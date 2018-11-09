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الرئيسية | سياسة | موريتانيا ترحب باليد الممدودة للملك وسط صمت رسمي جزائري

موريتانيا ترحب باليد الممدودة للملك وسط صمت رسمي جزائري

موريتانيا ترحب باليد الممدودة للملك وسط صمت رسمي جزائري
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 09 نونبر 2018 - 14:00

وجهت موريتانيا صفعة قوية إلى جبهة البوليساريو الانفصالية بترحيبها رسمياً بدعوة الملك محمد السادس إلى فتح حوار مع الجزائر من أجل حل المشاكل العالقة بين البلدين منذ عقود.

وفي وقت كانت تعول قيادة الجبهة على تجاهل مقترح ملك المغرب، تتوالى ردود الفعل الدولية والأممية المرحبة بالمقترح المغربي؛ إذ رحبت موريتانيا على لسان وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، بدعوة العاهل المغربي إلى فتح حوار جاد وصريح مع الجزائر.

وقال المسؤول الموريتاني، في تصريح رسمي: "نواكشوط ترحب بأي دعوة في هذا الصدد، وتتمنى أن تنال حظها"، وأضاف أن "موريتانيا تشجع وتتمنى التوفيق لأي مبادرة من شأنها أن تضمن استقرار المنطقة وأمنها وحسن الجوار".

ترحيب موريتانيا، التي تعتبر أحد أطراف نزاع الصحراء المغربية، أثار غضب البوليساريو، إذ عبرت وسائل إعلام تابعة لقيادة الجبهة عن امتعاضها من الموقف الموريتاني.

واعتبرت مصادر إعلامية انفصالية أن "موقف نواكشوط جاء متناقضا مع السياسة الموريتانية في قضية الصحراء، وهي سياسة كانت مبنية دائما على مبدأ الحياد الإيجابي"، مشيرة إلى أن "الموقف الموريتاني يبدو سابقا لأوانه، خصوصا أن الجزائر، وهي البلد المعني بخطاب ملك المغرب، لم تصدر أي موقف رسمي بعدُ".

على المستوى الجزائري، لم يصدر إلى حد اليوم أي موقف رسمي من قبل الحكومة الجزائرية أو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفاعلا مع الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس؛ لكن في مقابل ذلك أعلنت شخصيات سياسية مواقف متباينة من المقترح المغربي.

في الصدد ذاته قال القيادي في حركة مجتمع السلم نصر الدين حمدادوش إن خطاب الملك المغربي يمثل "توجهاً إيجابياً وشجاعة سياسية في تبني لغة الحوار الثنائي، وفي جميع الملفات العالقة"، موردا: "نثمن هذا التوجه الرسمي ومن أعلى المستوى في التمثيل الدبلوماسي، إذ لا يُعقل الاستمرار في الصبغة العدائية، وتضييع الفرص كشركاء، وتجاوز علاقات حسن الجوار، التي تصب في صالح الطرفين، بل وفي صالح جميع أركان المغرب العربي، لأنه قدر تاريخي لا مفر منه بيننا. نعم للطموح والوضوح في العلاقة بين البلدين".

من جهته، قال سفير الجزائر السابق في مدريد ووزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، في تصريحات صحافية، إن "خطاب العاهل المغربي جاء كخطوة تستهدف تحييد الجزائر عن مفاوضات دجنبر المقبلة حول نزاع الصحراء".

