقب الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:41
وأكملَ الداودي أن "سلطة تسقيف أسعار المحروقات في يدي، لكن لن أستعملها الآن بل عندما ترفع الشركات الأسعار"، مضيفا أن "الحكومة ستتدخل في أي وقت ممكن عندما ترتفع الأسعار. أما أسعار المحروقات، فقد انخفضت، عكس التوقعات، عندما تم فرض عقوبات أمريكية على إيران"، مشيراً إلى أن "كل الفرق البرلمانية وافقتْ على تحرير سعر المحروقات".
و الله يعطينا وجهك. قاليك انخفضت الأسعار. واقيلا ما عايش معانا هذا السيد و مكايمشيس المحطات.....
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10 - سعيد الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:41
نتا آخر واحد يدوي على الديموقراطية
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11 - مغربي عايق الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:41
الله يعطينا وجهك ، كتشد 5 مليون شهريا + مليون و نصف تعويضات + مليون و نصف للاواني و الهاتف+ و البنزين فابور و زيد و زيد ..... يعني مدخولك الشهري يفوق 9 مليون ...
هل كنتم تحلمون بكل هذه الاموال يا الباجدة ؟؟؟؟؟
لكن حسابكم عند الله .... لن نسامحكم يا تجار الدين.
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12 - مريم الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:42
المغرب مافيهش لهراوة هههههه شحال هدي ماسمعت هد الكلمة لهراوة سير ضرب بيها والدك أما شعب وكل لعصا باركة غير زمان ضربنا الله ياخد فيكم الحق ماكتحسوش حيت كتخلص مزيان وكتفيق حتى 10صباح وطوموبيل فالباب فيلا اما حنا العكس ديالكم كنشدو طرقان باش نركبو فطاكسي والله حتى كضحكو علينا ولكن ليكم الله غدا يوم القيامة غتحاسبو وانا بعدا والله منسمح ليكم لخضار غالية ولنا كنكول غير لقطنيات اما لفواكه نسينا عليها حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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13 - عبد الحق الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:43
اريد ان اقول لك ياداودي هدا راه الطنز العكري
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14 - ابن المغرب الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:43
بالفعل هم اهل الغوات والصداع جعجعة بلا طحين الله ياخذ فيهم الحق.
دخلو بلحاهم خرجو مكرطين
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15 - HICHAM الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:44
قذافي المغرب ... هموم الشعب في واد و أجوبة الوزير في الواد الحار. و الله لا أعرف من أين يفكر هذا "الشخص"
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16 - elkhatibi yassine الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:44
je veux juste savoir est ce que ce ministre il vit au Maroc ou bien Norvège,libéraliser un domaine stratégique comme le domaine du carburant sans activation du conseil de la concurrence reste une réponse claire pour travailler l'agenda d'un lobby ,je pense le développement de n'importe qu'elle économie passe par le renforcement du pouvoir d'achat surtout de la classe moyenne qui reste un locomotive aussi bien en terme économique et social ,je pense encore une fois ce gouvernement est loin d'être au rendez-vous
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17 - متتبع الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:44
تكدبون على الشعب .النسبة الكبيرة تعاني من الغلاء والتعليم والصحة والبطالة .افقرتم المتقاعد خفضتم نسبة 0.5 في المائة. اقتطعم 4 سنوات من الأجرة للتقاعد المشؤوم. جمدت الأجور 10 سنوات .رفعتم الدعم وشركات تنهب المواطن.الغيتم عدة وظائف. نزلتم على الأجير والطبقة المتوسطة. حسبنا الله ونعم الوكيل
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18 - khefifahmedkhalil2010 الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:45
المغرب سيبقى في تراجع وتخلف مستمرين طالما تولى تسييره انت وأمثالك.واش محشمتوش. واش انتم في هاد السن قادرين تسيرو حتى راسكم عاد تحلو مشاكل هاد الشعب المغلوب على أمره. وسيرو قابلو صلاتكم وطلبو ربي يسمح لكم على الفساد للي راكم غارقين فيه وعطيو فرصة للشباب يصلحو اخطاءكم الفادحة.
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19 - جمال الفزازي الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:46
يدعي وزير الحكامة (؟) بان الاضراب حق بدون هراوة لكن اجساد المتظاهرين تحمل السياط على الاجساد..
يدعي ان الغازوال موجود والسلع موجودة رغم اضراب سائقي الشاحنات ..عكس فرنسا ..التي تفتقد الغازوال لمجرد الاضراب ...
اذن لوح ليهم هذا جواز السفر الفرنسي الازرق ..مللي ولينا احسن من فرنسا ...
ماعندك وجه علاش تحشم فانت لا تستحق ذلك المقعد ..
