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كُتّاب وآراء
فرنسا تثمن دعوة الملك إلى الحوار مع الجزائر
أكدت فرنسا أنها تلقت "باهتمام بالغ" مقترح الملك محمد السادس المتعلق ب"حوار متجدد مع الجزائر".
وقالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إن "فرنسا عبرت دوما عن أملها في تعزيز الروابط بين المغرب والجزائر، الذين يعتبران شريكين هامين تربطنا معهما روابط كثيفة واستثنائية."
وبخصوص ملف الصحراء، يضيف المصدر، فإن فرنسا تجدد دعمها لجهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وتشيد بأفق مائدة مستديرة تمهيدية بجنيف في دجنبر المقبل.
وذكرت من ناحية أخرى بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها لتونس في فاتح فبراير الماضي، والتي يؤكد فيها أن "الاتحاد المغاربي لن يكتب له النجاح إذا ظل منقسما إذا لم يعد الطريق من الشرق الى الغرب موجودا. أدرك الخلافات الموجودة، وأعرف كل أسباب عدم الاتفاق، لكن أعي جيدا ما يمكن أن تحمله الوحدة المغاربية".
وجاءت تصريحات الناطقة باسم وزارة أروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ردا على سؤال، خلال اللقاء الصحفي الإلكتروني اليومي، على سؤال بشأن مقترح الملك محمد السادس، بإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر.