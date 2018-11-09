الهمس والبكوري يراقبان انتخابات الكونغرس الأمريكية‎

هسبريس من الرباط

شارك كل من المستشارين محمد البكوري وعبد الكريم الهمس في عملية مراقبة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لسنة 2018، التي عقدت بالولايات المتحدة الأمريكية.

الوفد الدولي ضم 100 برلماني وبرلمانية يمثلون الدول أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقد قام وفد مجلس المستشارين بالمشاركة في دورة نظمتها الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لتأطير وفود المراقبين البرلمانيين بالعاصمة واشنطن يومي 3 و4 نونبر 2018، حيث تم تقديم عروض من طرف ممثلي مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان "ODHIR"، ومجموعة من المرشحين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وممثلي اللجان المكلفة بتنظيم العمليات الانتخابية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة من رؤساء معاهد الأبحاث السياسية، وإعلاميين دوليين وأمريكيين.

وقامت اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بانتداب المستشارين محمد البكوري وعبد الكريم الهمس لزيارة مجموعة من مكاتب الاقتراع بدائرة كوينز، التابعة لمدينة نيويورك، بهدف تجميع المعطيات والملاحظات حول سير العملية الانتخابية.

وقام المستشاران بتقديم تقريرهما النهائي بعد إغلاق مكاتب الاقتراع وإرساله الى اللجنة المركزية التابعة للجمعية البرلمانية للمنظمة بالعاصمة واشنطن. وسترفع الأمانة العامة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريرها النهائي حول سير العملية الانتخابية الأمريكية الى كل من رئاسة الجمعية البرلمانية، والمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسيتم عرضه ومناقشته خلال أشغال الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية المزمع عقدها بفيينا شهر فبراير المقبل.

كما حضر وفد مجلس المستشارين، بدعوة من قيادة الحزب الديمقراطي بولاية نيويورك، حفل الإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي الذي نظمه الحزب الديمقراطي بالدائرة الانتخابية الثالثة لولاية نيويورك، حيث التقى محمد البكوري وعبد الكريم الهمس بمجموعة من قيادات الحزب، على رأسهم عضو الكونغرس Thomas SUOZZI، ورئيس الهيئة التشريعية عن دائرة ناسو بولاية نيويورك Arnold DRUCKER، وعضو المجلس الوطني الديمقراطي Charles LAVINE، وأمين عام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة Malik NADEEM ABID.

كما سيعقد وفد مجلس المستشارين لقاءات مماثلة مع مجموعة من قيادات الحزب الديمقراطي بولاية نيويورك في غضون الأيام المقبلة، فضلا عن لقاء مع عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري Lee ZELDIN.