الملك يمد يده إلى الجزائر عبر حوار مباشر لتجاوز الخلافات‎

هسبريس من الرباط

قال الملك محمد السادس، مساء اليوم، إن المغرب مستعد لحوار مباشر مع جارته الشرقية الجزائر لتجاوز الخلافات الثنائية.

وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ43 لذكرى المسيرة الخضراء، أنه يقترح آلية مشتركة للحوار المباشر بين البلدين ومستعد لمقترحات الجزائريين لتجاوز الخلاف بين البلدين.

واستشهد الملك بحديث الرسول صلى الله عليه سلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِّثه"، مشددا على أنه يمد يده للإخوة في الجزائر للعمل معا على تجاوز الخلافات الثنائية.