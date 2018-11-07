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كُتّاب وآراء
هذه خلفيات اقتراح الملك آلية سياسية للحوار المباشر مع الجزائر
مر المغرب من مرحلة التعبير عن حسن النية والإرادة السياسية لتجاوز الخلافات القائمة مع الجزائر إلى مرحلة جديدة دشنها الملك محمد السادس بدعوته إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار المباشر مع الجزائريين؛ وذلك في خطاب بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء.
مصدر رسمي رفيع المستوى أوضح أن اقتراح العاهل المغربي لآلية مشتركة للعمل مع الأشقاء في الجزائر تهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة النظر في كل القضايا الثنائية العالقة بين البلدين، مشيرا إلى أنها "مفتوحة لمناقشة جميع المواضيع بدون استثناءات أو طابوهات؛ أي بالوضوح التام بين الجارين".
وأضاف مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "الآلية المقترحة تقترح إنشاء إطار للتعاون الثنائي بين المغرب والجزائر لبحث الإمكانيات والفرص التي تضيع بين البلدين، خصوصا على مستوى المشاريع التنموية التي يمكن أن تساهم في تنمية التجارة والاستثمار وخلق فرص الشغل".
كما تهدف هذه الآلية الجديدة، وفق المتحدث نفسه، إلى "تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين المغرب والجزائر في القضايا الإقليمية المهمة، من قبيل الهجرة والإرهاب".
ووفق للمصدر ذاته فإن الملك محمد السادس حدد فقط الإطار العام لهذه الآلية المشتركة، لكن حيثيات تنفيذها مطروحة للنقاش مع المسؤولين الجزائريين لتحديد مستوياتها الحكومية وحجمها وهياكلها والقضايا التي يمكن أن تشتغل عليها، موردا أن الرباط تنتظر اقتراحات وأفكار كيفما كانت من قبل الجزائر للمرور إلى مرحلة التنفيذ.
وفي انتظار صدور رد فعل رسمي من قبل المسؤولين الجزائريين، ترحب الرباط بالمساهمات وجميع الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين. وقال المصدر ذاته إن "المغرب لديه رغبة واسعة للمرور من مرحلة النظري إلى التطبيقي".
"اقتراح إنشاء هذه الآلية من طرف الملك محمد السادس لا يتعلق بتطورات نزاع الصحراء، بل ستبحث كيفية النهوض بالمنطقة المغاربية والانكباب على تحسين الأوضاع. لكن هذه اللجنة المشتركة يمكنها إن أرادت أن تناقش قضية الصحراء بكل وضوح ومسؤولية"، يضيف المتحدث ذاته.
وكان الملك محمد السادس أكد في خطاب المسيرة الخضراء أنه طالب منذ توليه العرش "بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية".
وبكل وضوح ومسؤولية، يقول عاهل المملكة: "أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".
وجدد العاهل المغربي التزامه بالعمل "يدا في يد مع إخواننا في الجزائر، في إطار الاحترام الكامل لمؤسساتها الوطنية"، وأضاف: "اعتبارا لما نكنه للجزائر، قيادة وشعبا، من مشاعر المودة والتقدير، فإننا في المغرب لن ندخر أي جهد من أجل إرساء علاقاتنا الثنائية على أسس متينة من الثقة والتضامن وحسن الجوار، عملا بقول جدنا صلى الله عليه وسلم: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
أما اليد التي مدها جلالة الملك للجزائر، ولو انها مبادرة طيبة، فلا اظن انها ستجد صدى طيبا من لدن السلطات الجزائرية، لكون هذه الأخيرة متشبثة بعرقلة وحدتنا الترابية وانطلاقا مما يصدر عن بعض السياسيين والصحافيين الجزائريين الذين يرمون بلادنا باشياء لا أساس لها من الصحة...
