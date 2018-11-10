"الحرب العالمية الأولى" تقود الملك إلى فرنسا

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بدعوة من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، سيشارك الملك محمد السادس، يوم غد الأحد، في احتفالات الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، التي ستنظم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة من فخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، سيشارك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الأحد 11 نونبر 2018 ، في احتفالات الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، التي ستنظم بالعاصمة الفرنسية باريس. حفظ الله سيدنا المنصور بالله، ورافقته السلامة في الحل والترحال".