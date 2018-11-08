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كُتّاب وآراء
أمانة "اتحاد المغرب العربي" تثمن دعوة الملك
ثمنت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي مبادرة جلالة الملك محمد السادس الرامية لتشكيل آلية للحوار الثنائي بين المغرب والجزائر حول جميع المسائل العالقة، قصد تجاوز الخلافات القائمة .
وذكرت الأمانة العامة للاتحاد ،في بلاغ لها، أنها تابعت باهتمام بالغ خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، خصوصا ما ورد فيه من تحليل للعلاقات الثنائية بين الجارين الكبيرين المغرب والجزائر، وما تبع ذلك من رغبة في فتح صفحة جديدة، و"اقتراح آلية للحوار الثنائي حول جميع المسائل العالقة، قصد تجاوز الخلافات وفتح الحدود وتوفير مناخ مساعد على التعاون والتكامل والاندماج ثنائيا، وفي إطار اتحاد المغرب العربي".
وأضاف البلاغ أن هذه المبادرة الهامة "تبشر بكل خير لإحياء شعلة الاتحاد الذي يحتفل مطلع السنة القادمة بالذكرى الثلاثين لانبعاثه بمراكش".
وأعربت الأمانة العامة عن أملها في أن "يتفاعل الأشقاء إيجابيا مع هذه المبادرة الشجاعة حتى يكون حافزا للعمل المغاربي المشترك لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة الضامنة للعيش الكريم وتشغيل الشباب وحمايته من التطرف وتحصينه من مخاطر الإرهاب وجعله عنصر بناء لمستقبل مغاربي أفضل وأبقى".