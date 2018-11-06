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كُتّاب وآراء
الخطاب الملكي ينعش الآمال في تجاوز خلافات "الإخوة الأعداء"
دعوة صريحة ومباشرة وجهها الملك محمد السادس إلى قادة الجارة الشرقية لتجاوز الخلاف التاريخي بين البلدين، مؤكدا أن "المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".
الجالس على العرش اعترف، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ43 لذكرى المسيرة الخضراء، بأن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول، موردا أن "مصالح شعوبنا هي في الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا"، متوقفا عند "واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، في تناقض صارخ وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر الأخوة، ووحدة الدين واللغة، والتاريخ والمصير المشترك".
واعتبر العاهل المغربي أن "الواقع لا يتماشى مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير والاستقلال على تحقيق الوحدة المغاربية، والذي جسده آنذاك مؤتمر طنجة سنة 1958، الذي نحتفل بذكراه الستين"، متوقفا عند "موقف المملكة المساند للثورة الجزائرية في توطيد العلاقات بين العرش المغربي والمقاومة الجزائرية، وأسس للوعي والعمل السياسي المغاربي المشترك".
واقترح قائد البلاد على القادة الجزائريين إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها، مؤكدا أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين.
وتتمثل مهمة هذه الآلية، يضيف العاهل المغربي، في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات. ويمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية.
وفِي هذا السياق، سجل الأستاذ الباحث في جامعة شيربورك الكندية، هشام معتضد، أن "الانفتاح المباشر الذي حمله خطاب العاهل المغربي على الجزائر، يأتي في إطار دأب عليه الملك محمد السادس في خطاباته، حيث إن جل الخطابات الملكية التي تطرقت إلى العلاقات بين المغرب والجزائر تميزت دائما بالاستعداد المغربي لحوار جاد ومسؤول للمضي قدما إلى تطوير العلاقات بين البلدين".
وأورد الباحث في العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الخطاب الملكي لهذه السنة تميز بتقديمه لآليات عملية للحوار وتأكيده لاستعداد المغرب الدائم والمنفتح على تفعيل الحوار بين البلدين لتجاوز الجمود السياسي في العلاقة بين البلدين، خاصة وأن الظرفية الحالية تحتم على التكتلات الإقليمية تجاوز التحديات التي تعيشها المنطقة المغاربية".
واعتبر صاحب كتاب "شرطة الأمم المتحدة في تسيير الأزمات" أن الخطاب الملكي الذي تحدث عن استعداد المغرب للاطلاع على المقترحات الجزائرية في هذا الباب، "أكد على المكانة التي يحظى بها هذا البلد لدى المملكة المغربية، خاصة وأن الموقع الجغرافي الذي يجمع البلدين يحتم عليهما تقوية أواصر التعاون للنهوض بالتنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعبان".
فبالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص قضية الصحراء الذي أشار إلى دور الجزائر المباشر في الملف، والاستعدادات القائمة لملتقى جنيف بسويسرا، الذي سيجمع جل أطراف ملف الصحراء، فإن البلدين، يقول معتضد، مدعوان أكثر من أي وقت آخر إلى تكتيف اللقاءات وبناء حوار مباشر وبنّاء لتقريب وجهات النظر على مستوى عدة ملفات تتعلق بالتعاون بينهما.
واسترسل المحلل ذاته، أن المبادرة التي حملها خطاب المسيرة الخضراء لهذه السنة تندرج في إطار الرؤية الملكية لتعزيز أليات التواصل المباشر بين بلدين جارين تربطهما تحديات و رهانات مشتركة يجب ترجمتها إلى طموحات مشتركة للمساهمة في النهوض الإجتماعي و الإقتصادي للمنطقة بكاملها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
لأنها لوكانت كذلك لتم حلها ما بعد بومدين مباشرة.
ـ و ما يبين كلامي ، عندما إنسحبت موريطانيا من
القضية، كم إنقلابا وقع ؟ وكم رئيساً جاء بعد المختار
ولد داده.
خلاصة: حل القضية ليس بيد المغرب و الجزائر وحدهما،
و لو كان عن طريق إستفتاء شعبي هنا أوهناك.
انه الغرب يا سادة الذي ضد وحدتنا لأنه يعلم لو تصالح المغرب والجزائر لخسر الكثير والكثير انهم يستعملون مقولة فرق تسد وحكامنا كالبعير له يتفطنو
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لن نتقدم أبدا إذ لم نضع يدا في يد مع الإخوان الجزائريين.
الى متى سيبقى هذا الحقد والجهل.
الجالية المغربية والجزائرية في الخارج يعيشون كالاخوة.
وفي بلاد الخرب -
فوقاش نتقدمو..........
نريد فتح الحدود.
الإحترام يفرض بالرقي.... وكل الدول الراقية يتودد المتخلفون للتقارب معها.
لنبيكم نفتت ونفرق بعضنا ونستعبد شعوبنا اتقو الله
هيا ندعو الله جميعا وهو الدي يعلم السر وما يخفى في هده اليلة كل من اراد بهدا الشعبين سوء فاشغله بنفسه وشتت جمعه ويقطع دابره عاجلا غير اجلا ومن ارد به خيرا ان ينصره الله ويباك في عمره .
هدا الدعاء على المسولين والشعبين وادعو الجميع الى السعي للخير والصلح كما امرنا الله عز وجل .
beaucoup de mal que du bien
هل يمكن لنظام بهذه العقلية أن يتعامل إيجابا مع اليد الممدودة إليه لطي المشاكل المفتعلة؟
وألا يحق لنا نفس الطموح ولو بعد حين :تشكيل جيش مغاربي يحمينا من جحافل الجنوب ويصد أطماع ومخاطر الشمال...؟؟؟!!!هههه إنها مجرد تمنيات وأحلام لاتنزعجوا إنها مجرد مزحة....
ناموا ولاتسيقضوا ..
إستمروافي عنادكم وتعنتكم فإننا نفاخر بكم الأمم. ..
دعاة مؤتمر "طنجة" لم ينتصروا فكيف لجيلكم أن ينتصر . ...
السبب هو ان الجزائر باصرار المغرب على فتح الحدود
تظن انه يعاني اقتصاديا والحل هو فتح الحدود لذلك تريد اللعب بورقة الحدود ظنا منها انها تضعفه
ادا فتحت القلوب هانت الحدود