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الرئيسية | سياسة | العثماني يربط الزيادة في الساعة القانونية بالأمن الطاقي للمملكة

العثماني يربط الزيادة في الساعة القانونية بالأمن الطاقي للمملكة

العثماني يربط الزيادة في الساعة القانونية بالأمن الطاقي للمملكة
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: علي وهبي)
الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:50

أعاد سعد العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تأكيد اعتماد الحكومة المغربية على نتائج دراسة قبل اتخاذها قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (Gmt +1) على طول السنة.

وأضاف العثماني، في ندوة حوارية استقبلها المعهد العالي للإعلام والاتصال بالعاصمة الرباط يوم الخميس، أن الدراسة الطاقية التي اعتمدتها الحكومة تربط بين الزيادة في الساعة القانونية والحفاظ على الأمن المائي والطاقي، مذكرا في هذا السياق ببعض المدن المغربية التي كان ينقطع فيها الماء مساء، أو لساعات خلال اليوم "إلى عهد قريب".

ووعد العثماني في الندوة، التي عرفت حضورا كثيفا، بأن الحكومة ستُعلن عن مرسوم يوم الجمعة فيه مزيد من المرونة في التوقيتين المدرسي والإداري، بعد زيادة ساعة إضافية للساعة القانونية بالمملكة.

وعلى الرغم من تذكيره بـ"الصعوبات والبلوكاج" الذي عرفته الحكومة التي "تولدات بزز"، فإن رئيس الحكومة ينفي وجود أزمة داخل حكومته موضّحا أن ما تعرفه هذه الأخيرة هي "مشاكل وخلافات" مثل باقي الحكومات في تاريخ المغرب، مشدّدا على أنه لو كانت الأحزاب متفقة تماما لحلّت نفسها وشكّلت حزبا واحدا.

واستحضر العثماني في كلمته "التضخيم والتشويه والأخبار المزيفة في زمن المعلومة الميسّرة"؛ الذي يصدر عن المنافسين السياسيين، أو اللوبيات المتضرّرة، أو بحث الصحافيين عن السبق؛ معطيا مثالا بحديث بعض المواقع عن طلبه بإلحاح لقاء النقابات يوم الجمعة، وهو ما ليس له أي أساس من الصحة حسب المتحدث.

واستشهد العثماني بما أسماه بالسابقة مقارنة بالحكومات الأخرى، موضّحا أن حكومته خلقت 180.000 منصب شغل في إطار سنتين ونصف السنة، وأضاف أن المغرب اليوم هو أكبر دولة إِفريقية جاذبة للاستثمارات الخاصة، وأن البطالة بالمملكة انخفضت بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية؛ قبل أن يستدرك موضّحا أنه على الرغم من صغر الرقم فإنه "يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

ونبّه رئيس الحكومة الشباب المغربي إلى أهمية عدم الاستماع لـ"خطاب العدمية والتيئيس"، مستحضرا فوز المغاربة بجوائز في الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وكوريا الجنوبية؛ الذي فسره بـ"جوّ المغرب الصحي والداعم".

وعن اللغة والثقافة الأمازيغيتين، قال العثماني إنه في انتظار مصادقة البرلمان على القانون التنظيمي الخاص بالنهوض بالأمازيغية، مضيفا أنه "عندما سيخرج القانون التنظيمي سيكون للنهوض بالأمازيغية حديث آخر".

