24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:50
|13:16
|16:07
|18:33
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اعتقال امرأة بعد تهديدها بتفجير مستشفى بفرنسا
- لعروسي يرصد رسائل "غير مشفرة" لتطبيع المملكة مع الجزائر
- جمعية تطالب بحرية معتقلي الحركات الاحتجاجية
- رئاسة جامعة محمد الخامس تشد الحبل بين العثماني والوزير أمزازي
- رياضة الريشة الطائرة
الحكومة تُواصل الاقتراض من المؤسسات الدولية رغم تحذيرات جطو (5.00)
المغرب يدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي للنهوض بالبحث العلمي (5.00)
- الداودي "يحلم" بقتل الفقر وتوزيع ألف درهم على المعوزين بالبلاد - (116)
- فعاليات أمازيغية تنتظر زيارة لجنة أممية لكشف "عنصرية الدولة" - (70)
- دراسة: الغالبية الساحقة من المغاربة تعارض "التوقيت الصيفي" - (57)
- هذه تفاصيل قتل تونسي في "كابانو" بوزنيقة .. نهب واعتداء وذبح - (54)
- الحكومة تُواصل الاقتراض من المؤسسات الدولية رغم تحذيرات جطو - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
غوتيريس يؤيد الدعوة إلى حوار مغربي جزائري
استأثر خطاب الملك محمد السادس الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد المسيرة الخضراء باهتمام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إذ قال الناطق الرسمي باسمه، خلال ندوة صحافية عقدها مساء الأربعاء، بمقر مجلس الأمن الدولي، إن "غوتيريس لطالما كان مؤيدا على الدوام لحوار بناء بين المغرب والجزائر".
وردا على سؤال لأحد الصحافيين المعتمدين لدى مجلس الأمن حول اقتراح العاهل المغربي على الجزائر، "إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور"، قال ستيفان دوجاريك: "لقد كان الأمين العام أنطونيو غوتريس مؤيدا دائما لإجراء حوار معزز بين المغرب والجزائر".
كما جدد المتحدث تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة إنجاح محطة محادثات جنيف، المقررة في الخامس والسادس من دجنبر 2018، منوها في الوقت ذات بـ"الدعم الذي قدمه الملك محمد السادس للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام لمنطقة الصحراء، هورست كوهلر، في أفق استئناف المحادثات"، معتبرا ذلك "عاملا حاسما وداعما مهما قبيل انطلاق المائدة المستديرة بالعاصمة السويسرية جنيف".
وتابع المتحدث الرسمي بأن الأمين العام يرحب بـ"الردود الإيجابية على دعوة كولر الأطراف إلى المائدة المستديرة المزمع بسطها بداية دجنبر بجنيف"، معربا عن "أمله في أن تكون -المائدة المستديرة- الأولى بداية لمسار يفضي إلى حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا".
وكان الجالس على العرش قد اقترح في خطابه بمناسبة الذكرى الـ43 لذكرى المسيرة الخضراء، على القادة الجزائريين، إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها، مسجلا انفتاح المغرب على جميع الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين.
وتتمثل مهمة هذه الآلية، حسب قائد البلاد، في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات، كما يمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية.
كما اعتبر الملك محمد السادس في الخطاب ذاته أن "الطموح يتمثل في تعاون المغرب الصادق مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ودعم مجهودات مبعوثه الشخصي قصد إرساء مسار سياسي جاد وذي مصداقية"، كما تعكسه أيضا، "المبادرات البناءة، والتجاوب الإيجابي للمغرب مع مختلف النداءات الدولية لتقديم مقترحات عملية كفيلة بإيجاد حل سياسي دائم، على أساس الواقعية وروح التوافق، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي"، مشيرا أن المغرب "يبقى مقتنعا بضرورة أن تستفيد الجهود الحثيثة للأمم المتحدة، في إطار الدينامية الجديدة، من دروس وتجارب الماضي، وأن تتفادى المعيقات والنواقص التي شابت مسار مانهاست".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
لن يرهبنا صوت المدفع
امامك يا صاحب الجلالة
بدمائنا وارواحنا واولادنا .
ومن المستحسن ترك العلاقات كما هيا حتى يحل نزاع الصحراء ويذوب جليد المشاكل
الحوار الثاني وإزالة الغموض الذي يعكر وحدة الصف بين البلدين جميل جداً؛ هذا الموضوع صعب المنال مادامت الجزائر بعقلياتها الحالية، الجزائر ترى ﻷشياء عكس ما يراها المغرب، التعاون بين البلدين الجراين ستفتح المجالات المختلفة ﻻقتصادية وتبادل الآراء وتكامل وتبادل التجاري والخبرة.
المشكل يوجد في لجزائر، النظام الجزائري يضن أنه هو أغنى والمغرب هوا ضعيف. ﻻ ينفعهم رؤية المغرب قوياً؛ مع العلم أن تكامل ﻻقتصادية وتبادل تجاري ستستفيد منها الجزائر والمغرب.
الله وصى على الجار، لماذا ﻷن بعض الأحيان الجار يحسد جاره هدا ميقع عند ﻷعراب وﻻ يقع عند ﻻوربيون.