24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:48
|13:16
|16:09
|18:35
|19:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنخفض في شتنبر
- بين معاول التيئيس وأجراس الأمل
- استطلاع: الأوروبيون يفضلون الماضي على الحاضر
- المغرب ينوي شراء آلاف الأطنان من القمح الصلب
- معدل التضخم يصل إلى أعلى المستويات في تركيا
انهيار منزلين بالبيضاء .. جهود متواصلة تطوّق الخسائر البشرية للفاجعة (5.00)
الملك يمد يده إلى الجزائر عبر حوار مباشر وصريح لتجاوز الخلافات (3.14)
مستقبل ترامب والسيطرة على الكونغرس يُشعلان الانتخابات الأمريكية (2.50)
"العدل والإحسان" تدعو إلى ترجيح موازين القوى لإقامة التغيير بالبلاد (1.00)
- "ماسكتاش" تدعو نساء المملكة إلى فضح المتحرشين بـ"التصفير" - (125)
- دكاترة الوظيفة العمومية يخرجون إلى الشارع ضد "إقصاء الحكومة" - (76)
- الملك يمد يده إلى الجزائر عبر حوار مباشر وصريح لتجاوز الخلافات - (64)
- جمعيات آباء وأمهات التلاميذ تنتقد "لخبطة" تدبير التوقيت الدراسي - (48)
- "العدل والإحسان" تدعو إلى ترجيح موازين القوى لإقامة التغيير بالبلاد - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"خطاب المسيرة" يجدد تمسّك المغرب بالحكم الذاتي في الصحراء
قال الملك محمد السادس، مساء اليوم، إنه سيواصل العمل من أجل وضع حد لسياسة الريع والامتيازات، ورفض كل أشكال الابتزاز أو الاتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا تمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء.
وأضاف الملك في خطاب إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، أنه لن يدخر أي جهد في سبيل النهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، "حتى تستعيد الصحراء المغربية دورها التاريخي كصلة وصل رائدة بين المغرب وعمقه الجغرافي والتاريخي الإفريقي".
وبموازاة ذلك، يرى الملك أن "تنزيل الجهوية المتقدمة يساهم في انبثاق نخبة سياسية حقيقية تمثل ديمقراطيا وفعليا سكان الصحراء، وتمكنهم من حقهم في التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية، وتحقيق التنمية المندمجة، في مناخ من الحرية والاستقرار".
واعتبر الملك في الخطاب ذاته أن حدث المسيرة الخضراء شكل مرحلة فاصلة في النضال المتواصل من أجل استكمال الوحدة الترابية للبلاد، وقال: "ها نحن اليوم نربط الماضي بالحاضر، ونواصل الدفاع عن وحدتنا الترابية، بنفس الوضوح والطموح والمسؤولية والعمل الجاد، على الصعيدين الأممي والداخلي".
ويتجسد هذا الوضوح وفق العاهل المغربي "في المبادئ والمرجعيات الثابتة التي يرتكز عليها الموقف المغربي، والتي حددناها في خطابنا بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء. وهي نفس المرجعيات التي تؤسس لعملنا إلى اليوم".
كما يتجلى في التعامل، بكل صرامة وحزم، يقول الملك محمد السادس، مع مختلف التجاوزات، كيفما كان مصدرها، التي تحاول المس بالحقوق المشروعة للمغرب، أو الانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المحددة.
وأضاف الملك محمد السادس أن الطموح "يتمثل في تعاون المغرب الصادق مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ودعم مجهودات مبعوثه الشخصي قصد إرساء مسار سياسي جاد وذي مصداقية".
كما تعكسه أيضا، يقول العاهل المغربي، "المبادرات البناءة، والتجاوب الإيجابي للمغرب مع مختلف النداءات الدولية لتقديم مقترحات عملية كفيلة بإيجاد حل سياسي دائم، على أساس الواقعية وروح التوافق، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي".
وأشار الملك في خطاب ذكرى المسيرة إلى أن المغرب "يبقى مقتنعا بضرورة أن تستفيد الجهود الحثيثة للأمم المتحدة، في إطار الدينامية الجديدة، من دروس وتجارب الماضي، وأن تتفادى المعيقات والنواقص التي شابت مسار مانهاست".
واعتبر الجالس على عرش المملكة أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ترتكز على الوضوح والطموح، ولم تكن فقط بهدف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، والتي تتقاسم معظم الدول الإفريقية موقفه بشأنها.
وتابع أن عودة المغرب الإفريقية نابعة من الاعتزاز بالانتماء للقارة، والالتزام بالانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها، والمساهمة في رفع مختلف التحديات التي تواجهها، دون التفريط في حقوق المغرب المشروعة ومصالحه العليا.
وأشاد الملك بالقرارات الأخيرة لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بنواكشوط، وانسجامها مع المواقف والمبادئ الدولية ذات الصلة، معتبرا أن هذا الموقف البناء هو انتصار للحكمة وبعد النظر، وقطع مع المناورات التي تناسلت في رحاب الاتحاد الإفريقي، وأضاعت على إفريقيا وشعوبها وقتا ثمينا كان أحرى أن يوظف من أجل النهوض بالتنمية وتحقيق الاندماج.
وبنفس الروح، يقول الملك محمد السادس، "سيعمل المغرب على الاستثمار في شراكات اقتصادية ناجعة ومنتجة للثروة، مع مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، إلا أننا لن نقبل بأي شراكة تمس بوحدتنا الترابية"، بتعبير الجالس على عرش المملكة.
وأكد الملك حرصه على أن تعود فوائد هذه الشراكات بالنفع المباشر، أولا وقبل كل شيء، على ساكنة الصحراء المغربية، وأن تؤثر إيجابيا في تحسين ظروف عيشهم، في ظل الحرية والكرامة داخل وطنهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
سيستطيع تطبق الحكم الذاتي من وراء الجدار العازل?
والله لقد فرحت وسررت جدا وأنا أستمع لخطابه السامي وجلالته يرمي الكرة بين الجزائريين ......ويعلمهم وينبههم أن المغرب بفضله وتضحياته حصل الجزائر على الاستقلال. .... هكذا يكون المنطق والحكمة شكرا جزيلا لك يخادم الشعوب بالصدق والأمانة. الله الوطن الملك.
عيد المسيرة عيد مبارك سعيد وكل عام والشعب المغربي بخير والرفاهية
ولإزدهار والتقدم عاشة المملكة المغربية من طنجة الى الكويرة الحبيبة
الى الأمام والكفاح مستمر