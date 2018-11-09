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الرئيسية | سياسة | بعد سبع سنوات من التسيير.. أي حصيلة لحزب العدالة والتنمية؟

بعد سبع سنوات من التسيير.. أي حصيلة لحزب العدالة والتنمية؟

بعد سبع سنوات من التسيير.. أي حصيلة لحزب العدالة والتنمية؟
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:45

مرّت سبع سنوات على صعود الإسلاميين إلى الحكم بالمغرب، بعدما نجح حزب العدالة والتنمية في الفوز بمحطتين انتخابيتين منذ اندلاع "الربيع الديمقراطي" سنة 2011، بحيث وعدت الحكومة الإسلامية المواطنين المغاربة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتدهورة، كما نادت بضرورة محاربة الفساد ومجموعات الضغط التي تحتكر ثروات المملكة، وهي الشعارات التي ما فتئت ترددها على مسامع المواطنين خلال الحملات الانتخابية.

وفي الوقت الذي دافع فيه عبد الإله بنكيران بقوة عن حصيلة ولايته الحكومية، ومازال خليفته سعد الدين العثماني يسير على النهج ذاته، تعالت أصوات المنتقدين للسياسات العمومية التي تعدّها حكومة الإسلاميين منذ توليها لزمام تسيير الشأن العام، نتيجة "تغييبها للبعد الاجتماعي في القوانين التي تخرجها إلى حيز الوجود، فضلا عن عدم توفرها على برنامج اقتصادي ومالي"، مبرزة أنها تكتفي بالتنفيذ الحرفي لتعليمات المؤسسات المالية الدولية.

وهاجمت الجمعيات الحصيلة الحقوقية للحكومتين معا، بسبب محدودية البرامج الهادفة إلى تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، من خلال المسّ بالحريات النقابية ومصادرة حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، بالإضافة إلى ضعف تنزيل القوانين التنظيمية التي ينص عليها الدستور الجديد.

جريدة هسبريس الإلكترونية تقف عند أهم الانتقادات التي طالت حصيلة الإسلاميين، بعدما استقت آراء مختلف الفاعلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تكوين نظرة عامة لدى القارئ حول إنجازات وإخفاقات الحكومتين.

الشناوي: غياب البعد الاجتماعي في البرامج الحكومية

قال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إن "البعد الاجتماعي غائب في البرامج الحكومية، لأنها لا تضع المواطن في صلب اهتماماتها، ولا تقدم مشروعا مجتمعيا صالحا للمواطن والبلد، بسبب خدمتها لأجندة اللوبيات واتباعها لتعليمات المؤسسات النقدية الدولية"، مرجعا هذا الوضع إلى انعدام الصلاحيات الكاملة للحكومة التي هي "من عيوب الدستور الجديد، بل حتى رئيس الحكومة، سواء السابق أم الحالي، لم يستغل الهامش البسيط الذي أعطي له مقارنة مع الدستور السابق، باعتبار الصلاحيات الأساسية مازالت في يد المؤسسة الملكية التنفيذية، لذلك يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها مادامت دخلت إلى اللعبة".

وأضاف الشناوي، في حديث لهسبريس، أن "الخدمات الاجتماعية شهدت تراجعات كبيرة؛ ففي مجال التعليم لم تقم الحكومة بأي مجهود مالي أو سنّ سياسة جديدة، بحيث اقترحنا تخفيض ميزانيات القطاعات الوزارية من أجل إرساء نظام تعليمي حديث وديمقراطي أساسه المدرسة والجامعة العمومية، بينما عمدت الحكومة إلى خصخصة التعليم، في الوقت الذي تعتبر فيه المدرسة العمومية رقم واحد في العديد من الدول الرأسمالية".

وأوضح النائب البرلماني عن مقاطعة أنفا بالدار البيضاء أن "ميزانية الصحة مازالت تراوح مكانها، في حين تتحدث المنظمة العالمية للصحة عن عشرة في المائة على الأقل من الميزانية العامة للبلاد، حتى تكون مقبولة فقط حسب المعايير الدولية. أما مجموع الموارد البشرية داخل القطاع فلا يتجاوز 57 ألفا، فيما يوجد خصاص مهول يقدر بالآلاف".