وفي محاولة لسلك طريق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، فضّل العثماني الحديث عن اختياره "محاورة الشباب والشيوخ"، وتذكير طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال وعموم الحاضرين بالسنوات الـ19 التي مارس فيها الصحافة التي امتدت من سنة 1984 إلى سنة 2003، وإسداء نصائح لهم حول أخلاقيات مهنة الصحافة وأهميتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - هشام الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:57
احنا مابغيناش هتد الساعة قطعو علينا الضو كل نهار مشي مشكل ووفرو تلطاقة لي بغيتو. ولكن ماتفرضوش علينا الساعة لي بغيتو
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66
2 - البشير الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:58
عطيونا تقرير على الكلام ديالكم ولا فيكم غير الناب ،
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48
3 - مغربي حر الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:59
فين كان الامن الطاقي شحال هادي ؟؟؟ عاد لقيتو هاد المصطلح بغيتو تغمقو على الشعب به. بفضل الانترنت كلشي ولا مورق. طوووووز على عبقريتكم
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69
4 - مغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:59
مثل هذه القرارات سيدي تحتاج لدراسة معمقة ونقاش مع مختلف الأطراف
والأخد بعين الأاعتبار مستوى الأيجابيات والسلبيات
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42
5 - abdo الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:59
ههههه .... ولما لاتقولون العثماني أشبه بالببغاء يردد جملا وأحكاما لا يعرفها ولا تؤول إليه لأنه فقط بيدق يسير من طرف الأخطبوط المتحكم والمتجذر
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38
6 - بومية الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:00
مسرحية قديمة و ملينا منها هزو اديكم فهاد نهار د جمعة انتقم من تجار الدين الكراكيز قهرتونا
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33
7 - algerien الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:01
نعرفها ياالعتماني ولكن اصحاب العقول الصغيرة لا يعرفون خطورة انقطاع التيار الكهربائي على المستشفيات و المنازل.
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-48
8 - أمين الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:01
بل لا طاقة له في مواجهة اللوبي الفرنسي المتحكم في القرار.
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31
9 - hasain الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:01
هناك تعليمات من السلطة العليا فى البلاد باش تزيدوها انتها الكلام راه باينة المسرحية
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36
10 - مصطفى الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:01
سيكون هناك اقتصاد في الطاقة الكهربائية لكن بالمقابل استنزاف للطاقة البشرية
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22
11 - الله يهديكم الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:01
الدراوش باغين يخدمو ويعيشوا ويداواو ويسكنو عادا قول ليهم هذا الكلام العالمي ديالك
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24
12 - اصريدي الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:01
يارجل..هلا فكرت بعض الشئ في الأمن الشخصي للمواطنين الذين سيصبحون عرضة للسرقة والكريساج مع هذه الساعة الايضافية؟؟
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32
13 - ولاد اوشاح الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:02
حجتك ضعيفة الم تستحي ففعل ماشءت معلينا نقول حسبنا الله الوكيل
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22
14 - karim الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:02
أسبوعين و انت اسي العثماني تا تقلب على هاد الجواب ! صافي لقيتيه !
كون كان فعلاً الأمن الطاقي هو السبب كون من النهار اللول قلتيها و ما زدتوش الساعة بهاد السرعة. لأنه كون كان الأمر صحيح غادي تكون دراسة دارت اللي غاتعرضها على المغاربة باش تقنعهم. جواب قلتيه باش تبرد الأمور و لكن لا أظنك ستنجح لأن المغاربة عاقو بيك . بحالك بحال بن كيران دقتي حلاوة الكرسي و مستعد تبيع المغاربة كولهم باش يرضاو عليك و تبقى. حسبنا الله
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22
15 - عادل الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:04
العثماني آخر ورقة لحزب الباجدة تحرق علنا، فوداعا لحزب الأوهام...
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21
16 - الحارث الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:04
اش ...امن ماءي او طاقي .....هدا ..وحش برماءي...الطنز العكري...!الامور واضحة..للعيان...زعم الا زدنا ساعة ..من شربوش الماء ...راه الطاقة واانارة فالشوارع ناقصة في الاحياء الشعبية الانارة فقط في الفيلات والشوارع الكبرى ...حاظ على الطاقة هي التوزيع العادل للثروات و التنازل عن التعويضات وعن التقاعد البرلماني والوزير...وعن تعويضات خيالية لاصحاب المناصب لعليا...ورخص الريع.لمن هو غني عنها..وبالمجان وتمكينها لجمعيات وارباب النقل او تجمعات العاطلين مقابل ضرائب. ..الامن المائي هو عدم سقي الكولف والحدائق بالملء الصالح لامن الطاقي هو مراقبة الادارات العمومية التي تشغل المكيفات بدون حسيب .ووووو المهم قالو زمان العودان مربوطة و ....... تتبورد.
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16
17 - مغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:04
وريونا هاد الدراسة أولاد الناس باراكا من التمثيل
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12
18 - ناس زمان الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:04
الله ياخذ فيك الحق والله ينتقم منك خرجتي علينا،فيك انت فالفجر باش تخرج اولادك المدرسة عاد غادي تحس بالمعاناة ديالنا ،قاليك نحافضوا على الطاقة راك هرست طاقتنا وحطمتنا بهاد التخربيق ديالك اتقي الله ورجع لنا ساعتنا واتتظر ساعتك غادي اتحاسب على هادشي كلو
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19 - وكواك الحق الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:04
راه هاد الراجل طرطق لينا الطاقة بالمعقول
نسي برنامج العدالة و التنمية و وعودها بالاستماع للشعب
و انبطع لتبرير ما لا يقبله العقل و لا المنطق و لا الأمة
الساعة لله وحده
حسبنااااااا الله و نعم الوكيل
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12
20 - Citoyen الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:05
ربما البطالة بالمملكة انخفضت بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
لكن أتعلم لمذا يا رئيس الحكومة؟ لأن أغلبية حاملي الشواهد غادروا البلاد، فبعملية بسيطة، نقسم عدد الباحثين عن العمل على عدد المناصب المفتوحة نستنتج أنه عند إنخفاض عدد الباحثين عن العمل تنقص نسبة البطالة.

