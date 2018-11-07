مجلس النواب يوضح بخصوص "تعطل إخراج القوانين"

هسبريس من الرباط

قالت رئاسة مجلس النواب: "على إثر نشر بعض المنابر الإعلامية لأخبار تفيد تعطل إخراج بعض القوانين إلى حيز الوجود، وتجسيدا لروح الانفتاح والوضوح المنتهجين من طرف مجلس النواب، يؤكد المجلس أن ما يروج محض افتراء وبعيد عن الحقيقة".

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "رئيس مجلس النواب، ومنذ شهر غشت 2018، اجتمع مع رؤساء الفرق واللجان الدائمة، من أجل برمجة شاملة ومدققة لعملية تشريع القوانين، سواء على مستوى المشاريع أو على مستوى المقترحات، وفق توجيهات وقرارات مكتب المجلس".

وأضاف البلاغ أن "كل مكونات المجلس عبرت عن استعدادها من أجل القيام بمجهودات إضافية لإخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية والعادية في أقرب وقت ممكن، على أساس الجودة والضبط، لما فيه مصلحة المجتمع المغربي ومؤسساته طبقا لروح الدستور والخطابات الملكية السامية".

ورغم طبيعة الفترة التشريعية الحالية التي يغلب عليها مناقشة مشروع قانون المالية، يضيف البلاغ، "فإن مشاريع القوانين والمقترحات الأخرى لم يتم إهمالها أو تأخيرها، وإنما هي مرتبة بالتوازي وفق نظام مضبوط، يسهر على تنفيذه مختلف أعضاء المجلس، بتنسيق مع رؤساء ومكاتب اللجان المعتمدة طبقا للنظام الداخلي للمجلس".

وبهذه المناسبة، بحسب البلاغ، "يدعو مجلس النواب المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار التي تهم المؤسسة التشريعية، مع التأكيد على أن رئاسة المجلس والمصالح الإدارية المختصة مستعدة لتقديم كل التوضيحات، والإجابة على تساؤلات نساء ورجال الإعلام".