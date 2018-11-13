حسن طارق: بطء البرلمان يواجه سرعة الاحتجاج بوسائط التواصل

إبراهيم الحافظون من سطات

اعتبر حسن طارق أن انتخابات 2011 بكل سياقها ونتائجها طبعت الولاية التاسعة التأسيسية، بالإضافة إلى أدوارها التشريعية، ولعبت دورا في صياغة الوثيقة الدستورية وإعادة كتابة نصفها الثاني، بعد ترحيل القضايا الدستورية التي تهم مؤسسات عدّة إلى القوانين التنظيمية، التي عرفت مجموعة من النقاشات والجدالات الدستورية الواسعة والمتواصلة.

وأوضح النائب البرلماني السابق والأستاذ الجامعي الذي كان يتحدث خلال الندوة العلمية تحت عنوان "التجربة البرلمانية بالمغرب بين واقع الممارسة وتحديات المرحلة"، المنظّمة من قبل شعبة القانون العام بتعاون مع جامعة الحسن الأول وكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بسطات، أن الولاية التشريعية التاسعة تميزت بخصوصيات مرتبطة بالسياق السياسي والعودة الجزئية إلى السياسة من خلال الاحتجاج في الشارع.

وقال طارق إن التعديلات الدستورية في سنة 2011 لم تهم العلاقة بين البرلمان وبين الحكومة، بل همت إعادة انتشار صلاحيات داخل السلطة التنفيذية، ومسّت البرلمان أيضا، كتعزيز المسؤولية السياسية للحكومة، ودسترة المنهجية الديمقراطية، وتنصيب البرلمان، إضافة إلى ما يتعلّق بالتخليق، كظاهرة الترحال السياسي، وما يتعلق بالرقابة والتشريع ودور المعارضة وغيرها.

وأبرز المتحدّث أن المرحلة عرفت اجتهادات دستورية كثيرة مهيكلة ومؤسسة للعمل البرلماني، زيادة على التمرين السياسي والمؤسساتي للتفاعل مع محيط جديد غير معهود لخّصه في هيئة الحكامة، إذ وجد البرلمان نفسه أمام منافس في شرعية جديدة، وهو ما أدى إلى نوع من التوتر بين شرعية التمثيل وشرعية الخبرة والحوار العمومي، وحصلت صدامات و"حوادث سير" كثيرة.

وأشار حسن طارق إلى أن البرلمان أمام تحدي زمن التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى زمن الحكامة، إذ اكتشف في ولايته التاسعة أنه أمام منافسة جديدة، من مؤسسات تبحث عن لعب أدوارها كاملة، وهو يبحث عن ترسيخ دوره التمثيلي محاطا بإيديولوجية معادية لبنيته ولنخبه في دائرة التشكيك، إذ أصبح سجين زمن فئوي في ميدان التشريع؛ وتساءل عن كيفية دفاع البرلمان عن نفسه وسط هذه الحملة المعادية في ظل تحديات العمل البرلماني الكثيرة والقصوى.

واعتبر المتحدث أن هناك رهانات أمام الوظيفية البرلمانية في تداخل نوع من الأزمنة المتعددة، أولها زمن الخروج من السلطوية، بمعنى كيفية تجاوز البرلمان حالة اللا فعالية والشكلية والتمثيل الأدنى ووضعية الواجهة والهامشية بمصدر مزدوج ببنية سلطوية ونموذج برلمانية معقلنة.

وتساءل طارق عن كيفية تجاوز ضعف السياسة نفسها في زمن ما بعد الحداثة، الضاغط على العمل البرلماني، والمتمثل في ديمقراطية الرأي من خلال التواصل الاجتماعي والاحتجاج، في ظل قدرة تعبوية هائلة، وهو ما يختلف مع زمن البرلمان الذي يتطلب المساطر في زمن ثقيل تفاوضي وتعاقدي، أمام رقابة شعبية يومية تحمل يقظة مجتمعية وشعبوية في بعض الأحيان.

وحول كيفية تعامل علم السياسة المغربي مع البرلمان، خلص المحاضر إلى عناصر أساسية عدّة، تتمثل في ضعف الحمولة التاريخية للممارسة البرلمانية، وفكرة التمثيل الثانوي والتمثل المعين حول عدم وجود فصل السلط، إضافة إلى نوع من الغربة الثقافية والإكراهات والهشاشة المؤسساتية، والاختلال الوظيفي للبرلمان، والخلط في الأدوار بين الوساطة والتمثيلية للأمة.