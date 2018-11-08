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كُتّاب وآراء
السلطنة ترحب بمقترح الملك الحوار مع الجزائر
رحبت سلطنة عمان بما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى ال43 للمسيرة الخضراء، بشأن الدعوة لفتح حوار مباشر مع الجزائر وإرساء آلية لحوار بين البلدين لتسوية الخلافات العالقة بينهما.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، في بيان رسمي، أن سلطنة عمان "ترحب بدعوة جلالة الملك محمد السادس إلى الحوار البناء مع الجزائر وحل الخلافات بين البلدين الشقيقين بالطرق السلمية لتعزيز الأمن والإستقرار في منطقة المغرب العربي".
وكان صاحب الجلالة قد عبر، بكل وضوح ومسؤولية، عن استعداد المغرب للحوار المباشر والصريح مع الجزائر من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين.
ولهذه الغاية، اقترح جلالته إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها، مبرزا انفتاح المغرب على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين.