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الرئيسية | سياسة | هذه خلفيات اقتراح الملك آلية سياسية للحوار المباشر مع الجزائر

هذه خلفيات اقتراح الملك آلية سياسية للحوار المباشر مع الجزائر

هذه خلفيات اقتراح الملك آلية سياسية للحوار المباشر مع الجزائر
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 11:30

مر المغرب من مرحلة التعبير عن حسن النية والإرادة السياسية لتجاوز الخلافات القائمة مع الجزائر إلى مرحلة جديدة دشنها الملك محمد السادس بدعوته إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار المباشر مع الجزائريين؛ وذلك في خطاب بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء.

مصدر رسمي رفيع المستوى أوضح أن اقتراح العاهل المغربي لآلية مشتركة للعمل مع الأشقاء في الجزائر تهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة النظر في كل القضايا الثنائية العالقة بين البلدين، مشيرا إلى أنها "مفتوحة لمناقشة جميع المواضيع بدون استثناءات أو طابوهات؛ أي بالوضوح التام بين الجارين".

وأضاف مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "الآلية المقترحة تقترح إنشاء إطار للتعاون الثنائي بين المغرب والجزائر لبحث الإمكانيات والفرص التي تضيع بين البلدين، خصوصا على مستوى المشاريع التنموية التي يمكن أن تساهم في تنمية التجارة والاستثمار وخلق فرص الشغل".

كما تهدف هذه الآلية الجديدة، وفق المتحدث نفسه، إلى "تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين المغرب والجزائر في القضايا الإقليمية المهمة، من قبيل الهجرة والإرهاب".

ووفق للمصدر ذاته فإن الملك محمد السادس حدد فقط الإطار العام لهذه الآلية المشتركة، لكن حيثيات تنفيذها مطروحة للنقاش مع المسؤولين الجزائريين لتحديد مستوياتها الحكومية وحجمها وهياكلها والقضايا التي يمكن أن تشتغل عليها، موردا أن الرباط تنتظر اقتراحات وأفكار كيفما كانت من قبل الجزائر للمرور إلى مرحلة التنفيذ.

وفي انتظار صدور رد فعل رسمي من قبل المسؤولين الجزائريين، ترحب الرباط بالمساهمات وجميع الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين. وقال المصدر ذاته إن "المغرب لديه رغبة واسعة للمرور من مرحلة النظري إلى التطبيقي".

"اقتراح إنشاء هذه الآلية من طرف الملك محمد السادس لا يتعلق بتطورات نزاع الصحراء، بل ستبحث كيفية النهوض بالمنطقة المغاربية والانكباب على تحسين الأوضاع. لكن هذه اللجنة المشتركة يمكنها إن أرادت أن تناقش قضية الصحراء بكل وضوح ومسؤولية"، يضيف المتحدث ذاته.

وكان الملك محمد السادس أكد في خطاب المسيرة الخضراء أنه طالب منذ توليه العرش "بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية".

وبكل وضوح ومسؤولية، يقول عاهل المملكة: "أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".

