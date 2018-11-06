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كُتّاب وآراء
الملك يمد يده إلى الجزائر عبر حوار مباشر لتجاوز الخلافات
قال الملك محمد السادس، مساء اليوم، إن المغرب مستعد لحوار مباشر مع جارته الشرقية الجزائر لتجاوز الخلافات الثنائية.
وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ43 لذكرى المسيرة الخضراء، أنه يقترح آلية مشتركة للحوار المباشر بين البلدين ومستعد لمقترحات الجزائريين لتجاوز الخلاف بين البلدين.
واستشهد الملك بحديث الرسول صلى الله عليه سلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِّثه"، مشددا على أنه يمد يده للإخوة في الجزائر للعمل معا على تجاوز الخلافات الثنائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
وهذا ما لا يمكن للجزائر ان تقبله .
النسب والحسب بل ماهو أقوى وأبقى ألا وهو الإسلام فربنا واحد ونبينا واحد فالمسلمون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا لا يخذله ولا يسلمه
خاوة خاوة و اتمنى تحقيق الهدف و نرجعو خوت اكثر مما كنا عليه من قبل
الله الوطن الملك
عاشت العلاقة بين الجزائر والمغرب لما فيها خدمة الشعبين بل خدمة جميع بلدان المغرب الكبير
الهم اجمع شمل المسلمين و الف بين قلوبهم.
أم هي قضية تم تدويلها ؟
هل المغرب و الجزائر ،قرارهما، بيديهما في هذاالشأن؟