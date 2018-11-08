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الرئيسية | سياسة | غوتيريس يؤيد الدعوة إلى حوار مغربي جزائري

غوتيريس يؤيد الدعوة إلى حوار مغربي جزائري

غوتيريس يؤيد الدعوة إلى حوار مغربي جزائري
أحمد الساسي من العيون
الخميس 08 نونبر 2018 - 12:07

استأثر خطاب الملك محمد السادس الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد المسيرة الخضراء باهتمام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إذ قال الناطق الرسمي باسمه، خلال ندوة صحافية عقدها مساء الأربعاء، بمقر مجلس الأمن الدولي، إن "غوتيريس لطالما كان مؤيدا على الدوام لحوار بناء بين المغرب والجزائر".

وردا على سؤال لأحد الصحافيين المعتمدين لدى مجلس الأمن حول اقتراح العاهل المغربي على الجزائر، "إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور"، قال ستيفان دوجاريك: "لقد كان الأمين العام أنطونيو غوتريس مؤيدا دائما لإجراء حوار معزز بين المغرب والجزائر".

كما جدد المتحدث تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة إنجاح محطة محادثات جنيف، المقررة في الخامس والسادس من دجنبر 2018، منوها في الوقت ذات بـ"الدعم الذي قدمه الملك محمد السادس للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام لمنطقة الصحراء، هورست كوهلر، في أفق استئناف المحادثات"، معتبرا ذلك "عاملا حاسما وداعما مهما قبيل انطلاق المائدة المستديرة بالعاصمة السويسرية جنيف".

وتابع المتحدث الرسمي بأن الأمين العام يرحب بـ"الردود الإيجابية على دعوة كولر الأطراف إلى المائدة المستديرة المزمع بسطها بداية دجنبر بجنيف"، معربا عن "أمله في أن تكون -المائدة المستديرة- الأولى بداية لمسار يفضي إلى حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا".

وكان الجالس على العرش قد اقترح في خطابه بمناسبة الذكرى الـ43 لذكرى المسيرة الخضراء، على القادة الجزائريين، إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها، مسجلا انفتاح المغرب على جميع الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين.

وتتمثل مهمة هذه الآلية، حسب قائد البلاد، في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات، كما يمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية.

