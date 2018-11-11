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الرئيسية | سياسة | الملك وولي العهد يخطفان الأنظار في قصر الإيليزي

الملك وولي العهد يخطفان الأنظار في قصر الإيليزي

الملك وولي العهد يخطفان الأنظار في قصر الإيليزي
هسبريس من الرباط
الأحد 11 نونبر 2018 - 11:05

خطف الملك محمد السادس وولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأحد، أنظار الحاضرين إلى قصر الإيليزي، في قلب العاصمة الفرنسية باريس، من أجل تخليد ذكرى إنهاء الحرب العالمية الأولى بتوقيع هدنة 11 نونبر 1918.

وصل الملك محمد السادس إلى القصر الرئاسي الفرنسي، مرتديا عمامة وسلهاما سوداوين، بينما وضع ولي العهد على كتفيه سلهاما رماديا، متلقيين التحية الرسمية في مدخل الإيليزي.

وكان في استقبال ملك المغرب، لدى وصوله إلى مكان الاحتفالية مرفوقا بولي العهد، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وأيضا زوجته بريجيت ماكرون.

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