وشدد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على "غياب سياسة وطنية للصحة؛ ذلك أنها تتغير بتعاقب الوزراء، والدليل على ذلك ما يقوم به أنس الدكالي حاليا، نتيجة غياب خارطة طريق موحدة؛ إذ يحضر البعد الانتخابي بقوة، إلى جانب غياب التجهيزات والتحفيزات وضعف فرص الشغل، ثم ضرب التقاعد والسعي إلى ضرب الاستقرار الوظيفي".

وختم الشناوي تصريحه بقوله: "أفرغت المؤسسات الدستورية من محتواها، لأن القرارات تُتخذ من الأعلى، وأبرز دليل هو وزراء السيادة الذين لا يخضعون للمساءلة من قبل المواطنين، وكذلك غياب المراقبة المباشرة للحكومة على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف المخططات التنموية القطاعية، دون إغفال الريع والفساد في مجال المحروقات".

الهوير العلمي: علاقة المركزيات النقابية بالحكومة في أسوأ مراحلها

خالد العلمي الهوير، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "البلاد تعرف مشهدا وطنيا ديناميكيا يتمثل في تزايد احتجاجات الشارع، مقابل مشهد كلاسيكي يتجلى في اجتماعات المجلس الحكومي المتجاوزة، بالإضافة إلى وجود هرم سكاني قاعدته غارقة في التهميش والفقر وقمته شديدة الثراء بشكل غير مقنع، لأن الثروة لا تنعكس على الوضع الاقتصادي ولا تساهم في خلق فرص الشغل".

وأضاف العلمي أن "هنالك تراجعات حقوقية خطيرة بسبب عدم إشراك مكونات المجتمع؛ ما يهدد مستقبل المغرب، بحيث اكتوت الطبقة العاملة بالإجراءات التي تمس المكتسبات الاجتماعية؛ ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية مقابل الزيادات المرتفعة في الأسعار وغلاء المعيشة، ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق ظرفي ولا تنتج مبادرات من شأنها احتوائه بشكل نهائي".

وبخصوص الحوار الاجتماعي، أوضح القيادي النقابي أن "الحكومة الحالية لم تحترم منهجيته وإن لم تكن ممأسسة من ذي قبل؛ ما يعكس غياب ثقافة الحوار لديها، إذ كانت الحكومات السابقة تعقد لقاءات على الأقل مع المركزيات ويتم التوصل إلى اتفاقات. هذه المرحلة من أسوأ المراحل في علاقة الحكومة مع الحركة النقابية والمجتمع المدني، لأن الحصيلة سيئة جدا بسبب بحثها عن الحلول السهلة، فهي حكومة بأدمغة محنّطة غير قابلة على الابتكار".

بادو: إقرار شكلي باللغة الأمازيغية في الدستور مع وقف التنفيذ

أثار موضوع تدبير ملف الأمازيغية من قبل الحكومتين استياء النشطاء الأمازيغ بشدة، الذين يطالبون بالإفراج الفوري عن مشاريع القوانين التنظيمية، محملين الحكومة مسؤولية المسارات المستقبلية التي يمكن أن تنحو إليها الأمور في ظل تنامي الإحساس بـ"التذمر" و"الإحباط" لدى مكونات الحركة الأمازيغية.

وفي هذا السياق، قال عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إن "الحكومة الحالية لم تتقدم قيد أنملة في الموضوع، ماعدا المرسوم الأخير بخصوص استعمال اللغتين الرسميتين، وكل ما يضمّه في ثناياه من رسائل ملغومة ظاهرها المساواة بين اللغتين وباطنها استمرار تكريس هيمنة اللغة العربية على المشهد اللغوي المغربي وتمكينها من بسط سيطرتها على الإدارة في ظل العجز الذي تعاني منه اللغة الأمازيغية، والأدهى من هذا أنها احتجزت مشاريع القانونين التنظيميين الذين من المفروض أن ينظما الفوضى والضبابية التي تعيشها السياسة اللغوية ببلادنا".

وأضاف بادو أن "الطابع الرسمي للأمازيغية بقي حبيس دفتي الدستور بعد سبع سنوات عجاف، رغم كونه إقرارا شكليا مع وقف التنفيذ إلى أجل يبدو أنه أريد له أن يبقى بعيدا". وتابع: "يمكن أن أجزم بأن الأمازيغية خلال الحكومة الحالية عرفت أكبر الانتكاسات والتراجعات، في مجالات الورش التشريعي والتعليم والإعلام وغيرها، حيث واصلت عمل سابقاتها في تعطيل ورش تفعيل الطابع الرسمي كما أقر بذلك الدستور في سنة 2011، وكل الأوراش التشريعية المرتبطة بها".

