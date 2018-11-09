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كُتّاب وآراء
العثماني يربط الزيادة في الساعة القانونية بالأمن الطاقي للمملكة
أعاد سعد العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تأكيد اعتماد الحكومة المغربية على نتائج دراسة قبل اتخاذها قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (Gmt +1) على طول السنة.
وأضاف العثماني، في ندوة حوارية استقبلها المعهد العالي للإعلام والاتصال بالعاصمة الرباط يوم الخميس، أن الدراسة الطاقية التي اعتمدتها الحكومة تربط بين الزيادة في الساعة القانونية والحفاظ على الأمن المائي والطاقي، مذكرا في هذا السياق ببعض المدن المغربية التي كان ينقطع فيها الماء مساء، أو لساعات خلال اليوم "إلى عهد قريب".
ووعد العثماني في الندوة، التي عرفت حضورا كثيفا، بأن الحكومة ستُعلن عن مرسوم يوم الجمعة فيه مزيد من المرونة في التوقيتين المدرسي والإداري، بعد زيادة ساعة إضافية للساعة القانونية بالمملكة.
وعلى الرغم من تذكيره بـ"الصعوبات والبلوكاج" الذي عرفته الحكومة التي "تولدات بزز"، فإن رئيس الحكومة ينفي وجود أزمة داخل حكومته موضّحا أن ما تعرفه هذه الأخيرة هي "مشاكل وخلافات" مثل باقي الحكومات في تاريخ المغرب، مشدّدا على أنه لو كانت الأحزاب متفقة تماما لحلّت نفسها وشكّلت حزبا واحدا.
واستحضر العثماني في كلمته "التضخيم والتشويه والأخبار المزيفة في زمن المعلومة الميسّرة"؛ الذي يصدر عن المنافسين السياسيين، أو اللوبيات المتضرّرة، أو بحث الصحافيين عن السبق؛ معطيا مثالا بحديث بعض المواقع عن طلبه بإلحاح لقاء النقابات يوم الجمعة، وهو ما ليس له أي أساس من الصحة حسب المتحدث.
واستشهد العثماني بما أسماه بالسابقة مقارنة بالحكومات الأخرى، موضّحا أن حكومته خلقت 180.000 منصب شغل في إطار سنتين ونصف السنة، وأضاف أن المغرب اليوم هو أكبر دولة إِفريقية جاذبة للاستثمارات الخاصة، وأن البطالة بالمملكة انخفضت بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية؛ قبل أن يستدرك موضّحا أنه على الرغم من صغر الرقم فإنه "يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح".
ونبّه رئيس الحكومة الشباب المغربي إلى أهمية عدم الاستماع لـ"خطاب العدمية والتيئيس"، مستحضرا فوز المغاربة بجوائز في الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وكوريا الجنوبية؛ الذي فسره بـ"جوّ المغرب الصحي والداعم".
وعن اللغة والثقافة الأمازيغيتين، قال العثماني إنه في انتظار مصادقة البرلمان على القانون التنظيمي الخاص بالنهوض بالأمازيغية، مضيفا أنه "عندما سيخرج القانون التنظيمي سيكون للنهوض بالأمازيغية حديث آخر".
وفي محاولة لسلك طريق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، فضّل العثماني الحديث عن اختياره "محاورة الشباب والشيوخ"، وتذكير طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال وعموم الحاضرين بالسنوات الـ19 التي مارس فيها الصحافة التي امتدت من سنة 1984 إلى سنة 2003، وإسداء نصائح لهم حول أخلاقيات مهنة الصحافة وأهميتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
والأخد بعين الأاعتبار مستوى الأيجابيات والسلبيات
كون كان فعلاً الأمن الطاقي هو السبب كون من النهار اللول قلتيها و ما زدتوش الساعة بهاد السرعة. لأنه كون كان الأمر صحيح غادي تكون دراسة دارت اللي غاتعرضها على المغاربة باش تقنعهم. جواب قلتيه باش تبرد الأمور و لكن لا أظنك ستنجح لأن المغاربة عاقو بيك . بحالك بحال بن كيران دقتي حلاوة الكرسي و مستعد تبيع المغاربة كولهم باش يرضاو عليك و تبقى. حسبنا الله
نسي برنامج العدالة و التنمية و وعودها بالاستماع للشعب
و انبطع لتبرير ما لا يقبله العقل و لا المنطق و لا الأمة
الساعة لله وحده
حسبنااااااا الله و نعم الوكيل
لكن أتعلم لمذا يا رئيس الحكومة؟ لأن أغلبية حاملي الشواهد غادروا البلاد، فبعملية بسيطة، نقسم عدد الباحثين عن العمل على عدد المناصب المفتوحة نستنتج أنه عند إنخفاض عدد الباحثين عن العمل تنقص نسبة البطالة.
صحيفة “ليكونوميست”، نقلا عن أمزازي أن حوالي 600 مهندس يغادرون المملكة سنويا إلى الخارج، وهو ما يعادل تقريبا عدد الخريجين سنويا من مدارس الهندسة الأربع، التابعة لجامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء.
ولا يتعلق الأمر بالمهندسين فقط، فقد سبق لهيأة الأطباء في فرنسا أن كشفت أن المغاربة يمثلون ثاني جنسية للأطباء المهاجرين، والمسجلين في هيأتها، حيث يقارب عددهم 7000 طبيب، في مختلف التخصصات.
يوم تم تنحية الرئيس السابق بن كيران رفعت الجلسة.
انتم بضربكم لمصالح الشعب المغربي تمثلون صفة قواد الاستعمار الفرنسي ...
يا العثماني ابتعد انت ومع معك عن تسيير شؤون المغرب . انت وامثالك لا تستحقون حتى تسيير سوق شعبي..
زعما انت وورباعتك هي اللي وصلتهم لهذه المكانة
احفظ ماء وجهك واستقيل...
الا يدرك السيد العثماني ان الاروبيين اعتقدوا ايضا قبل 40 سنة بان زيادة ساعة سيؤدي الى ترشيد استعمال الطاقة وبعد اربعين سنة اكتشفوا ان العكس هو الصحيح
الهدف هو ارضاء ماما فرنسا لا اقل ولا اكثر
حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم
أما التعليم فلا يهمه أمر الزيادة في الساعة....وبالتالي دعوا الحكومة تشتغل....القضية فيها مصالح اقتصادية للمغرب وكفى بلا ما تسولوا بزاف حيث داكشي بعيد على العامة.
ؤ ليدك (شركة توزيع الكهرباء بالداالبيضاء) كتزيد ف الإنارة العمومية. بغيتي تنقص ف الطاقة ابحث عن حلول أخرى. الشعب أخر واحد تفكر فيه بحيث الشعب لي وصلك هاد المنصب ف الأخير تغدرو. الطاقة ضيعة ضيعة. مثال كل محل الجزارة يستعمل 10مصابيح من 100w-200w يعني 1500w ؤ قيس على عدد الجزارة ف المغرب. باغي الامن الطاقي. المدارس المساجد الأدارات البرلمان الشركات خاص تفرض عليهم الطاقة الشمسية لإنارة ف شوارع الطاقة الشمسية . الحمد لله المغرب بلد مشمس.