وجدد العاهل المغربي التزامه بالعمل "يدا في يد مع إخواننا في الجزائر، في إطار الاحترام الكامل لمؤسساتها الوطنية"، وأضاف: "اعتبارا لما نكنه للجزائر، قيادة وشعبا، من مشاعر المودة والتقدير، فإننا في المغرب لن ندخر أي جهد من أجل إرساء علاقاتنا الثنائية على أسس متينة من الثقة والتضامن وحسن الجوار، عملا بقول جدنا صلى الله عليه وسلم: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ابو صلاح الأربعاء 07 نونبر 2018 - 11:51
مبادرة قيمة وواقعية ولتكن الشجاعة عند حكام الجزائر للرد الايجابي عليها..لانهاء هده القطيعة بين جارين شقيقين ما يجمعهما اكثر ما يفرقهما مع كل المحبة والتقدير للشعب الجزائري
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50
2 - عبدالفتاح الغنضور الأربعاء 07 نونبر 2018 - 11:56
خطوة جريئة من الملك محمد السادس نصره الله فالمغرب و الجزائر إخوة فيصعب أن تفرق بين المغربي و الجزائري و الذي يجمع الشعب المغربي بالشعب الجزائري أكثر من الذي يفرقه فكفى من السياسات التنافرية وزرع الحقد بين البلدين فالمغرب و الجزائر ديما خاوا خاوا
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40
3 - Mouatene الأربعاء 07 نونبر 2018 - 11:58
من غير المستبعد ان تطلب منفذ يطل على المحيط الاطلسي ليكون لها مناء هناك وهكذا سيكون لها بحران ,البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلاسي
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-31
4 - م المصطفى الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:04
في اعتقادي الخاص، كان المغاربة ينتظرون من خطاب العاهل المغربي أشياء لها ارتباط بالواقع المعاش داخل الوطن والذي يعرفه الجميع والمتعلق بالتعليم والصحة والسكن والظروف الاجتماعية الهشة التي يعيشها بعض المواطنين.
أما اليد التي مدها جلالة الملك للجزائر، ولو انها مبادرة طيبة، فلا اظن انها ستجد صدى طيبا من لدن السلطات الجزائرية، لكون هذه الأخيرة متشبثة بعرقلة وحدتنا الترابية وانطلاقا مما يصدر عن بعض السياسيين والصحافيين الجزائريين الذين يرمون بلادنا باشياء لا أساس لها من الصحة...
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65
5 - ايت السجعي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:07
هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها المغرب الشقيقة الجزائر لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وقد سبق أن وجه نفس الدعوة مرارا وإن بصيغ مختلفة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله غير أن الملاحظ انه كلما نحت العلاقات بين البلدين منحى التحسن يختلق حدث ما يعيدها لنقطة الصفر ولهذا اخمن أن رد الجزائر سيكون سلبيا كما هي العادة اولا لحقد تاريخي يكنه النظام الجزائري للمملكة الشريفة وثانيا لأن الجزائر تعتبر بأن المغرب سيكون اكبر مستفيد من تطبيع العلاقات بين البلدين ما دام اقتصادها ريعيا لا ينتج شيئا تقريبا وثالثا لأن توجه الجزائر توجه صدامي يعتمد التسلح بشكل محموم واسهال المناورات ذات الحمولة الهجومية (اكتساح- طوفان) ثم سعي الجزائر لخنق المغرب اقتصاديا بفتح المعابر نحو موريتانيا والسعي للتصدير نحو افريقيا مع إحياء مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-الجزائر الذي ولد ميتا منذ بدايات القرن الحالي.
الحاصيل: الله يهدي ما خلق
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18
6 - Mohammed الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:10
Un discours plein d'ambition de transparence et de courage nécessité une volonté des 2 parts comme dernière chance de surmonter tous les problèmes qui font peur à la région.Tres très en en retard ces décisions,mais sauveront certainement nos peuples du déclin où ils sont.Un petit pas en avant et tout changera in challah pour le bien de tout le monde
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5
7 - karim الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:12
On verse de l’eau dans le sable
Ou bien ce qui rentre par l’oreille droite sort de l’oreille gauche
Le gouvernement militaire dictateur algérien est obsédé pour l’atlantique
Donc il veule le Sahara par l’intermédiaire des bouzabels
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4
8 - امازيغ الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:12
هذا ليس بالجديد فقد سبق للمغرب ان طالب بفتح الحدود، لكن الجزائر اعلنتها مرارا و تكرارا ان اي تقارب بينها و بين المغرب كفتح الحدود يجب ان يمر اولا عبر تسوية قضية الصحراء حسب الشرعية الدولية و هي ببساطة اجراء استفتاء تقرير المصير. و الجزائر تعلم جيدا ان الاستفتاء يعني الانفصال، اذن بالعربية تاعرابت الجزائر تقول لا تصالح و لا تفاهم بدون انفصال الصحراء.
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17
9 - عايق وفايق الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:13
هل يعني ذلك أن الزيارات المتبادلة بين الشعبين ستنطلق قريبا.....ويلتقي الشعبان في سطيف أو فاس أو وهران أو عنابة لأو طنجة أو أكادير أو ورقلة ...........
شخصيا لا أعتقد ذلك، فطبيعة النظام الجزائري لا يسمح بأي تقارب ولا تغيير في الوضع الحالي داخل الجزائر أو خارجه......ممكن جدا أن يحدث تقارب في حالتين فقط.:
- انهيار أسعار البترول ومعه الإقتصاد الجزائري ومؤسساته
-أو تغيير النظام السياسي الحالي وزوال شردمة المتحكمين في رقاب الجزائريين.
وكيفما كان الحال فمبادرات المغرب حكيمة ورزينة وفي وقتها المناسب
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8
10 - Hamed الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:14