وأشار الناشط الأمازيغي إلى أن الحكومة والمؤسسة التشريعية تتحملان مسؤولية تعثر الورش التشريعي، وقال إن "مشروعي القانونين التنظيميين بمضامينهما التي عبرنا على رفضها، نظرا لما يكرسانه من تمييز وإقصاء وحيف تجاه الأمازيغية بشكل يحد من إقرار مبدأي المساواة والإنصاف بين اللغتين الرسميتين من حيث الأدوار والوظائف، سبق وأن تم تداولهما في المجلسين الوزاري والحكومي قبل إحالتهما على البرلمان الذي احتجزهما إلى يومنا هذا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اعوذو بالله من الشيطان الرجيم الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:46
صافي نهار ديالي غادي يدوز كحل بعد ما شفت هاد الوجوه ديال النهب والنفاق والكذب والنحس والصراحة راني ندمت كاع دخلت لهاد الصفحة
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40
2 - مواطن الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:48
يقول التابعون لهم أن الأوامر تأتيهم من فوق. عذر أقبح من زلة. ماداموا ضعافا فلماذا التصويت لهم. الحصيلة مهمة: سحق الطبقة الوسطى القضاء على صندوق المقاصة القضاء على الوظيفة العمومية الساعة العثمانية دماء الاساتذة المتدربين التنكر لمحضر يوليوز الزيادات في كل شيء... زواج الشوباني مرة اخرى، مدلكة يتيم تقاعد مريح لبنكيران
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36
3 - مغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:49
الحصيلة هي لجوء جل قادة الحزب الى تعدد الزوجات وبناء الفيلات واصبحت وجوههم سمينة من اثر النعمة.....وضمنوا مستقبلا مريحا لهم ولاولادهم....والشعب المغربي جمدت اجوره من 2011...واضيفت ساعة العذاب...وانتشرت الاحتجاجات بشكل مخيف...
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30
4 - hicham الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:50
Rien du tout, vive, nul , que du blabla.....
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11
5 - مواطن الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:50
اسوأ الحكومات التي عرفها تاريخ المغرب الحديث لا استراتيجية لحل الازمات ولاابداع سياسي صرف الازمات على حسلب حيوب المواطن الزيادة في معانات الشعب المغربي باضافة ساعة للتوقيت اوقفي هده المهزلة بعدم التصويت لهم مرة اخرى
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14
6 - انسان الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:51
حزب " اللحاية " أدخل المغرب في أزمة خطيرة لم يسبق لها مثيل ... الان المغرب على فوهة بركان... الكل يحتج ... ماشي غير اللحاية بحدهم حتى صحاب الحال صحاب رؤوس الاموال اصحاب الشركات الرأسمالية الاحنكارية ولوبيات الفساد ....كلهم تحالفوا ضد الشعب ... والان لم يعد المواطن يثق في أي خطاب سياسي كيفما كان نوعه ومصدره ... هذا سيدفع الناس الى التفكير من خارج منظومة الدولة ...للبحث عن حلول ..............الله يستر وصافي .
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9
7 - mokhtar الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:51
نحن نعلم جيدا أنهم ليسوا لصوص، وإنما هم مسيرون فاشلون 100/100
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0
8 - Azizi الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:52
اولا الحكومه لا تحكم. والاحرار يتحكم في المناصب الكبرى.نريد حزبين فقط .وادا فاز حزب يتحمل المسووليه وحده .دون مشاركه وضغط من احد.كما يجب منح الوزير الاول كل الصلاحيات باستثنا الدفاع.والامن.المشكله لانعرف من يحكم.هل العثماني ام الهمه.
