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الرئيسية | سياسة | "خطاب المسيرة" يجدد تمسّك المغرب بالحكم الذاتي في الصحراء

"خطاب المسيرة" يجدد تمسّك المغرب بالحكم الذاتي في الصحراء

"خطاب المسيرة" يجدد تمسّك المغرب بالحكم الذاتي في الصحراء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:34

قال الملك محمد السادس، مساء اليوم، إنه سيواصل العمل من أجل وضع حد لسياسة الريع والامتيازات، ورفض كل أشكال الابتزاز أو الاتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا تمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء.

وأضاف الملك في خطاب إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، أنه لن يدخر أي جهد في سبيل النهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، "حتى تستعيد الصحراء المغربية دورها التاريخي كصلة وصل رائدة بين المغرب وعمقه الجغرافي والتاريخي الإفريقي".

وبموازاة ذلك، يرى الملك أن "تنزيل الجهوية المتقدمة يساهم في انبثاق نخبة سياسية حقيقية تمثل ديمقراطيا وفعليا سكان الصحراء، وتمكنهم من حقهم في التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية، وتحقيق التنمية المندمجة، في مناخ من الحرية والاستقرار".

واعتبر الملك في الخطاب ذاته أن حدث المسيرة الخضراء شكل مرحلة فاصلة في النضال المتواصل من أجل استكمال الوحدة الترابية للبلاد، وقال: "ها نحن اليوم نربط الماضي بالحاضر، ونواصل الدفاع عن وحدتنا الترابية، بنفس الوضوح والطموح والمسؤولية والعمل الجاد، على الصعيدين الأممي والداخلي".

ويتجسد هذا الوضوح وفق العاهل المغربي "في المبادئ والمرجعيات الثابتة التي يرتكز عليها الموقف المغربي، والتي حددناها في خطابنا بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء. وهي نفس المرجعيات التي تؤسس لعملنا إلى اليوم".

كما يتجلى في التعامل، بكل صرامة وحزم، يقول الملك محمد السادس، مع مختلف التجاوزات، كيفما كان مصدرها، التي تحاول المس بالحقوق المشروعة للمغرب، أو الانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المحددة.

وأضاف الملك محمد السادس أن الطموح "يتمثل في تعاون المغرب الصادق مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ودعم مجهودات مبعوثه الشخصي قصد إرساء مسار سياسي جاد وذي مصداقية".

كما تعكسه أيضا، يقول العاهل المغربي، "المبادرات البناءة، والتجاوب الإيجابي للمغرب مع مختلف النداءات الدولية لتقديم مقترحات عملية كفيلة بإيجاد حل سياسي دائم، على أساس الواقعية وروح التوافق، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي".

وأشار الملك في خطاب ذكرى المسيرة إلى أن المغرب "يبقى مقتنعا بضرورة أن تستفيد الجهود الحثيثة للأمم المتحدة، في إطار الدينامية الجديدة، من دروس وتجارب الماضي، وأن تتفادى المعيقات والنواقص التي شابت مسار مانهاست".

واعتبر الجالس على عرش المملكة أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ترتكز على الوضوح والطموح، ولم تكن فقط بهدف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، والتي تتقاسم معظم الدول الإفريقية موقفه بشأنها.

وتابع أن عودة المغرب الإفريقية نابعة من الاعتزاز بالانتماء للقارة، والالتزام بالانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها، والمساهمة في رفع مختلف التحديات التي تواجهها، دون التفريط في حقوق المغرب المشروعة ومصالحه العليا.

وأشاد الملك بالقرارات الأخيرة لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بنواكشوط، وانسجامها مع المواقف والمبادئ الدولية ذات الصلة، معتبرا أن هذا الموقف البناء هو انتصار للحكمة وبعد النظر، وقطع مع المناورات التي تناسلت في رحاب الاتحاد الإفريقي، وأضاعت على إفريقيا وشعوبها وقتا ثمينا كان أحرى أن يوظف من أجل النهوض بالتنمية وتحقيق الاندماج.

وبنفس الروح، يقول الملك محمد السادس، "سيعمل المغرب على الاستثمار في شراكات اقتصادية ناجعة ومنتجة للثروة، مع مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، إلا أننا لن نقبل بأي شراكة تمس بوحدتنا الترابية"، بتعبير الجالس على عرش المملكة.