صحيفة “ليكونوميست”، نقلا عن أمزازي أن حوالي 600 مهندس يغادرون المملكة سنويا إلى الخارج، وهو ما يعادل تقريبا عدد الخريجين سنويا من مدارس الهندسة الأربع، التابعة لجامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء.
ولا يتعلق الأمر بالمهندسين فقط، فقد سبق لهيأة الأطباء في فرنسا أن كشفت أن المغاربة يمثلون ثاني جنسية للأطباء المهاجرين، والمسجلين في هيأتها، حيث يقارب عددهم 7000 طبيب، في مختلف التخصصات.
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3
21 - حسن ااقنيطري الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:06
أليس فيكم رجُلٌ رشيدٌ؟..في كل مرّةٍ تضربون أخماساً في أسداسٍ ولا تخرُجون بنتيجةٍ منطقية..لقد أمسيتُم يا حزبْ النذالة ويا حَرْبَ هذه الأمة ،في حيْصَ بيْصَ،حكومة فاشلة منافقة بجميع المقاييس..
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22 - حسن الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:08
الحفاظ على الطاقه ابدأوه من فيلاتكم التي لا تنطفئ ليلا ولا نهارا
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23 - سيمو الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:08
بلا لحفاض على مصالح مماكم فرنسا غير بلا متكذب راهم عاقو بيك
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24 - mourad الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:09
من نهار تزادت الساعة والمؤشرات تبين تزايد وتراكم الديون على المغرب وارتفاع الأسعار٬ هذا التغيير ماهو إلا الفات الناس عن الأشياء المهمة و إرضاء بعض الأجانب؛ يجب أن يتقوا الله في إخوانهم وبلدهم،
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25 - هارون الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:09
اتساءل كيف نقتصد الطاقة ما دمنا نستفيق في الظلام ونضطر لاشعال النور في المنازل . ثم هناك العديد من المعامل يبدا فيها العمل على الساعة 7 صباحا اي قبل الشروق فتضطر الى اشعال المصابيح الى حين شروق الشمس . ام العمال والعاملات الذين يبداون العمل في 7 صباح فانهم يغادرون مساكنهم تحت جنح الظلام مع ما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية وامنية . الله يجازيكم بالخير ارجعوا الى توقيت غرينيتش انه الحسن للمجتمع ككل . وشكرا .
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26 - الصراحة على عين ميكا الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:09
مصطلح الامن الطاقي وكانك ناطق باسم الدولة الألمانية.
يوم تم تنحية الرئيس السابق بن كيران رفعت الجلسة.
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27 - حمزة الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:10
عن أي أمن طاقي تتكلم والشوارع أوارها ومصابيحها في الساعة ٩ صباحا لازالت منيرة عن أي أمن امن طاقي تتحدن وجل إدارات ومؤسسات تابعة للدولة مصابيحها تشتغل طوال الليل رغم أنها خارج الدوام
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28 - السعيد الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:10
ايها العثماني البليد الشعب المغربي ليس غبيا ... انتم عملاء لصالح الغرب بصفة وزراء في الحكومة ... انتم مازلتم تخدمون مصالح الاستعمار الاوربي ولذلك لا نشعر باننا مستقلين ما دام بيننا خونة يتحملون مسؤولية وزراء ...
انتم بضربكم لمصالح الشعب المغربي تمثلون صفة قواد الاستعمار الفرنسي ...
يا العثماني ابتعد انت ومع معك عن تسيير شؤون المغرب . انت وامثالك لا تستحقون حتى تسيير سوق شعبي..
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29 - ميرو الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:11
