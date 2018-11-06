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الرئيسية | سياسة | الخطاب الملكي ينعش الآمال في تجاوز خلافات "الإخوة الأعداء"

الخطاب الملكي ينعش الآمال في تجاوز خلافات "الإخوة الأعداء"

الخطاب الملكي ينعش الآمال في تجاوز خلافات "الإخوة الأعداء"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:50

دعوة صريحة ومباشرة وجهها الملك محمد السادس إلى قادة الجارة الشرقية لتجاوز الخلاف التاريخي بين البلدين، مؤكدا أن "المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".

الجالس على العرش اعترف، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ43 لذكرى المسيرة الخضراء، بأن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول، موردا أن "مصالح شعوبنا هي في الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا"، متوقفا عند "واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، في تناقض صارخ وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر الأخوة، ووحدة الدين واللغة، والتاريخ والمصير المشترك".

واعتبر العاهل المغربي أن "الواقع لا يتماشى مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير والاستقلال على تحقيق الوحدة المغاربية، والذي جسده آنذاك مؤتمر طنجة سنة 1958، الذي نحتفل بذكراه الستين"، متوقفا عند "موقف المملكة المساند للثورة الجزائرية في توطيد العلاقات بين العرش المغربي والمقاومة الجزائرية، وأسس للوعي والعمل السياسي المغاربي المشترك".

واقترح قائد البلاد على القادة الجزائريين إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها، مؤكدا أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين.

وتتمثل مهمة هذه الآلية، يضيف العاهل المغربي، في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات. ويمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية.

وفِي هذا السياق، سجل الأستاذ الباحث في جامعة شيربورك الكندية، هشام معتضد، أن "الانفتاح المباشر الذي حمله خطاب العاهل المغربي على الجزائر، يأتي في إطار دأب عليه الملك محمد السادس في خطاباته، حيث إن جل الخطابات الملكية التي تطرقت إلى العلاقات بين المغرب والجزائر تميزت دائما بالاستعداد المغربي لحوار جاد ومسؤول للمضي قدما إلى تطوير العلاقات بين البلدين".

وأورد الباحث في العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الخطاب الملكي لهذه السنة تميز بتقديمه لآليات عملية للحوار وتأكيده لاستعداد المغرب الدائم والمنفتح على تفعيل الحوار بين البلدين لتجاوز الجمود السياسي في العلاقة بين البلدين، خاصة وأن الظرفية الحالية تحتم على التكتلات الإقليمية تجاوز التحديات التي تعيشها المنطقة المغاربية".

واعتبر صاحب كتاب "شرطة الأمم المتحدة في تسيير الأزمات" أن الخطاب الملكي الذي تحدث عن استعداد المغرب للاطلاع على المقترحات الجزائرية في هذا الباب، "أكد على المكانة التي يحظى بها هذا البلد لدى المملكة المغربية، خاصة وأن الموقع الجغرافي الذي يجمع البلدين يحتم عليهما تقوية أواصر التعاون للنهوض بالتنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعبان".

فبالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص قضية الصحراء الذي أشار إلى دور الجزائر المباشر في الملف، والاستعدادات القائمة لملتقى جنيف بسويسرا، الذي سيجمع جل أطراف ملف الصحراء، فإن البلدين، يقول معتضد، مدعوان أكثر من أي وقت آخر إلى تكتيف اللقاءات وبناء حوار مباشر وبنّاء لتقريب وجهات النظر على مستوى عدة ملفات تتعلق بالتعاون بينهما.

