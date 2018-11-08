المالكي يترأس إطلاق فرع جمعية دولية للبرلمانيين

هسبريس من الرباط

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن إطلاق الفرع البرلماني المغربي لدى الجمعية الدولية للبرلمانيين من أجل السلام "يصادف احتفال الشعب المغربي بالذكرى 43 للمسيرة الخضراء، التي أكد فيها الشعب المغربي بطريقة سلمية وحضارية تشبته بوحدته الترابية".

كلمة المالكي جاءت خلال ترؤسه، الأربعاء بمقر المجلس، مراسيم إطلاق الفرع البرلماني المغربي لدى الجمعية الدولية للبرلمانيين من أجل السلام، بحضور رئيس الفدرالية العالمية للسلام، "طوماس والش"، والرئيسة عن الجانب الأوروبي للجمعية الدولية للبرلمانيين من أجل السلام في العالم، "إيرنا هينيكوت"، وأعضاء المكتب، ورؤساء الفرق من مجلس النواب ومجلس المستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن الفدرالية وبرلمانيين مغاربة.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن تكريس الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات "يعتبر صمام أمان أمام هذه التهديدات والمخاطر التي قد تنتتج الحروب والهجرة وأوضاعا من عدم الاستقرار".

من جهته، قال رئيس الفدرالية العالمية للسلام إن المغرب يحظى بتقدير كبير من باقي دول العالم "نظرا لما يتميز به من استقرار ولما يقدمه في مجال السلم والأمن"، موردا لمحة حول دور وأهداف الفدرالية وأهمية تأسيس فرع لها بالمملكة المغربية.

وقالت الرئيسة عن الجانب الأوروبي للجمعية الدولية للبرلمانيين من أجل السلام في العالم إن المغرب "يعتبر بلدا رائدا في مجال الاستقرار والأمن"، مضيفة أن المسيرة الخضراء "تشكل نموذجا استثنائيا في هذا المجال"، وأن البرلمانات تلعب دورا بارزا في تعزيز السلم والاستقرار من خلال مصادقتها على القوانين، وخاصة قوانين المالية، وكذا من خلال ممارستها لمختلف اختصاصاتها.

يُشار إلى أن الفدرالية العالمية للسلام هي منظمة غير حكومية لها وضعية استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وهي بمثابة شبكة دولية للأفراد والمنظمات، تضم ممثلين عن رجال الدين والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تحقيق السلام العالمي، ولها فروع وممثلون بمختلف بقاع العالم.