كما اعتبر الملك محمد السادس في الخطاب ذاته أن "الطموح يتمثل في تعاون المغرب الصادق مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ودعم مجهودات مبعوثه الشخصي قصد إرساء مسار سياسي جاد وذي مصداقية"، كما تعكسه أيضا، "المبادرات البناءة، والتجاوب الإيجابي للمغرب مع مختلف النداءات الدولية لتقديم مقترحات عملية كفيلة بإيجاد حل سياسي دائم، على أساس الواقعية وروح التوافق، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي"، مشيرا أن المغرب "يبقى مقتنعا بضرورة أن تستفيد الجهود الحثيثة للأمم المتحدة، في إطار الدينامية الجديدة، من دروس وتجارب الماضي، وأن تتفادى المعيقات والنواقص التي شابت مسار مانهاست".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ملاحظ الخميس 08 نونبر 2018 - 12:17
فرصة تاريخية بامتياز يجب استثمارها لمصحلة القادة و الشعبين المغربي و الجزائري في ظل وضع عالمي متقلب تحكمه بالدرجة الاولى المصالح الذاتية.....
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17
2 - المصير الخميس 08 نونبر 2018 - 12:31
لن نركع لن نركع
لن يرهبنا صوت المدفع
امامك يا صاحب الجلالة
بدمائنا وارواحنا واولادنا .
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-13
3 - الغافل الخميس 08 نونبر 2018 - 12:37
كثرة كلام وقلة فعل سمعنا هذه الاسطوانة المشروخة عدة مرات نريد حل فاصل ونهائي
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-6
4 - حاميدو الخميس 08 نونبر 2018 - 12:48
نتمنى أن تستجيب الجزاائر لدعوة الحوار مع المغرب وتنتهي حقبة العداوة بين البلدين فنحن اخوة وأشقاء وحرام أن تستمر هذه العداوة الى ما لا نهاية.
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0
5 - ابونذير الخميس 08 نونبر 2018 - 12:49
قبل بناء حوار بين البلدين يرجى احداث الية لبناء الثقة المنعدمة خصوصا وان الخطاب المغربي اتجاه الجزائر مزاجي تارتا الجزائر الشقيقة وتارتا الجزائر العدوة
ومن المستحسن ترك العلاقات كما هيا حتى يحل نزاع الصحراء ويذوب جليد المشاكل
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-1
6 - عقبة بن نافع الفهري الخميس 08 نونبر 2018 - 13:09
بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فكنا رواد الحضارات أما اليوم أصبحنا أذل خلق الله لابتعادنا عن ديننا الاسلامي الحنيف والذي جاء بالعدل والإحسان حيث أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه وإذا تخاصم مسلمين فيجب علينا كمسلمين وكاخوة ان نصلح ذات البين اما ننتظر من الغرب ان يصلح بين المسلمين فهذا هو الذل والهوان فلماذا ونحن المغاربة والجزاؤرين أولا إخوة ومسلمون لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حنا قلال واش فينا ما بتفرق المغرب هو الجزائر والجزائر هي المغرب والله أعلم بما في قلبي لأنني احبكم جميعا في وجه الله والسلام عليكم ورحمة الله
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7 - افران الاطلس المتوسط الخميس 08 نونبر 2018 - 13:18
اصلا لماذا الحوار مغربي جزائري حول الصحراء التي هي اصلا مغربية كيف يتحاور المغرب عليها مع الاخرين . حيث انها امور وشؤون داخلية مغربية. ما دخل الجزائر في الموضوع . الجزائر هي التي صنعت البوليساريو فلتاخد مسؤولتها في القضية . وتترك المغرب لشانه ماذا سنطالب من الجزائر؟ احصاء المرتزقة التي صنعت من بيدها . كيف يقبل المغرب بهذا نعم يتم الاحصاء الصحراويين الاصليين الذين اختطفوا بالقوة في عام 1976 نعم لاحصائهم لكن ليس من طرف الجزائربل من طرف الامم المتحدة والمغرب يتم احصائهم . في الاصل هذه القضية الجزائر ما هي الا معتدية على المغرب مائة في المائة لا يجب اي يتفاوض معها المغرب بل يقدم ضدها شكوى الى جانب الأمم المتحدة والمحكمة للعدالة الدولية . على كل الانتهاكات الجسيمة التي فعلتها الجزائر ضد المغرب منذ بدايات النزاع والذي سببه الاول هي الجزائر واسبانيا وموريتنيا باعانة الضالم القدافي تلك الزمن
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8 - Touhali الخميس 08 نونبر 2018 - 13:20
ممكن أن تنجح مبادرة الملكية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجزائر والمغرب وذالك بفتح الحوار بين البلدين.
الحوار الثاني وإزالة الغموض الذي يعكر وحدة الصف بين البلدين جميل جداً؛ هذا الموضوع صعب المنال مادامت الجزائر بعقلياتها الحالية، الجزائر ترى ﻷشياء عكس ما يراها المغرب، التعاون بين البلدين الجراين ستفتح المجالات المختلفة ﻻقتصادية وتبادل الآراء وتكامل وتبادل التجاري والخبرة.
المشكل يوجد في لجزائر، النظام الجزائري يضن أنه هو أغنى والمغرب هوا ضعيف. ﻻ ينفعهم رؤية المغرب قوياً؛ مع العلم أن تكامل ﻻقتصادية وتبادل تجاري ستستفيد منها الجزائر والمغرب.
الله وصى على الجار، لماذا ﻷن بعض الأحيان الجار يحسد جاره هدا ميقع عند ﻷعراب وﻻ يقع عند ﻻوربيون.
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