واسترسل المحلل ذاته، أن المبادرة التي حملها خطاب المسيرة الخضراء لهذه السنة تندرج في إطار الرؤية الملكية لتعزيز أليات التواصل المباشر بين بلدين جارين تربطهما تحديات و رهانات مشتركة يجب ترجمتها إلى طموحات مشتركة للمساهمة في النهوض الإجتماعي و الإقتصادي للمنطقة بكاملها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - RAMO الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:59
"الصحراء" هي ليست صراعاً ثنائياً بين المغرب والجزائر.
لأنها لوكانت كذلك لتم حلها ما بعد بومدين مباشرة.
ـ و ما يبين كلامي ، عندما إنسحبت موريطانيا من
القضية، كم إنقلابا وقع ؟ وكم رئيساً جاء بعد المختار
ولد داده.
خلاصة: حل القضية ليس بيد المغرب و الجزائر وحدهما،
و لو كان عن طريق إستفتاء شعبي هنا أوهناك.
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9
2 - المغربي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:07
الجزاير باغا جوج احوايج ...الصحراء اتاخذها العصابة ويجيو هما ايديرو امعاهم الكنفدرالية ويديو كلشي ...ولا اياخذو النص اديال الصحراء بالتراضي واقصاء العصابة...يعني ماكاين حل....المهم في هاد الشي كامل الا كان المغرب ازوين والشعب اديالو هاني....الباقي في العالم ادبر راسو ....راه مايديرو والو ....الجزاير حالتها تعطيك الدلالات اعلى مستواها....تيدوخو في راسهم....الله خليكم مفتونين
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4
3 - جواد أبير الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:13
مشكلة المغرب والجزائر تشبه إلى حد كبير تلك الحصى الصغيرة التى قد تدخل لحدائك وتقوم بإزعاجك بإستمرار...
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1
4 - Faicel DZ الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:16
والله بارك الله فيك سيادة الملك حتى نحن الجزائريين نتمنى أن نتحد وتفتح الحدود لان ما يجمعنا أكبر بكثير من التفاهات التي تفرقنا
انه الغرب يا سادة الذي ضد وحدتنا لأنه يعلم لو تصالح المغرب والجزائر لخسر الكثير والكثير انهم يستعملون مقولة فرق تسد وحكامنا كالبعير له يتفطنو
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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82
5 - عين الصواب. الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:18
الملك طرح اقتراحات يعرف جوابها مسبقا وهو الرفض الجزائري، والدعم اللامشروط لانفصالي الصحراء، للأسف مافرقه الإستعمار لن يجمعه أبناء المستعمر من البلدين، نحن المغاربة المعروفون تاريخيا بالمغرب الأقصى والجزائريين أي مغاربة المغرب الأوساط شعب واحد وأمة واحدة فكفى من الضحك على الذقون فلن ترضى فرنسا انسجامكم واجتماعكم وما جنرالاتها في الجزائر إلا لهذا الغرض.
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28
6 - عبدالله الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:19
الجزائر ستفهمها بشكل مغاير........
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8
7 - طارق المغربي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:19
إذا طال خلاف بين طرفين فأعلم ان كلاهما مخطئ...صراحة أتأسف على كوني ولدت بشمال إفريقيا وسط العرب المستعربة والأمازيغ المستعربة...حين أرى دولا مثل السويد والدنمارك وغيرهما أكره اليوم الذي ولدت فيه ...ولكنها مشيئة الله ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
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10
8 - mostefa الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:21
السلام على كل من يساهم ولو بكلمة لتوحيد الصف بين الاشقاء وانا كجزائري اتمنى ان تزول كل الحواجز والحدود بيننا لان في ذلك رضى الرحمن وغضب وخزي للشيطان
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31
9 - ولد زايو الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:23
يا ربي تفتح الحدود وينتعش الإقتصاد في مجال التهريب من طرف الإخوة في الجزائر والمغرب. الجزائري والمغربي يستفيدان معا. اما سياسة البلدين لا تهمنا لا من بعيد ولا من قريب. فقدنا الثقة في كل شيء. دعوا أبناء الحدود من الجزائر والمغرب يكلو طرف اديال الخبز. والباقي لي حب السياسة راه العام أطيب!!!
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5
10 - كريم التطاوني دار اسنوس الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:28
بسم الله الرحمان الرحيم ( ولا تنسوا الفضل بينكم) صدق الله العظيم هذا ما اراد ملك المغرب ان يذكر به الجارة الجزائر
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5
11 - مغربي حر الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:31
لو فتحت الحدود بين المغرب والجزائر سيكون انتعاش اقتصادي وسياحي, كفانا من الأفكار السلبية.
لن نتقدم أبدا إذ لم نضع يدا في يد مع الإخوان الجزائريين.
الى متى سيبقى هذا الحقد والجهل.