وأكد الملك حرصه على أن تعود فوائد هذه الشراكات بالنفع المباشر، أولا وقبل كل شيء، على ساكنة الصحراء المغربية، وأن تؤثر إيجابيا في تحسين ظروف عيشهم، في ظل الحرية والكرامة داخل وطنهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - البهجة الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:43
مبروك على المغاربة خاصة الذين عاشوا مرحلة المسيرة الخضراء حيث كان الناس من تلقاء انفسهم يسجلون أنفسهم في اللوائح ومستعدون للتضحية من احل بلدهم تلبية لنداء ملكهم الحسن الثاني رحمه الله.تهنئة خاصة لوريثه محمد السادس وفقه الله ورعاه وكان له عونا وسند.امين
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-117
2 - ر - ا زاوية الشيخ الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:52
وفي ما يخص تنمية اﻷطلس المتوسط يا صاحب الجلالة والفخامة نحن نعاني لﻷسف ننتظر لكن لا من مجيب
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67
3 - Hamido الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:54
يقول اليازغي في كتابه عن الصحراء المغربية أن الكثير من مؤسسي البوليزاريو كانوا وحدويين .السؤال من دفعهم للانفصال.؟
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55
4 - جونيمار الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 21:56
مشكل الصحراء حلها يوجد في اسمها
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27
5 - youness الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:00
نرفع إلى المقام العالي بالله آيات الولاء والتبريك والإخلاص، مع الدعاء لأمير المؤمنين، ملكنا محمد السادس، أعزه الله ونصره، بدوام الصحة والسعادة، حتى يتحقق على يديه للمغرب كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار.
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-66
6 - KIM الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:02
المغرب لم يستطيع حتى تعبيد طريق الكركرات فكيف
سيستطيع تطبق الحكم الذاتي من وراء الجدار العازل?
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18
7 - سوسي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:05
صراحة لسنا بحاجة إلى الانصات لخطاب لا يخاطبنا كمغاربة فقدوا الامل منذ زمن بعيد ، لا نرى في مستقبل هذه البلاد سوى انها تتجه نحو الهاوية بصحراء او بدون صحراء، لا فرق
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63
8 - جواد الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:09
من يخلق المشكلة هم الجزائر و بالضبط بعض الجنرالات..جعلوا بعض الدول تستفزنا و تساومنا في وحدتنا الترابية...المغرب أبان في كل الخطابات عن تسامحه..و المغرب يتقدم على الجزائر في العديد من الميادين..هذا التقدم هو ما يثير حفيظة الاخر
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-18
9 - Rachid الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:11
اشنو عطاتنا هاد الصحراء ، نحن كشعب ،غناكم في صحراكم و فقركم في صحراكم ، نحن نرى فقط الفقر ، مقاطعون و على العهد دائمون
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39
10 - abdelmalek الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:22
نرفع إلى المقام العالي بالله آيات الولاء والتبريك والإخلاص، مع الدعاء لأمير المؤمنين، ملكنا محمد السادس، أعزه الله ونصره، بدوام الصحة والسعادة، حتى يتحقق على يديه للمغرب كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار.
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-16
11 - الوجدي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:25
استكمال الوحدة الترابية لا يتم الا بعودة بستة و مليلية و الجزر الجعفرية والصحراء الشرقية يا جلالة الملك !
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2
12 - touil omar الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:25
كم من ثروات مادية وبشرية أهدرت في الصحراء ورغم كل شيء مازالت كل الطاقات تستنزف والقرارات الأممية بين المد والجزر
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12
13 - اسماء الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:27
لا اظن ان.هناك حل مع الجارة الجزائر , الاخوة بيننا وصلت لنفق مسدود, الا إذا حدثت معجزة.وسقط النطام الحركي المدمر و المخرب , يا اخواني المغاربة أكثرو من الدعاء اللهم إنا مغلوبون فانتصر , دعاء سيدنا نوح بعدما طال صبره ونفذ حلمه , لقد طال بنا الصبر وفاض بنا الكيل , وهم لم يملو ولم يوقفو الكيد والعداء , اللهم ارنا فيمن يكيد لنا يوما اسودا , اللهم اجعل كيده في نحره , اللهم اشغله بنفسه
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0
14 - Houssein الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:27
خطلب قوي. واقعي...طموح ... وخصوصا ملمح لما قد يكون خفي في سابقيه. الثوابت ثابتة.. .وألمغاربة عاقدون العزم على المضي في طريق الثبات واليقضة ...ولاحظ للانتهازيين اليوم أكثر من أمس.
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-7
15 - عبدالله الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:29
شعارنا الله الوطن الملك عاش الملك
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-7
16 - البعمراني الحر الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:31
حفظ الله مولانا المنصور بالله ووفقه على مايعود بالخير واليمن والبركات على بلدنا الحبيب
والله لقد فرحت وسررت جدا وأنا أستمع لخطابه السامي وجلالته يرمي الكرة بين الجزائريين ......ويعلمهم وينبههم أن المغرب بفضله وتضحياته حصل الجزائر على الاستقلال. .... هكذا يكون المنطق والحكمة شكرا جزيلا لك يخادم الشعوب بالصدق والأمانة. الله الوطن الملك.
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-5
17 - ولد علي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:35
صوط الحسن إنادي بلسانك يا صحراء
عيد المسيرة عيد مبارك سعيد وكل عام والشعب المغربي بخير والرفاهية
ولإزدهار والتقدم عاشة المملكة المغربية من طنجة الى الكويرة الحبيبة
الى الأمام والكفاح مستمر
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-6
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