ما دام المغرب هو الذي يقترح وياخذ المبادرة فلن ينصاعوا خاصة وان المغرب يراهن على تقارب على مستوى المشاريع التنموية. بطبيعة الحال فان فارق العملة المغربية و تربع المغرب كثاني مستثمر في افريقيا اخاف الجيران.
فحالة الا حرب والا سلم تحفظ سلتطهم ولو انها تعريهم دوليا فهم النشاز. وبالمقابل فهم يحبذون ان ينتظروا المغرب حتى ينجز شيئا فيتحسرون ثم يقومون بتقليده سواء في مسجد الحسن 2 او ملف اعتماد المقررات المغربية في التعليم او مستقبلا في البرج المزمع تشيده
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6
11 - Abounour الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:14
لن تتم قراءة الخطاب الملكي من طرف نظام الحركي بالشكل الذي يتوخاه الشعبان المغربي والجزائري بل سيعتبرها هذا النظام الفاشل مجرد مناورة من طرف المغرب لأنه بالنسبة لتفكيرهم الضيق سيعتبرون أننا نغرق في المشاكل وأصبحنا نستجدي الجزائر لإخراجنا منها وأن المغرب مقبل على ثورة الجياع باعتبار أن الجزائر كان يعتاش معها ملايين المغاربة وخصوصا القاطنين بالمدن الشرقية ونتيجة إغلاق الحدود أصبحوا يأكلون الحجر والتراب
المهم أنا باحث مختص في الدراسات المغاربية وافهم جيدا الملف الجزائري وأعرف عقلية مسؤولي هذا البلد لهذا فأنا أؤكد والأيام ستريكم صدق استنتاجاتي أن لاشيء مما اقترح العاهل المغربي سيحقق لأنه بكل بساطة لاحياة لمن تنادي وما هي إلا صيحة في وادي
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10
12 - عزالدين اهشمي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:16
انا في كامل الغبطة والسرور ككل المغاربة من هدا القرار الشجاع،من ملك شجاع.
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2
13 - BOP35 الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:17
إقتراح الملك نؤيده مئة بالمئة
لاكن مع الأسف النظام الفلني سيرفضه جملة وتفصيلا
لأن إستمراره في الحكم مرهون بعدائه ضد المغرب
وخير دليل: إغتيال الرئيس بوضياف رحمه الله اللذي كان
يسعى الى توحيد الدول المغاربية ومحاربة الفساد بكل انواعه
لاكن جنيرالات ما يسمى ب "حزب جبهة التحرير" وأعوانهم
ما حابوش هاذا الشي
كذالك, إلغاء المسلسل الديموقراطي وتصفية أعضاء الحزب
الإسلامي : "le "fis وووو
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9
14 - مالك الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:17
من قام بغلق الحدود المغرب ولأن يتساول بفتح الحدود.ياخي سياسة فاشلة مع احترامي الى شعب المغرب الشقيق والله من ناس احترام ناس المغرب تع كرم وجود لكن سياسة المخرن فاشلة
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-12
15 - Housseimi الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:22
جلالة الملك رمى الكرة في مرمى حكام الجزائر
والله الموفق.
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12
16 - جزايري الف بالمئة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:31
والله مبادرة حسنة من ملك المغرب (محمد6)...
هذا مايجب فعله وهذا هو الذي يجب ان يكون بين شعبين تجمعهم صلة الرحم والدم والدين والعادات والتقاليد...
ولكن قبل فتح الحدود يجب فتح القلوب المريضة والمعفنة من الشعبين وكفى سب وشتم وأنا وانت.
لنفترض تفتح الحدود إنشاء الله مافائدة تأتي عندي وأذهب لك وهناك كره بيننا!!!!لأجل لا شيء.
أريد فقط معرفة سبب هذا الكره والغباء؟
والله لا تجد له سبب فقط جهل وكبرياء زرعه فينا المستعمر...وللأسف نحن اغبياء..
فرقونا واستغلوا ثرواتنا واقتسموها مع حكامنا ووزرائنا..
ويبقى الشعب الجاهل أنا احسن منك وانت كذا وكذا وكذا...وفي الواقع نحن ولاشيء...شعوب متخلفة.
لأقل ولا اكثر.
انضروا الى الاوربين وكيف هو الشعب.
تساله عن ماجرى بين المانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا.
يقول لك دع السياسة بجانب نحن شعب نريد العيش.
ومايجرى وجرى بين السياسين لا يهمنا.
هذا الجواب سمعته من عند معضم الاوربين.
المهم اتمنى من الله عز وجل أن يتقبل حكامنا في الجزائر بصدر رحب مبادرة محمد السادس.
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6
17 - حدو الكابران الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:32
الملك برأ ذمة المغرب أمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة مما يقع في المغرب الكبير من تغييب لمصالح شعوب المنطقة بسبب إصرار الجزائر على خلق دويلة تابعة لها جنوب المغرب من أجل تقزيمه وفرملته حتى لا يكون منافسا لها من أجل الريادة في المنطقة.
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3
18 - abd 1 الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:35
بغقض النظر عن التوقيت فالمبادرة الملكية لها اهميتها و تضع الجزائر أمام واقع جديد فهنا لا يتعلق الأمر بالمطالبة بفتح الحدود أو الجلوس لمناقشة قضية الصحراء بل بمجرد آلية للحوار وبدون شروط مسبقة ولا أرى شخصيا كيف سترفض الجزائر هذه المبادرة وبأي مبررات .
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2
19 - Abouhamza الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:37
الله ينعل الشيطان ويخزيه
اللهم اجمع بين الشعبين الجارين والاخوين لما فيه الخير والبركة والحمد لله على نعمة الاسلام
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20 - حوار الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:38
هذا الموقف الذي اتخده الملك من الجزائر الغرض منه إرسال رسالة للشعبين الشقيقين
المغرب والجزائر أن الجزائر هي التي تعيق الحوار لتجاوز المؤامرة الخارجية حتى تستمر القطيعة بيننا وبين الجزائريين التي لن تقوم بسببها تقدم و تنمية وبين البلدين .
  
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