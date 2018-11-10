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الرئيسية | سياسة | "الحرب العالمية الأولى" تقود الملك إلى فرنسا

"الحرب العالمية الأولى" تقود الملك إلى فرنسا

"الحرب العالمية الأولى" تقود الملك إلى فرنسا
هسبريس - و.م.ع
السبت 10 نونبر 2018 - 12:33

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بدعوة من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، سيشارك الملك محمد السادس، يوم غد الأحد، في احتفالات الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، التي ستنظم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة من فخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، سيشارك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الأحد 11 نونبر 2018 ، في احتفالات الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، التي ستنظم بالعاصمة الفرنسية باريس. حفظ الله سيدنا المنصور بالله، ورافقته السلامة في الحل والترحال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - احمد السبت 10 نونبر 2018 - 12:52
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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-34
2 - الكيحل السبت 10 نونبر 2018 - 12:58
شيء غريب بالأمس فرونس أنتير تهين شخص الملك.وفرونس أنفوو تهين المغرب بشكل عام.والمتحف الوطني الفرنسي ينظم أيام معرض لمقاومة الشعب الصحراوي.
هل هذا هو الرد على هذه الإهانات التي تعرض لها المغرب؟ لم أعد أفهم شيء واللي فاهم شي حاجة يفهمنا.
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31
3 - snake السبت 10 نونبر 2018 - 13:01
مزيان نيت حجة وزيارة، منها يقول لماكرون راه الساعة لي قلتي لينا نزيدو راه ماصدقاتش، واش بغيتني نخسر معاهم أحمادي؟
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34
4 - مول سيبير سابقا السبت 10 نونبر 2018 - 13:04
يحكي لي جدي الله يرحمو كيف أخدت فرنسا و هي الحديثة العهد بالمغرب أنذاك أبوه لتلك الحرب التي لا ناقة و لا جمل له فيها، و حكى لي جدي كيف أن أبوه أخد لمدينة بوردو مع الألاف من المغاربة تم شحنهم في بواخر لحمل الماشية من مدينة فضالة بعد أن جلبوا من كل مناطق المغرب
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23
5 - ملالي السبت 10 نونبر 2018 - 13:07
أحوال البلاد لا تبشر بالخير إحتجاجات هنا وهناك يجب إيجاد حلول و إلغاء السفر
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28
6 - مغربي السبت 10 نونبر 2018 - 13:09
رافقة السلامة و التوفيق و التفوق ملكنا المفدى اعزه الله و النصره و ادام عليه الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و العز و النصر و التمكين اينما حل و ارتحل الذي يبذل المجهودات الجبارة و التضحيات الجسام لا تعد و لا تحصى بالريادة الراءدة بالجميع المقاييس من اجل الخدمة المصالح العليا للمغرب و المغاربة التي تعد فوق كل اعتبار .
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-24
7 - wood السبت 10 نونبر 2018 - 13:18
يحرص الزعماء العرب حضور مثل هذه المناسبات ذات الطابع الدولي لكي يتواجدوا بجانب القادة الغربيين و يأخدوا معهم صورا تذكارية لإعتقادهم أن هذه الأمور تعطيعهم شرعية أكثر ، و يدفع هؤلاء الزعماء العرب غاليا لحضور مثل هذه التظاهرات و التي في الأصل لا مدلول سياسي لها بل مجرد برتوكلات لا غير !!
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