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الرئيسية | سياسة | الملك يمد يده إلى الجزائر عبر حوار مباشر لتجاوز الخلافات‎

الملك يمد يده إلى الجزائر عبر حوار مباشر لتجاوز الخلافات‎

الملك يمد يده إلى الجزائر عبر حوار مباشر لتجاوز الخلافات‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:38

قال الملك محمد السادس، مساء اليوم، إن المغرب مستعد لحوار مباشر مع جارته الشرقية الجزائر لتجاوز الخلافات الثنائية.

وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ43 لذكرى المسيرة الخضراء، أنه يقترح آلية مشتركة للحوار المباشر بين البلدين ومستعد لمقترحات الجزائريين لتجاوز الخلاف بين البلدين.

واستشهد الملك بحديث الرسول صلى الله عليه سلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِّثه"، مشددا على أنه يمد يده للإخوة في الجزائر للعمل معا على تجاوز الخلافات الثنائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - محمد الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:47
نحن اخوة و جيران. اتحادنا سيشكل قوة اقليمية. ولكن هل امريكا و الدول التي تمول المنطقة بالسلاح ستترك البلدان يتحدان؟؟؟
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107
2 - mohamed الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:48
الجزائريين لا يعترفون بخير المغاربة عليهم في طرد المتستعمر ماتوا مغاربة في الحرب ضد المستعمر فوق الاراضي الجزائرية و مع ذلك لا يعترفون بها .
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46
3 - ضربة معلم الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:49
الجزائر سيكون جوابها على شقين : الأول : احترام تقرير المصير للشعب الصحراوي الثاني : أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء الغربية والجواب الأول يهدم الجواب الثاني لكن الجزائر لا تخجل من تناقضاتها ...الجزائر دولة تحكمها مافيا عسكرية لها مصالح اقتصادية ومالية ...ولهدا لا أعتقد أن الجزائر ستقبل دعوة المغرب لكن على الأقل هذه الدعوة ستحرج الجزائر في الخارج
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81
4 - مواطن الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:49
كما انه حدد الحكم الذاتي اكبر سقف يمكن للمغرب ان يتنازل عنه .
وهذا ما لا يمكن للجزائر ان تقبله .
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42
5 - المنزل بن يازعة صفرو قراطش الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:50
جلالة الملك يوجه رسالة إلى المسؤولين الجزائريين و ذلك للتعاون و التقدم من أجل تقوية الإقتصاد البلدين و لكي يتركوا نزاع الصحراء المغربية التي إستنزفت أموالهم و المضي نحو مستقبل أفضل و على المسؤولين الجزائريين القبول بالقتراح و العمل مع هذا المقترح
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29
6 - محمد الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:51
نعم هذا هو الأصل لأننا لا يجمعنا فقط الجوار و
النسب والحسب بل ماهو أقوى وأبقى ألا وهو الإسلام فربنا واحد ونبينا واحد فالمسلمون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا لا يخذله ولا يسلمه
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7 - مغربي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:51
هدا هو ملكنا المحبوب محمد السادس. يحب وطنه. خطوة جيدة جدا في الاتجاه الصحيح
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8 - محمد الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:51
حكيم ابن حكيم يحتاج فقط إلى شعب واع و رجال حكماء لمساعدته. الله يحسن عوانوا.
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9 - التونة العنيدة الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:52
تقسيم الصحراء عرضيا للوصول لسمك الأطلسي ونسيان الصحراء الشرقية هذا هو ثمن التفاهم مع مريدي بوتفيقة.
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10 - rachid الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:53
الكرة في مرمى الاشقاء الجزائريين عليهم أ ن يمدو يدهم الى اليد المغربية الممدودة من اجل المصافحة بصدق و حسن نية
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11 - جندي الوطن الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:54
ياسيدي محمد السادس والله كان خطاب رائع يدعو للسلام و الحوار مع الجزائر بطريقة سلمية
خاوة خاوة و اتمنى تحقيق الهدف و نرجعو خوت اكثر مما كنا عليه من قبل
الله الوطن الملك
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12 - كمال الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:56