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20 - الاسم الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:47
المغرب بلد دمقراطي.. فعلا بلد دمقراطي لي تايشيد 12 الف درهم في الشهر وما فوق شحال ونتا طالع والديمقراطية تتزيان حتى توصل لرأس ..
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21 - عيطة داودية الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:47
لغوات ديال الحكومة عامر ، ولا موسم ديال سيدي عبد الله امغار أو سوق أسبوعي خميس الزمامرة . را لغوات كولو خاوي كيف ما كان ، را الحوار هو لي عامر وتيجيب نتائج . را لكلام لي ما هواش وكنا تنشوفوه مكتوب على بعض الجدران ، را ولاو لمغاربة تايسمعوه فالبرلمان . را كاين مشكلة ، هادي ماشي لغة لمن يمثل المواطن . والمواطن دائما على صواب . فقط يكون عنده غموض أحيانا . هذا هو المبدأ .
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22 - ابو ايمن الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:47
كلامك كله فارغ و حزبك كله فارغ. منذ مجيءكم والمغرب في تراجع مريب 52 في المائة طبقة متوسطة هههههه. على من تضحكون حكامة ولا تعرفون حتى تحصون الطوابق في المغرب. ارحلوا عنا شوهتم صورة هذا الوطن. لكم الله
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23 - حميد الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:48
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمايزال هذا الفرنسي محامي سنطرال وزيرا في الحكومة المغربية. آه نسيت فنحن مازلنا تابعين لفرنسا وخير دليل تحكم رونو في نوم المغاربة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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24 - aabdi الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:48
وا قول 14 ريال لي ولات كتربح ماشي 14 سنتيم حيت قبل مترفعوا الدعم كان الربح محدود في 35 سنتيم باراكا متكدبوا على الشعب راكم قهرتوه
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25 - ds casawi الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:50
و الله حتى لقيتوا البلاد سيبة . ما علاقتك مع السياسة. و ماذا استفاد الشعب منكم .. اصبح المغرب بقرة حلوب كل واحد يمص من جهة. حسبنا الله فيكم
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26 - المرزوقي الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:51
أكون كان الحق انت أولا اطبق عليك القانون
لاهانتك للشعب بالكامل
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27 - nono الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:54
اين هو مجلس المنافسة نريد تفعيله ام التزمتم الصمت حياله لغرض في نفس يعقوب ان الاكتكار جريمة يحاسب عليها القانون في الدول التي تحترم نفسها وانتم تشجعونها هناك من منكم يحتكر المحروقات ومن يحتكر المياه و اخرون يحتدرون الدهب اخرون يحتكرون السمك وهناك من يحتكر المادونيات الخ اليس هدا عمل العصابات لقد خدلتمونا لكن الحر لا يلدغ من الجحر مرتين.
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28 - محمد الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:54
منين جا عايزاني هادا واش ماجراوش عليه والموت وقليلة حنا مداوي صباح ولاة دارين فينا هاد الحكومة مابغات
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29 - charaf الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:55
هل يعيش الداودي في المغرب بجسده وعقله ووجدانه أم لا؟ لقد انفضحت صورتكم وأصبحنا على بينة من ألاعيبكم وعدم كفاءتكم وانتهازيتكم وعزفكم على وثر العاطفة الدينية للمغاربة.
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30 - مستاء الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:55
الم تستقيل.ام اعجبتك الكنبة.يقول المثل : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
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31 - ضد السنطيحه الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:56
واش هادا كيضحك علينا قاليك عندما ترتفع الاسعار تتدخل مايسما بالحكومه لتسقيف سعر المحروقات والله يعطينا وجهك القاسح.اوزيدون اش باقي كدير هنا ياك مشيتي فحالك
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32 - ميدووو الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:57
قال ان عصا تحديد السعر في يده وسيستخدمها حينما ترفع شركات المحروقات الثمن واقيلا تا يوصل 400 وبرر ارتفاع الثمن الى العقوبات الامريكيه على ايران ولمادا لم تنخفض قبل ولمادا ربحت تلك العصابات 17مليار فوق الربح القانوني ولماذا غلقت لاسامير اليس لترك المجال امام اخنوش و الشركات الإستعمارية لتفعل ما تشاء يجب تم يجب تحديد الهامش الادنى والاقصى للربح فقد ثقل كاهل المواطن واخاف مما سياتي
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33 - واحد الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:58
دابا ملي رفضلو القصر الاستقالة غادي يولي داير فيها مارغريت تاتشر هاد خينا. السيد ما عندو كتاب يعتد به فالمكتبات ... هزلت
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34 - sss الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:58
" ما كيناش لهراوة"
و الدليل على ذلك تظاهرتَ ، أمام البرلمان، ضد
الشعب(قاطع شركة الحليب) ، ولم يؤذيك أحد .
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