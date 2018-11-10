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كُتّاب وآراء
"الحرب العالمية الأولى" تقود الملك إلى فرنسا
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بدعوة من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، سيشارك الملك محمد السادس، يوم غد الأحد، في احتفالات الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، التي ستنظم بالعاصمة الفرنسية باريس.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص:
"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة من فخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، سيشارك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الأحد 11 نونبر 2018 ، في احتفالات الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، التي ستنظم بالعاصمة الفرنسية باريس. حفظ الله سيدنا المنصور بالله، ورافقته السلامة في الحل والترحال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
هل هذا هو الرد على هذه الإهانات التي تعرض لها المغرب؟ لم أعد أفهم شيء واللي فاهم شي حاجة يفهمنا.