مستحضرا فوز المغاربة بجوائز في الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وكوريا الجنوبية؛ الذي فسره بـ"جوّ المغرب الصحي والداعم".
زعما انت وورباعتك هي اللي وصلتهم لهذه المكانة
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30 - rachida الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:11
حنا نوفرو الطاقة وانتم تهدروها جنا نفيقو بكري وانتم حتى ترشقليكم عاد تفيقو هاذ الساعة على البطاليين والفقراء والمعدومين لن تزيدهم الا قلقا ومرضا اما اصحاب المشاريع وخصوصا المرتبطة بالخارج راه جات معاكم .
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31 - عبد الاله عين اللوح الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:11
وا تا غا شوف الامن ديال المواطن إخرج مع النبوري و تكريسى ديك ساعة ما يبقى لا مواطن لا أمن طاقي ..... و نوضو ديرو شي فال لروسكم راكوم عيقتو
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32 - مروان الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:11
زيادة ساعة الغرض منه توحيد التوقيت بين المغرب وفرنسا
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33 - Rachid tznt الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:11
ما اصعب ان يدعو عليك شعب باكمله ويشكيك الى الله..والمشكل انه لاناقة ولا جمل لك في اتخاذ هذا القرار.
احفظ ماء وجهك واستقيل...
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34 - abdullah الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:11
" أن الدراسة الطاقية التي اعتمدتها الحكومة تربط بين الزيادة في الساعة القانونية والحفاظ على الأمن المائي والطاقي،"
الا يدرك السيد العثماني ان الاروبيين اعتقدوا ايضا قبل 40 سنة بان زيادة ساعة سيؤدي الى ترشيد استعمال الطاقة وبعد اربعين سنة اكتشفوا ان العكس هو الصحيح
الهدف هو ارضاء ماما فرنسا لا اقل ولا اكثر
حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم
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35 - نقطة في بحر الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:11
أحلم بيوم يستطيع فيه بعض هؤلاء الزعماء السياسيون تقديم استقالاتهم فور فشلهم وعدم رضى الشعب عن قراراتهم..حينها يمكن القول إننا في الطريق السيار..عقلا ومنطقا وواقعا لا يمكن لأي مسؤول ألا يرتكب أي خطأ أو يفشل في تدبير أي مشروع طيلة مساره..لكن هؤلاء متشبتون بمناصبهم لأنها غنيمة بالنسبة إليهم وفرصة قد لا تعوض..
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36 - أحمد بوزيد الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:12
أريد أن أفهم أي دراسة يعني رئيس الحكومة , لقد اطلعت على الدراسة التي قدمت للوحدة الأروبية في اطار تغيير الساعة و التي أدت الى استطلاع الراي الأروبي من أجل اتخاد القرارالأخير أي عدم تغيير الساعة و على الدول الأروبية أن تتخد القرار الذي يناسب في حدود أبريل 2019. فالدراسة التي قدمت بينت أن الاعتماد فقط على عامل الطاقة لوحده طريقة خاطئة و غير علمية حيث أن الدراسة لما اعتمدت العوامل البيئية والاجتماعية و عوامل أخرى تبين أن النتيجة عكسية. فأطلب من الحكومة الموقرة ان تبين لنا او تبلغنا بالرابط الالكتروني لهذه الدراسة. انني متخصص في مجال الطاقة ببروكسيل و شكرا
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37 - مستوطن الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:12
على كل المغاربة كافة عدم العمل والانقطاع في جميع المجالات فلنكن اشداء في قراراتنا كما هم يفعلون