بالنسبة لفتح الحدود تلك أمنية المغرب العربي كله خصوصا المنطقة الشرقية للمغرب والمنطقة الغربية للجزائر
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13 - سلاك حمادي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:56
انصافا للتاريخ وجب قيام الاتحاد المغاربي نبل الملك وتبني الحكمة ومبادىء العيش المشترك أظهرها من جديد المغرب السؤال هل سنرى روح مغايرة من نظام الجزاءر أم اننا اكثر حلما بمصير مشترك من غيرنا مما يستدعي اتخاذ نهج اخر مع الاخر
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14 - سيمو الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:57
والله لكنت دائما اعتقد ان حل مشكلة الصحراء المغربية يبدأ بعلاقات مكثفة إقتصاديا وتجاريا وثقافيا وانسانيا لتقريب الشعبين اكثر فأكثر ومن تم تقريب السياسيين آنذاك يسهل حل هذا المشكل بل جل المشاكل بين الجارين الشقيقين امّا علاقة العداء بين البلدين فهي تبعّد الطرفين وتعقد حل اي مشكل
عاشت العلاقة بين الجزائر والمغرب لما فيها خدمة الشعبين بل خدمة جميع بلدان المغرب الكبير
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15 - طنجاوي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:57
بشرى خير.
الهم اجمع شمل المسلمين و الف بين قلوبهم.
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16 - فاعل خير الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. كلام في الصميم. المغرب الجزائر إخوة
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17 - مهدي ميد الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:00
فعلا هذا ما يجب أن يكون يجب علي للإخوة الجلوس جنبا الي جنب لفض أي خلاف بينهم دون وساطة التي لا تريد أي حل لطي الخلاف بين المغرب والجزائر نتمنى من للإخوة الجزائريين أن يستوعب دروس الكوريتين للانه لا يعقل لحد للآن مغرب عربي كبير موحد لم يلتئم بعد بقاو ضحكو علينا ترامب ورباعتو
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18 - بونعناع الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:01
هذا الصلح سيخول للمغرب و نيجريا تمرير خط الغاز العالق ملفه الى اوروبا. بدون الجزائر الخط سيكلف الكثير. للاشارة الجزائر الان في طور ربط اوروبا الشمالية بالغاز عبر بحر الشمال.
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19 - العباسي رضا الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:01
قال الرسول صل الله عليه سلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِّثه"،را هاد الحديث فاهمين جنرالات شكارة الحليب غلط عليها بغاو اورثونا وحنا حيين في صحراء
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20 - ناصح الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:02
حفظ الله ملكنا و زاده الله علما و تقوى. هيا يا إخواني الجزائريين و عفا الله عما سلف. إنما المؤمنون إخوة.
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21 - chihab الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:02
أخشى أن يفهم هؤلاء خطاب الملك خطأ لن يمدوا أيديهم بالخير لأنه أصلا لا خير فيهم ولا خير يرجى منهم علينا أن نستعد لهم لأن المواجهة مع هؤلاء تبدوا حتميتا ونحن أهل لها بإذن الله
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22 - هرو هولاكو الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:03
أتمنى أن يفيق البلدين من غفلتهم وخاصة الجزائر ونحن نتألم لحال مواطني الحدود والتي زادت القطيعة أكثر بينهما بعد تشييد ما يسمى الحزام الأمني أو الخندق الحدودي القريب من الطرق الرابطة بين القرى المتاخمة للجزائر وكأننا في مشاهد من الحرب العالمية. لهدا أتمنى أن يستجيب المسؤولون في الجارة الشقيقة بأن يتخلوا عن عقدتهم تجاه المغرب ويستجيبوا للنداء الملكي لعله يكون فاتحة خير على الشعبين ويكون أجرهم أجرين عند الله تعالى.
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23 - المغربي الحر الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:03
هذا الخطاب سيعطي مادة لاعلامهم الذي سيقوم بتحليل الخطاب و بإخراج حلقات نقاش و ضيوف و محاورين و في الأخير نفس الاسطوانة المشروخة و سوف يتم تسويقها للشعب الجزائري أن المغرب خايف من الجزائر القارئ العظمى أو أنه يتسول فتح الحدود بعد ان كان الشعب المغربي جوعا و سوف ينفخون في الانا الجزائرية المتضخمة أكثر و أكثر و سوف تسهلون مهمتهم في الهاء الشعب الجزائري عن مشاكله الذي سينتشي بهذا النصر الجديد المؤزر على الشعب المغربي و يدخل العهدة الخامسة و هو فرحان سعدان.
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24 - RAMO الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:03
هل "الصحراء" هي مشكلة مغربية ـ جزائرية فقط ؟

