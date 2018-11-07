التحفيظ العقاري يدخل مجلس الحكومة الأسبوعي

هسبريس - و.م.ع

ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وإثر ذلك، يضيف البلاغ، ينتقل المجلس إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.