الجالية المغربية والجزائرية في الخارج يعيشون كالاخوة.
وفي بلاد الخرب -
فوقاش نتقدمو..........
نريد فتح الحدود.
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19
12 - عايق وفايق الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:34
لن يحدث أي تقارب بين المغرب والجزائر إلا بعد فرض المغرب هيبته وقوته إن على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو العسكري......
الإحترام يفرض بالرقي.... وكل الدول الراقية يتودد المتخلفون للتقارب معها.
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4
13 - مغربي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:34
لن يتغير الحال الا بازمة كبرى تحل اما بالجزائر او بالمغرب وهما معا. نسال الله العلي القدير اللطف فيما جرت به الاقلام.
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2
14 - المغربي الحر الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:36
الم نفهم بعد ان بلدا مثل الجزائر وما فعله فينا من كيد و تسليح مجموعة مسلحة لزعزعة استقرار مملكتنا و ما يكنه جنرالات الجزائر من حقد على المغرب هو بلد عدو و ليس صديق؟ على المغرب ان يفيق من حلمه و يرى الأمور بواقعية فهولاء الأعداء اخبث و العد من ان يكونوا اخوة
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-4
15 - sohail الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:36
فتح الحدود سيؤدي الى انخفاض اسعار البترول في المغرب والى انخفاض ثمن الخضر والفواكه في الجزائر وهذا لن يقبله لوبي الفساد في كل جانب وبالتاي ستبقى دار لقمان على حالها حتى يزرع الله في قلوب حكامنا القناعة
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7
16 - لبنى الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:44
با ربي تبقى الحدود مسدودة الى يوم الدين..
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-6
17 - الامل في الله الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:46
الامل في الله والرزاق هو الله والغني هو الله في كل هده العقود التي مضت لم يمنع الحدود المغلقة شي من رزق الله غير انه يحز في النفس دول الغرب والنصارى متفقة ومتحدة ومتضامنة ونحن اعداء نتراشق بالكلام والتنمر شي مبكي امة محمد مادا ستقوون
لنبيكم نفتت ونفرق بعضنا ونستعبد شعوبنا اتقو الله
هيا ندعو الله جميعا وهو الدي يعلم السر وما يخفى في هده اليلة كل من اراد بهدا الشعبين سوء فاشغله بنفسه وشتت جمعه ويقطع دابره عاجلا غير اجلا ومن ارد به خيرا ان ينصره الله ويباك في عمره .
هدا الدعاء على المسولين والشعبين وادعو الجميع الى السعي للخير والصلح كما امرنا الله عز وجل .
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5
18 - amzil الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:46
non a l ouverture des frontieres
beaucoup de mal que du bien
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-3
19 - بوشعيب مساعد الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:48
" أقْدمت السلطات الجزائرية على سحب مجموعة من الكتب والقواميس التي ألّفها كُتاب مغاربة من الصالون الدولي للكتاب، الذي تُنظمه وزارة الثقافة بقصر المعارض في الجزائر العاصمة، بسبب احتوائها على ما أسمته بـ "الخرائط الممنوعة" التي تخص موضوع الصحراء المغربية." هسبريس
هل يمكن لنظام بهذه العقلية أن يتعامل إيجابا مع اليد الممدودة إليه لطي المشاكل المفتعلة؟
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20 - ملاحظ الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:56
الرئيس الفرنسي "ماكارونا"يدعو إلى تشكيل جيش أوربي موحد...
وألا يحق لنا نفس الطموح ولو بعد حين :تشكيل جيش مغاربي يحمينا من جحافل الجنوب ويصد أطماع ومخاطر الشمال...؟؟؟!!!هههه إنها مجرد تمنيات وأحلام لاتنزعجوا إنها مجرد مزحة....
ناموا ولاتسيقضوا ..
إستمروافي عنادكم وتعنتكم فإننا نفاخر بكم الأمم. ..
دعاة مؤتمر "طنجة" لم ينتصروا فكيف لجيلكم أن ينتصر . ...
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0
21 - مغربي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 00:00
ا نا ضد فتح الحدود الشرقية
السبب هو ان الجزائر باصرار المغرب على فتح الحدود
تظن انه يعاني اقتصاديا والحل هو فتح الحدود لذلك تريد اللعب بورقة الحدود ظنا منها انها تضعفه
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22 - طارق الأربعاء 07 نونبر 2018 - 00:09
اتمنى فتح القلوب قبل الحدود
ادا فتحت القلوب هانت الحدود
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23 - المنطق الأربعاء 07 نونبر 2018 - 00:10
نسأل الله في هذه الاونة المباركة ان يبارك جهود جلالة الملك لفتح الحدود بيننا و بين الشقيقة الجزاءر ويعم الرخاء بلدينا ان شاء الله.
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