أم هي قضية تم تدويلها ؟

هل المغرب و الجزائر ،قرارهما، بيديهما في هذاالشأن؟
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25 - Kessasi الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:04
Ce n'est pas on a affaires à un voisin mais à un régime qui ne fait rien pour son peuple mais comment vous voulez qu'il s'entend avec ses voisins ce régime se nourrit des conflits avec ses voisins pour masquer ces problèmes interieur
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26 - متتبع 01 الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:04
المغرب و الجزائر هم الآن في أكثر من وقت مضى في الحاجة لفتح الحدود و تجاوز الخلافات التي تطبع العلاقات الراهنة. فالمجتمع المغاربي يواجه عدة تحديات، و الوضع الراهن لا يساعد على تجاوز الرهانات
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27 - مغربي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:05
لا حياة لمن تنادي الخلاف بيننا وبينهم لن يحل إلا بالحرب علينا ان نستعد
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28 - يوسف الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:05
نتمنى فتح الحدود وذلك لمصلحة الدولتين نظرا لما يجمع الشعبين من دين و تقاليد وعادات ولهجة ولغة كما نتمنى ان يلتحم المغرب العربي ولياخذوا العبرة من فرنسا والمانيا تاركين الخلافات جانبا لما فيه مصلحة الشعوب
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29 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:09
حينما يعلن جلالة الملك حفظه الله و رعاه مقترحاته لاشقاءنا و جيراننا الجزائرين في مناسبة عزيزة على الشعب المغربي الا و هي المسيرة الخضراء و قبل مباحثات جنيف الرباعية فانه يفتح الباب لاشقائنا لاعادة النظر في سياستهم التي جلبت الويلات للجزائر و للمنطقة المغاربية و حطمت حلمهم في التكامل الاقتصادي و برقي شعوبهم نحو الافضل فهذا كلام حكيم من حكماء العرب و الافارقة اما قضية الصحراء المغربية فكان الخطاب واضحا و هو ان لا مساومات و لا اتفاقيات تمس وحدة المغرب الترابية من طنجة الى لكويرة و البحث عن اشياء ضد المنطق و عن السراب و الاحلام فذالك مجرد مضيعة للوقت كما ضاعت 43 سنة الماضية فالمغرب لن يتنازل على حبة من رماله حتى لو اجتمعت الانس و الجن كما قلت سابقا لكن يبقى الامل الوحيد هو عودة الجزائر الى جادة الصواب لطي هذا الملف الذي كلفها اموال نفطها و غازها و صرف انظارها عن مصالح شعبها اما المغرب فلن يخسر شيئا حتى و ان استمر هذا النزاع عشرات السنين الاخرى لان التنمية و تطوير قدرات القوات المسلحة الملكية تسير بالموازات مع المعارك في المحافل الدبلماسية فهذه فرصة لاشقائنا الجزائريين لتجاوز عقدتهم و ط
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