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-2
9 - البيضاوي الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:52
والله حتى لو سألنا اليوم الاطفال الصغار والنساء العجايز عن حصيلة حزب العدالة والتنمية في الحكومة سيقولون لك صفر..صفر...صفر...
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9
10 - خنيفري الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:52
عن أي حصيلة تتكلمون؟ تراجع في الحريات غلاء المعيشة والأسعار التعليم منهار الصحة الله يجيب المديونية الخارجية ارتفعت البطالة مستفحلة. لاشيء يذكر أتمنى لهم السقوط في الإنتخابات البرلمانية المقبلة
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9
11 - rachida الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:53
صفر على صفر وهذه حصيلة حكومة فاشلة تسببت في تفقير السعب وغلاء المعيشة ووزيادة مديونية البلاد وسلمتنا للغرب ليفرض علينا كيف نعيش في بلدنا واصبحنا نحس اننا غرباء ولا نطلب من الله الت ان يخلصنا من مصباح الظلام .
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3
12 - noureancien الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:53
سبع سنوات عجاف ، لا شيئ تغير ولا شيئ سيتغير غير فيقو ا اعيقو ا
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3
13 - ayyoub الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:54
بكل صراحة لا شئ يدكر كنت من المؤيدين وقد صوت لهم لكن لا يستحقون حتى مجرد ترك رد أو تعليق .. انتم أتفه من التفاهة
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4
14 - مغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:54
الحصيلة ليست ارقاما توزعها حكومة تغيب الواقع.
الحصيلة :
إرتفاع الاسعار
إرتفاع الضرائب
تدني الخدمات : الصحة و التعليم
العدالة في غيبوبة
الطبقة الوسطى إنقرضت و الطبقة المعوزة دفنت حية
الحوار السياسي و الاجتماعي منتهي الصلاحية
الدستور و القوانين إنتهكت
حزب لا علافة له لا بإسمه و لا بشعاره اللهم سراب و بيع الاكاذيب.
في نظري يجب حل كل الاحزاب و كل المؤسسات و نرضى بحكومة تقنوقراطية يترأسها الملك. غير ذلك لن يخرج المغرب و شعبه من عنق الزجاجة !
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2
15 - حصيلة التفقير و التيىيس الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:54
حصيلة التفقير ....و التجويع.... والقهر.... والبؤس...والإقصاء...و التهميش... ومحاباة الفاسدين وناهبي المال العام....والآن لقد أتى وقت المحاسبة والرحيل يا حزب وحكومة تجار الدين
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16 - حسن القنيطري الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:55
اللهم ارفع مقتك وغضبك عن هذا الشعب المقهور، من سياسة حزب الذئاب الملتحية..حزبِ المنافقين..حزب الطغاة والطواغيت ألذي أهلك الوطن وأغرقه في الفقر والديون..حزب يتشدّق بالإسلام وأفرادُه ريحُهُم مُنتنَةٌ بالفضائح الأخلاقية..حسبنا الله ونعم الوكيل
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17 - soufiane الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:55
تسيير بائس يائس لا مستفيد منه إلا هم ...
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1
18 - issam الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:56
حصيلة العدالة و التنمية ضعيفة لان مقاليد السلطة الفعلية في مكان اخر