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38 - م المصطفى الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:14
عندما يرفض الشعب شيئا ، ويقولها علانية ، ويعلل اسباب ذلك ، معربين عن قلقهم الشديد بان هذا التوقيت قد يؤثر سلبا على فلذات كبدهم، يستحسن ألا تسير الحكومة ضد التيار وان تستجيب للشعب، لأن الاقتصاد لا يتوقف على الطاقة لوحدها فحسب، بل هناك حلول أخرى للحد من التبذير ومن الهدر للمال العام.
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39 - موحى الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:14
إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانظر الساعة
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40 - مفيد أبو الغار الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:15
الأمن الطاقي نسبة إلى الطاقة أي القوة والقدرة هو الذي ستستزفه هذه الساعة الإضافية ، حيث ستؤثر بكل تأكيد على قواتنا وطاقاتنا وطاقات أبنائنا ، وإن غدا لناظره لقريب
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41 - مقهور الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:15
مقدرتش نقرا المقال عارف واشة كاين واش اعباد الله 2400 درهم جاتني فشهر واحد مين مشيت نشكي نقصولي 200 درهم باش تعرفهم شفارا وانا والله مندخل حتا نص داك المبلغ فشهر
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42 - mayssa الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:16
باك لضيعت الضو أنا لي غنخلصو وانت مالك اش دخلك فيا
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43 - kader الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:16
لا علاقة بين إضافة ساعة للتوقيت المحلي والاقتصاد في الطاقة !!! الآن أصبحنا نستيقظ باكرا وكل أضواء البيوت مشتعلة كما نعود مساءا في الظلام وكل البيوت مضاءة وبما أن الساعة البيولوجية للإنسان هي من توجهنا لوقت النوم فإننا نستمر في السهر حتى منتصف الليل وتبقى المعامل والسيارات والشاحنات وغيرها تعمل كما كانت من قبل اضافة الساعة الملعونة. إذن أين هو الاقتصاد في الطاقة . كل المواطنين يعلمون أن الساعة الإضافية لها علاقة وطيدة و مباشرة بالتجارة الخارجية و بالطبقة البرجوازية و عالم المال و بضغوط لوبيات الداخل و الخارج .
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44 - مواطن الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:16
أمن المصالح المحمدية في المملكة اشمن أمن طاقي ا محمادي
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45 - متتبع الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:16
ليس هناك لا امن طاقي ولا هم يحزنون.نحن نفيق في الظلام فنشعل الاضواء ونستهلك الطاقة (فلو اننا استعملنا الساعة العادية لاستيقظنا مع بزوغ الشمس وكان ضوء ربي قد تسلل الى البيت) ونعود الى البيت في الظلام فاي طاقة اقتصدنا وأمنا لا شيء.ايها الإنسان لا تخجل قل هذه املاءات اتتني من فوق فأنا ضعيف من جهتهم قوي من جهتكم فاسمحوا لي أطحنكم لكي لا أُطحن ولا تراوغنا لأننا لم نعد أطفالا.
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46 - Emo الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:17
العثماني شرف مسكين. ناض ليه شيب بسرعة كبيرة. الصور ديالو تظهر ذلك
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47 - زهير الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:17