وكانت الأمم المتحدة رحبت بدعوة الملك محمد السادس، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأوروبية، منها الإمارات العربية المتحدة، واليمن، وإسبانيا، وسلطنة عمان، وقطر، والأردن ودول أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - hamza الجمعة 09 نونبر 2018 - 14:26
موريتانيا دولة حرة فى رايها لتمتعها بكامل السيادة واليد المغربية كشفت المستور امام العالم اجمع وعملت على اظهار حقيقة الحكام جيران السوء الدين ابتلى بهم المغرب
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2 - yassine الجمعة 09 نونبر 2018 - 14:27
لقد خنعنا للأسف و أظهرنا أننا ضعفاء وليست لنا كلمة
موريطانيا شبه الدولة لا تاريخ ولا حاضر
معندهاش تا ملعب دولي صارت تثمن خطواتنا
دوماااج
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0
3 - abdou الجمعة 09 نونبر 2018 - 14:28
حان الاوان لوضع نقطة النهاية لهذا الخلاف الازلي.....يحز في نفسي وأنا أقف في منطقة بين الاجراف و أشاهد ذلك المشهد الدرامي بين الشعبين.
آن الاوان لحكام الجزائر لقول كفى مادامت المبادرة جاءت من ملك المغرب
الله اهديكم.
أظن لو اجتمع البيترول و الغاز و الفوسفاط و الفلاحة و السياحة..........كملو من راسكم
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5
4 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 09 نونبر 2018 - 14:30
في الواقع (الجزائر) التي اعتدت على المغرب وليس العكس . حتى موريتنيا لا تيقة فيها هي اصلا نسخة من المرتزقة البوليساريو ماذا ننتظروا منها . (الجزائر) الت صنعت البوليساريوهي التي يجب عليها مد يد المساعدة للمغرب وطلب منه السماح وليس للمغرب خفض من فخرنا ومستوىنا إلى هذه النقطة تقريبا كما اننا نحن المغرب نطلب منهم (المسامحة) على ماذا لايجاد حل لفتح الحدود ووضع حد لصراع الصحراء المغربية . لم يكن المغرب وهو السبب الرئيسي في النزاع منذ ( 1963) (1973) و (1975) و (1994) في حين أنهم (الجزائر) هم الذين أغلقوا الحدود (1994) ونظاهم الذي اعتدى على المغرب والمغاربة بالخصوص منذ بداية نزاع الصحراء المغربية .على الجزائر انتطلب المسامحة للشعب المغربي وتنهي الصراع مع جارها المغرب وتعمل الخطوة الى الأمام هي الاولى اتجاه المغاربة بشكل خاص و لطلب المغفرة عن الأذى الذي عانوا منه المغاربة من عواقب ومعاناة وتعذيب عن قضية الصحراء المغربية منذ نشأتها.
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5 - الحسين عمر فوني الجمعة 09 نونبر 2018 - 14:35
لست من المتحمسين لوجود دولة مغاربية سادسة فنحن بحاجة للم الشمل وتحقيق الوحدة المغاربية, لكن من المهم احترام إرادة أهل الصحراء في موضوع الإشكال الذي عرقل تحقق اتحاد مغاربي فعّال لسنوات طويلة. لا يمكننا معرفة رغبة أهل الصحراء الغربية أو المغربية إلاّ من خلال استفتاء شفاف و نزيه فإذا كانت الصحراء مغربية فهذا يعني أن أهل الصحراء مغاربة وعلينا أن نسمع ذلك من أهل الصحراء أنفسهم. لا يمكن أن تكون الصحراء مغربية إذا كان أهلها ليسوا مغاربة. أتمنى من خلال استفتاء أن يقول أهل الصحراء نحن جزء من المغرب لأني كما ذكرت لست متحمسا لدولة سادسة. صوت أهل الصحراء هو الفيصل لتقرير مصير تلك الصحراء و أتمنى أن تتقبل المغرب فكرة إجراء استفتاء في الصحراء كقرار مفصلي لحل هذه المشكلة.
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-5
6 - المقاطع المحبوب الجمعة 09 نونبر 2018 - 14:36
خطابات هذه يقبلهاالضعفاء
من الشعوب أماالأقوياءفلايسمى
عندهم خطابامن جميع النواحي
تخليط الأوراق وضعف في الإلقاء
ومسابقة الأحداث الغيرالمركزة
فلايمكن بأي حال من الأحوال
أن يعيش الشعب في ظلام دامس
وعيش مقهور وأنت تتحدث عن
فتح الحدودوغيرهامن الأمور
البعيدة والمستحيلة اقتصاديا
وخغرافيا.
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