فاقد الشيئ لا يعطيه
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19 - فؤاد الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:56
سبع سنوات في ظل هذا الحزب المترءس للجكومة سبع سنوات من التقهقر والتخلف في حميع الحالات الاجتماعية من تعليم والصحة والسكن والشغل حزب شعاره الى الوراء لااتنمية ولاتقدم
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20 - مغربي حر الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:56
و ماذا عن حصيلة 70 عام للأحزاب التي تناوبت عن نهب ثروات البلاد و لازالت تسعى وراء المزيد ( بلا حشمة ولا حيا ) .
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21 - Peace الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:56
"مرّت سبع سنوات على صعود الإسلاميين إلى الحكم بالمغرب، بعدما نجح حزب العدالة والتنمية في الفوز بمحطتين انتخابيتين منذ اندلاع "الربيع الديمقراطي" سنة 2011، بحيث وعدت الحكومة الإسلامية المواطنين المغاربة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتدهورة، كما نادت بضرورة محاربة الفساد ومجموعات الضغط التي تحتكر ثروات المملكة، وهي الشعارات التي ما فتئت ترددها على مسامع المواطنين خلال الحملات الانتخابية."

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا:

سَبْعٌ عِجَافٌ
ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ
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22 - غيور الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:56
الخراب ثم الخراب وأخيرا الخراب.هذه هي حصيلة هؤلاء الإنتهازيين الذين ينطبق عليهم قوله تعالى"يقولون آمنا وما هم بمؤمنين.يخادعون الله ومايخادعون إلا أنفسهم......"إلخ.يجب محاسبتهم جميعا إذا كانت هناك عدالة في هذا البلد. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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23 - غير دايز الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:57
حصيلة واضحة للعميان. حلق الدقون و وضع ربطات العنق "جعل الله في رقابهم هموم و مشاكل و أمراض إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة" وإصلاح المطابخ و المراحيض بمنازلهم. قالوا زمان " الله ينجيك من المشتاق إلى ذاق"
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24 - youssef ar الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:58
طرطقو لينا المرارة و ركبو فينا السكر هادي هي الحصيلة ...
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0
25 - مواطن الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:59
حصيلة سبع سنوات للحكومة: الزيادة في المحروقات الزيادة في المواد الغدائية الزيادة في فاتورات الماء والكهرباء الزيادة في سنوات العمل الزيادة في الساعة ارتفاع البطالة
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26 - KELM الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:59
La porte
Si ça continue sa va exploser si ce n est pas trop tard
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27 - الحقيقه الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:59
بعد سبع سنوات من النذاله والتعميه الحصيله هي سبعه اصفار زيرو عداله زيرو تنميه زيرو صحه زيرو تعليم بوكو كلام بوكو شفوي الانجاز الوحيد لي دارو هو زيرو ميكه
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0
28 - ياسين الفكيكي الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:00
حصيلة اشمن حصيلة على الصعيد العام اهلكوا العباد ومرمدوا المغاربة و اذاقوهم المر و الويل و جعلوهم اضحوكة و عبرة لمن يعتبر تاجروا بالدين و الشعبوية و دمروا الاقتصاد و بخسوا العمل السياسي و ضيعوا المكتسبات وكانوا ابطال الفضائح الاخلاقية و الخرجات الاعلامية الغير محسوبة و على الصعيد الشخصي تحسنت وضعيتهم المادية و حسابتهم البنكية و ظهرت كروشهم و فوق كل شيء بنكيران دار الكوزينة و بيت النعاس.
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29 - bil الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:01
الدليل على أن هؤلاء متحكم فيهم هو ان العثماني السوسي لا يستطيع مثلا مصالحة الشعب ولو بقرار فيه مصلحة للعباد...وكذا الانقلاب المفاجئ لبنكيران وتخليه عن مصطلحات التماسيح والعفاريت سابقا واقراره لمجموعة من القرارات المجحفة ونهجه لسياسة تضرب كل مصالح الشعب عرض الحائط.من هنا يتبين بأن مافيا تحكم البلد ،بالأمس كانوا يبحثون عن مبررات مثل "كاين الجفاف"وهذه السنوات منتجة ولازالت الحالة كارثية
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30 - بلال الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:01
لم اصوت على هذا الحزب في الانتخابات ولا مرة لانني كنت مقتنعا بانهم لا يستطيعون تقديم اي شيء و غير اكفاء، فمن يلعب على العواطف الدينية للمغاربة و بثمن بخس من اجل الحصول على مقعد في برلمان لا اتوقع منه خيرا . ساعطي صوتي للذين يريدون الارتقاء بنا الى مستوى الامم المتحضرة (الالمان ، الفرنسيين، البريطانيين.، الامريكيين ...) وليس مع الذين يقارنونا بباكستان وايران واشباهمها من الامم المنحطة
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31 - مغربي و بس الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:01
الفوضى الخلاقة ،ضرب الطبقة الوسطى.اغناء الغني و افقار الفقير.الاغتناء على حساب الشعب.الانبطاح للتماسيح و العفاريت.فرض قرارات لا شعبية و الزيادة في كل شيء ماعدا الاجور.
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0