"مزيد من المرونة في التوقيتين المدرسي والإداري، بعد زيادة ساعة إضافية للساعة القانونية بالمملكة" .. هذه المرونة تلغي الأسباب الموضوعية التي أدت إلى اعتماد التوقيت الجديد، أليس كذلك ؟
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48 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:17
وعلاش مكيانش هذا الأمن الطاقي في عهد اليساريين و الليبراليين و الاستقلاليين تا جيتو انتوما المكبوتين #تجار_الدين عاد بأن لكم هدا اقتصاد في الطاقة ها العار عندي غير وهدا السؤال للمغاربة وش كاين شي حد جتلو الفكتورة ناقصة من عهد بدو الساعة المشؤومة بالعكس الفكتورة تتزاد
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49 - مواطن الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:18
الزيادة في الساعة له منافع اقتصادية، لا يمكن للحكومة أن تزيد في الساعة القانونية بدون هدف اقتصادي، الشركات المستثمرة بالمغرب والمصدرة من المغرب للخارج تربح أموالا طائلة بهذا الإجراء، ناهيك عن المنافع الطاقية.
أما التعليم فلا يهمه أمر الزيادة في الساعة....وبالتالي دعوا الحكومة تشتغل....القضية فيها مصالح اقتصادية للمغرب وكفى بلا ما تسولوا بزاف حيث داكشي بعيد على العامة.
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50 - بوحاطي الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:19
ما تلموهش مسكين راه مخدمينو بالتليكموند و الحصول الله يشوف من حال هاد البلاد ولات من صعب تسمع شي حاجة تفرح
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51 - مجد الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:19
الأمن الطاقي
ؤ ليدك (شركة توزيع الكهرباء بالداالبيضاء) كتزيد ف الإنارة العمومية. بغيتي تنقص ف الطاقة ابحث عن حلول أخرى. الشعب أخر واحد تفكر فيه بحيث الشعب لي وصلك هاد المنصب ف الأخير تغدرو. الطاقة ضيعة ضيعة. مثال كل محل الجزارة يستعمل 10مصابيح من 100w-200w يعني 1500w ؤ قيس على عدد الجزارة ف المغرب. باغي الامن الطاقي. المدارس المساجد الأدارات البرلمان الشركات خاص تفرض عليهم الطاقة الشمسية لإنارة ف شوارع الطاقة الشمسية . الحمد لله المغرب بلد مشمس.
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52 - لاللقرارات القسريةاللاشعبية الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:21
يجب التراجع عن هذا القرار القسري اللاشعبي الإجباري الذي أهلك الحرث والنسل والزرع كما يقول المثل العربي الشائع واكتوت بنيرانه شرائح وجماهير الطيف الشعبي المغربي الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة وستزداد ترديا مع هذا القرار القسري المفروض قسرا والمرفوض رفضا شعبيا مطلقا تأجج احتجاجات تلاميذية عارمة غير مسبوقة في جل أصقاع المغرب العميق البئيس و المقهور...
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53 - سعيد الراجي الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:21
العتماني ما هو الا بيدق، يتم التحكم فيه قالو له أضف الساعة يضيفها، ازل الساعة يزيلها، لكن لو كان إسلاميا كما يدعي ويريد تطبيق الدين فعليه ان يخرج بحوار صريح وان الامر ليس بيديه وليس الخروج علينا بالكذب والتزوير فهذه ليست اخلاق المسلم ، فالاصرار على زيادة الساعة سببها أت من مسؤول نافد تخدم مصالحه فكفى كذبا علينا ان الساعة دورها اقتصاد االطاقة لان هذا غير صحيح ولم يذكر ان حكومة ما في دولة ما قد حققت اقتصادا في الطاقة بل ان الساعة تؤتر على الانسان وبذلك الانسان لن يقدر على الانتاج، كما تؤتر على البيئة يعني لما اخرج من العمل بسيارتي ولازال النور يسطع فأني سأقوم بدورة في المدينة بذلك الوت البيىة .
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