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الرئيسية | سياسة | "لجنة التنمية" بمجلس النواب تمرّر مشروع المالية

"لجنة التنمية" بمجلس النواب تمرّر مشروع المالية

"لجنة التنمية" بمجلس النواب تمرّر مشروع المالية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 12 نونبر 2018 - 10:45

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، ليلة الأحد الاثنين بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019. ومرّر هذا الجزء من المشروع 24 نائبا في وقت عارضه 13 آخرون.

وقد تقدمت الحكومة والفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 221 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.

وهمت التعديلات، على الخصوص، الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، وكذا إخضاع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المناسبة بإجراء التسجيل الإجباري مجانا.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد خصصت الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019، كما حددت يومي الجمعة والسبت الماضيين لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.

وتتوخى الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.

ويخصص المشروع ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم برنامج تيسير و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي.

المصادقة على الجزء الأول من هذا المشروع تأتي تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد آجال 30 يوما للبت في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ملاحظ الاثنين 12 نونبر 2018 - 11:07
حكومة فاشلة . لن تحقق اي نمو يكتفون بالزيادة في الضراءب والساعة . وضرب القدرة الشرائية للمواطن .الله ياخد فيكم الحق.
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2 - الخونة الاثنين 12 نونبر 2018 - 11:09
القضية فيها المال نجتامعو عليها بالاحد
والساعة الاضافية معندنا بها غرض كتخص غير الشعب الله انعل لي ما يحشم
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