الحاصيل: الله يهدي ما خلق
Ou bien ce qui rentre par l’oreille droite sort de l’oreille gauche
Le gouvernement militaire dictateur algérien est obsédé pour l’atlantique
Donc il veule le Sahara par l’intermédiaire des bouzabels
شخصيا لا أعتقد ذلك، فطبيعة النظام الجزائري لا يسمح بأي تقارب ولا تغيير في الوضع الحالي داخل الجزائر أو خارجه......ممكن جدا أن يحدث تقارب في حالتين فقط.:
- انهيار أسعار البترول ومعه الإقتصاد الجزائري ومؤسساته
-أو تغيير النظام السياسي الحالي وزوال شردمة المتحكمين في رقاب الجزائريين.
وكيفما كان الحال فمبادرات المغرب حكيمة ورزينة وفي وقتها المناسب
فحالة الا حرب والا سلم تحفظ سلتطهم ولو انها تعريهم دوليا فهم النشاز. وبالمقابل فهم يحبذون ان ينتظروا المغرب حتى ينجز شيئا فيتحسرون ثم يقومون بتقليده سواء في مسجد الحسن 2 او ملف اعتماد المقررات المغربية في التعليم او مستقبلا في البرج المزمع تشيده
المهم أنا باحث مختص في الدراسات المغاربية وافهم جيدا الملف الجزائري وأعرف عقلية مسؤولي هذا البلد لهذا فأنا أؤكد والأيام ستريكم صدق استنتاجاتي أن لاشيء مما اقترح العاهل المغربي سيحقق لأنه بكل بساطة لاحياة لمن تنادي وما هي إلا صيحة في وادي
لاكن مع الأسف النظام الفلني سيرفضه جملة وتفصيلا
لأن إستمراره في الحكم مرهون بعدائه ضد المغرب
وخير دليل: إغتيال الرئيس بوضياف رحمه الله اللذي كان
يسعى الى توحيد الدول المغاربية ومحاربة الفساد بكل انواعه
لاكن جنيرالات ما يسمى ب "حزب جبهة التحرير" وأعوانهم
ما حابوش هاذا الشي
كذالك, إلغاء المسلسل الديموقراطي وتصفية أعضاء الحزب
الإسلامي : "le "fis وووو
والله الموفق.
هذا مايجب فعله وهذا هو الذي يجب ان يكون بين شعبين تجمعهم صلة الرحم والدم والدين والعادات والتقاليد...
ولكن قبل فتح الحدود يجب فتح القلوب المريضة والمعفنة من الشعبين وكفى سب وشتم وأنا وانت.
لنفترض تفتح الحدود إنشاء الله مافائدة تأتي عندي وأذهب لك وهناك كره بيننا!!!!لأجل لا شيء.
أريد فقط معرفة سبب هذا الكره والغباء؟
والله لا تجد له سبب فقط جهل وكبرياء زرعه فينا المستعمر...وللأسف نحن اغبياء..
فرقونا واستغلوا ثرواتنا واقتسموها مع حكامنا ووزرائنا..
ويبقى الشعب الجاهل أنا احسن منك وانت كذا وكذا وكذا...وفي الواقع نحن ولاشيء...شعوب متخلفة.
لأقل ولا اكثر.
انضروا الى الاوربين وكيف هو الشعب.
تساله عن ماجرى بين المانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا.
يقول لك دع السياسة بجانب نحن شعب نريد العيش.
ومايجرى وجرى بين السياسين لا يهمنا.
هذا الجواب سمعته من عند معضم الاوربين.
المهم اتمنى من الله عز وجل أن يتقبل حكامنا في الجزائر بصدر رحب مبادرة محمد السادس.
اللهم اجمع بين الشعبين الجارين والاخوين لما فيه الخير والبركة والحمد لله على نعمة الاسلام
المغرب والجزائر أن الجزائر هي التي تعيق الحوار لتجاوز المؤامرة الخارجية حتى تستمر القطيعة بيننا وبين الجزائريين التي لن تقوم بسببها تقدم و تنمية وبين البلدين .