32 - Abdou rabat الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:01
لقد سقطت ورقة التوت عن الجسد البوجادي وأظهرت سياسته الارتجالية والعشوائية في التسيير والتعامل مع الشعب أنه غير كفؤ لتسير بلد وشعب يحلم بالعيش الكريم والرقي والصحة والتعليم. فمع رئيس الحكومة الجديد احترقت آخر ورقة كانت بيد الحزب
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33 - متتبع الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:01
الحصيلة الظاهرة لأغلبية المغاربة هي زيرو زيرو زيرو......
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34 - hamid الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:01
جلبتم الذل والعار لهذا البلد في عهدكم كل شئ زاد حتى الساعة زادتو فيها أحسن حل باقي امامكم هي تخطو السوارت هزوا الراية البيضاء وسيرو فحالكم الله يرحم لكم الوالدين
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35 - hamid الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:01
التفقير،التسلط،انهيار القدرة الشرائية، غلاء الأسعار،انهيار قطاع التعليم و الصحة، تحدي الشعب هذه أهم إصلاحات
الحكومة دكاكين ريعية فاسدة ماذا ننتظر منها أحزاب انتهت صلاحيتها كلها تخدم أجندات جهات خارجية يبقى الحل في تكوين شباب مؤهل يسير دواليب الدولة عبر خلق حزبين يتقاسمان السلطة .
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36 - CITOYEN الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:02
تنقصهم الحكمة السياسية والجرئة في اتخاد القرارات ذات الاجماع والشخصية البرغماتية بصريح لعبارة ضعيفي الشخصية مغلوبين على امرهم لهذا فقدوا ثقة المواطنين في قراراتهم الغير شعبية المشوبة بالضبابية وعدم الوضوح.
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37 - طالبي المدغري الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:02
الحصيلة هاهي بالشوارع والساحات . او الغوات أنتما ماليه آلداودي ! اوا اسمع على وذنيك لغوات دبالصح
يالله غوت إلى قدرت ! . أوا سير تسحب الفلوس من البانكا ، واسكت راك ما تقدر على والو . لهذا الشي جابوكم للغوات.. إذا لم تستحي فافعل ما شئت .
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38 - idder الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:03
BARAKA ! Un parti de gens au quotient intellectuel très bas et aucune compétence ! Le PJD se moque de nous avec son populisme vide. Il ne comprend rien à l'économie et au social. Il utilise la religion pour ses propres intérêts. On a compris leur jeu. Ça suffit ! Baraka men lekdoub ou tache3baouite. Le peuple n'a plus confiance ! Vous êtes comme les autres avec la barbe et le foulard en plus ! Pauvre Maroc ! Même les mentalités ont régressé depuis l’arrivée de ce PJD au gouvernement. Et les marocains ne font que s’insulter entre eux. C’est une malédiction !!!
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39 - مغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:03
الحصيلة ثقيلة بالاخفاقات في كل شيء وأبان هذا الحزب بأنه لا يملك أي مشروع مجتمعي .في تاريخ الحكومات المغربية لم يتم سب الشعب ومن قبة البرلمان إلا في عهد هذا الحزب البءيس الذي جعل الدين وسيلة للوصول إلى .....ومستقبل المغرب يسير للاسوا مع تجار الدين هؤلاء
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40 - محمد ايت منصور الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:04
هناك فرق كبـــــــــــير بين حزب العدالة و التنمية في المعارضة و بين بين حزب العدالة و التنمية في الحكومة.
تحية كبيرة للاستاذ عبد الاله بنكيران
و نطلب من سعد الذين العتماني الاستقالة قبل فوات الاوان
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41 - الفينق الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:04
سبع سنوات عجاف نسال الله السلامة والعافية
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42 - مواطن تطواني الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:04
تسيير كارثي ومفجع، فهذا الحزب بمثابة مصيبة أو جائحة حلت ببلدنا الحبيب، فكل المكاسب التي حققها الشعب بنضالاته، تم التراجع عنها بجرة قلم
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43 - الفكهاني الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:04
بعد هذه المدة وحسب رايي المتواضع،ان حزب العدالة لم يكن يمارس بما يمنحه اياه الدستورعلى علاته.لانه لا يستطيع بفضل العراقيل التي توجد في الخفاء،من جهو ،ومن جهة اخرى بسبب انتهازية اعضائه الذين تبين انهم يمارسون السياسة الوصولية،وعلى اساس ذلك كان مستعدين لتقديم كل شيئ مقابل تحقيق المزيد من الامتيازات.ولكنهم في الجانب الاخر ومهما يقال عن تصدع الحزب فقد قاموا بعمل خبيث يتمثل في الدعم الكبير الذي يقدمونه في الخفاء لاتباعهم من جمعيات ووداديات ستقوي حظوظهم في الانتخابات المقبلة.الحصيلة لاشيء سواء كانو هم او غيرهم.دواليب السياسة في المغرب يتحكم فيها شيئ اخر وليس الاحزاب
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44 - مهاجر من بريطانيا الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:04
ترجى الشعب فيكم خيرا بكن انضح انكم تجار دين لا غير.. اسوء من العلمانيين والليبراليين
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45 - rachid الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:05
صفر حصييييييييييييييييييييلة غير الفقصة
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